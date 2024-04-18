https://sputnikarabic.ae/20240418/إيران-تعتزم-تعزيز-التعاون-العسكري-مع-روسيا-1088091043.html
إيران تعتزم تعزيز التعاون العسكري مع روسيا
إيران تعتزم تعزيز التعاون العسكري مع روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الخميس، أن طهران تعتزم تعزيز التعاون العسكري مع موسكو. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T16:53+0000
2024-04-18T16:53+0000
2024-04-18T16:53+0000
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وقال جلالي، خلال فعالية بمناسبة يوم الجيش الإيراني: "كل الشائعات حول التعاون الدفاعي الإيراني الروسي، واستخدام المعدات الإيرانية في بعض الصراعات في المنطقة غير صحيحة، وتعتزم إيران مواصلة تعزيز العلاقات الدفاعية مