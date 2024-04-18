https://sputnikarabic.ae/20240418/أكبر-المساجد-في-المملكة-العربية-السعودية-1088079482.html

أكبر المساجد في المملكة العربية السعودية

أكبر المساجد في المملكة العربية السعودية

سبوتنيك عربي

ينتشر في المملكة العربية السعودية الكثير من المساجد، التي تتميز بطرازها المعماري وتاريخها، بالإضافة لاختلاف حجمها. 18.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-18T13:23+0000

2024-04-18T13:23+0000

2024-04-18T13:25+0000

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سنتعرف في هذا المقال على عدد من المساجد التي تعتبر الأكبر حجما في المملكة العربية السعودية.أكبر 10 مساجد في المملكة العربية السعوديةالمسجد الحرامالمسجد الحرام يعتبر أكبر مسجد في السعودية والعالم من حيث السعة، وهو مسجد كبير يقع بمدينة مكة المكرمة حول الكعبة المشرفة.المسجد الحرام هو أقدس مكان لدى المسلمين، ووفقا للنصوص الدينية، فالكعبة المشرفة في وسط المسجد كانت أول بيت بُني على هذه الأرض، أعيد بناؤها لاحقا على يد النبي إبراهيم وابنه إسماعيل.وتم ترميم المسجد وتجديده أكثر من مرة، و آخر هذه التحديثات الكبيرة كانت في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، الذي زاد من مساحة المسجد الإجمالية إلى أكثر من 320 ألف متر مربع.المسجد النبويأحد أكبر المساجد في العالم وثاني أقدس مكان لدى المسلمين بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة، بناه النبي محمد في المدينة المنورة بعد عام 622 ميلاديا.مر المسجد بالعديد من التوسعات عبر التاريخ، مرورا بعهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية وأخيرا في عهد الدولة السعودية، والتي تمت في عصرها أكبر توسعة، عام 1994 ميلاديا.يتسع المسجد لعدد كبير جدا من المصلين يصل إلى 698 ألف مصل، وأعمال التوسعة التي تمت بالمسجد جعلت منه آية في الفن المعماري وتبلغ مساحة المسجد اليوم نحو 17 ألف متر مربع.مسجد قباءأول مسجد بناه المسلمون في عهد النبي محمد بعد الهجرة مباشرة، وهو يقع في الجنوب الغربي للمدينة المنورة، سمي بهذا الاسم لأن النبي محمد، مر وهو في طريقه مهاجرًا إلى المدينة المنورة على ضاحية قباء، التي يقع بها ديار بني عمرو بن عوف، الذين حل عليهم ضيفًا في الأيام الأولى للهجرة. يتسع المسجد حاليًا لنحو 20 ألف مصلٍ، وينتظر أن يستوعب ما يقرب من 55 ألف مصلٍ بعد انتهاء أعمال التوسعة المستقبلية له.وعن فضل هذا المسجد روى البخاري ومسلم عن النبي محمد، قوله: "من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه كان له كأجر عمرة".مسجد التنعيمواحد من أكبر المساجد في المملكة، كما أن بعض المؤرخين يشيرون له باسم مسجد السيدة عائشة، حيث يوجد بالتحديد في مكة المكرمة، ويقع في الجزء الغربي من تلك المنطقة.يبعد عن الحرم المكي نحو 7 كم، أما عن سبب الشهرة الواسعة التي اكتسبها هذا المسجد فتعود إلى أنه قد تم بناؤه في الموضع الذي أحرمت منه السيدة عائشة.تزامن ذلك مع حجة الوداع سنة 9 هجرية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المسجد يتسع لنحو 15 ألف مصل، بالإضافة إلى أنه يشتمل على مئذنتين.وتم بناء هذا المسجد في عهد الخليفة المتوكل، على مساحة وصلت إلى 6 آلاف متر مربع، ومع مرور الوقت فقد تم إدخال العديد من التعديلات على هذا المسجد، بإجمالي مساحة داخلية تصل لـ84 ألف متر.مسجد الملك سعوديقع المسجد في مدينة جدة التابعة للمنطقة الشرقية، أما عن مساحته فقد وصلت لما يعادل الـ9 آلاف و700 متر مربع تقريبًا، بالإضافة إلى أنه يعد أكبر المساجد التي توجد في تلك المنطقة، نظرًا إلى أنه يتسع لـ5 آلاف مصل على أقل تقدير، ويعد واحدا من أهم المشاريع التي قام بها الملك سعود في مدينة جدة.من هنا نجد أن هذا المسجد قد تم تأسيسه عام 1987، كما يتألف من بعض الجدران والقناطر الضخمة، ولا سيما تلك الركائز التي يشتمل عليها المسجد والتي تحمل القبة نفسها ويصل قطرها لنحو 20 مترا و ارتفاعها إلى 42 مترا.ويصل ارتفاع مئذنة المسجد إلى 140 مترا، ويصل عرض القبة لـ6 أمتار.مسجد ذي الحليفةبالنظر إلى أكبر المساجد التي تقع في المملكة العربية السعودية، نجد أن هذا المسجد يندرج ضمن القائمة، والجدير بالذكر أن بعض المؤرخين يعتبرونه ميقات الإحرام بالنسبة إلى أهل المدينة.يُشار إلى أن هذا التوقيت قد أقره النبي محمد، حيث يعد أبعد المواقيت عن مكة المكرمة، أما بالنسبة إلى تاريخ بدء البناء فيتمثل في عام 87 هجرية، و يتسع المسجد لنحو 5 آلاف مصل.ويصل ارتفاع المئذنة لنحو 62 مترا، وعدد القباب 2، تم إنشاؤها على الطراز المعماري الفخم.ويعرف المسجد أيضا باسم مسجد آبيار علي، حيث يوجد المسجد على الجانب الغربي من وادي العتيق، وذلك في المنطقة التي يطلق عليها اسم آبيار علي، حيث يبعد عن المسجد النبوي الشريف بمسافة تصل إلى 14 كم، كما تم بناؤه في عهد عمر بن عبد العزيز، حين تولى إمارة البلاد.فيما بعد تم تجديد المسجد مرات عدة تزامنت مع العصر العثماني وعهد السلطان محمد الرابع، وفي بادئ الأمر كان المسجد يشغل مساحة صغيرة للغاية، حتى أنه كان مبنيًا من طوب اللبن والحجارة، ما يفسر عدم الراحة التي كانت تصيب الحجاج والمعتمرين حين يمرون به.وأمر الملك فيصل بن عبد العزيز، بإدخال بعض التجديدات عليه من خلال الزيادة في السعة الداخلية، التي يشتمل عليها والمخصصة للمصلين، كما أن المساحة التي اشتمل عليها كانت تعادل 6 آلاف متر مربع.الجدير بالذكر أن هذا المسجد يشتمل على مجموعتين من الأروقة والتي تفصل بينها مساحة واسعة تصل لما يعادل ألف متر على أقل تقدير، كما تنتهي تلك المساحة بالقباب التي يبلغ ارتفاعها إلى 16 مترا تقريبًا.فيما تظهر المئذنة على شكل حلزوني وصل ارتفاعها إلى 62 مترا ويتصل بالمسجد ببعض المرافق، التي تشمل على مبنى الإحرام والوضوء.مسجد الرحمةيقع في مدينة جدة ويعود تاريخ إنشائه إلى الفترة ما بين عامي 1406 و1985.أما عن الموقع المحدد لهذا المسجد، فإنه يقع في الجزء الغربي من المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، حيث تصل مساحته لـ2400 و400 متر مربع.كما أن الطول الخاص بالمسجد يصل إلى 60 مترا، فيما يصل العرض إلى 40 مترا، وبالنسبة إلى الارتفاع فقد بلغ 9 أمتار، والجدير بالذكر أن هذا المسجد يتسع لألف و800 رجل و500 امرأة.بالإضافة إلى أنه يتضمن مئذنة واحدة، ويصل ارتفاعها إلى 21 مترا، كما أن عدد القباب يصل إلى 52 قبة، بينما يعادل قطر القبة الواحدة نحو 20 مترا، ويصل ارتفاعها كذلك إلى 6 أمتار، وهو أول المساجد التي بنيت على سطح البحر.حتى أن عدد زائريه من مختلف دول العالم قد وصل إلى 20 ألف زائر بحلول عام 2009، ومن هنا نشير إلى أن هذا المسجد ما هو سوى مزيج من الأعمال المعمارية ذات الطراز الحديث والفن الإسلامي العتيق في الوقت ذاته.مسجد القبلتينبعض المؤرخين يطلق على هذا المسجد اسم مسجد بني سلمة، ونظرًا لأنه يقع على الطرف الغربي من المدينة المنورة، علاوة على أن هذا المسجد على وجه الخصوص يشتهر بلونه الناصع البياض في مقابل المساجد الأخرى. يبعد عن المسجد النبوي نحو 4 كيلومترات.كما يقع في الأساس في منطقة بني سلمة على هضاب حرة الوبرة، والتي تقع في الطريق الشمالي الغربي للمدينة المنورة، بالإضافة إلى أنه ينتمي كذلك إلى طريق خالد بن الوليد وتقاطع شارع سلطانة المركز التجاري في المدينة المنورة.والمسجد عبارة عن مبنى هيكلي تم بناؤه من الخرسان المسلح، ويتكون من صالة مستطيلة الشكل يقابلها من الجهة الشمالية رحبة محاطة بسور وتقع المئذنة في الشمال الشرقي من المسجد.ويمكن الصعود إلى المسجد من خلال السلالم التي توجد في الجهة الغربية منه، كما تم تنظيم الجدران لتشتمل على بعض النوافذ ذات الشكل المستطيل والتي تمنح المسجد هذا الطابع البسيط، حيث تصل مساحته إلى 3 آلاف و920 مترا، وبالنسبة إلى قطر المئذنة الأولى به تصل إلى 8 أمتار، فيما يصل قطر المئذنة الثانية إلى 7 أمتار، وبارتفاع يعادل الـ17 مترا لكل واحدة من تلك المآذن.مسجد الجمعةيعرف أيضا باسم مسجد الوادي كما ويطلق عليه اسم مسجد عاتكة أو مسجد القبيب وهو من أكبر المساجد في السعودية.تم بناؤه في العام الأول من الهجرة، ليتسع إلى 650 مصل، ويضم مئذنة واحدة فقط، وقبتين.مسجد بن لادنيوجد المسجد في شارع وادي مشيط في مدينة جدة.كما أن المساحة المخصصة له تعادل 300 متر مربع، فيما يصل طول فنائه إلى 15 مترا، وعرضه إلى 20 مترا، بالإضافة إلى ذلك فإن ارتفاع المسجد يصل لما يعادل 7 أمتار.إلى جانب ذلك، فهذا المسجد يتسع إلى 150 مصل فقط، وبالنسبة إلى التصميم الخاص به فهو يعد نتيجة لدراسة تصميمية رائعة تضمنتها سلسلة من المساجد الصغيرة، التي كان من المقرر أن تقام داخل مدينة جدة غربي السعودية.ويضم المسجد مئذنة واحدة و5 قباب، ويصل قطر تلك القباب إلى 3.5 متر فقط، و أشرف على بنائه وتصميمه المهندي المعماري عبد الواحد الوكيل.وأدخل المعماري سنان، العديد من التجارب على التصميم الخاص بهذا المسجد إلى أن أصبح بشكله الحالي.

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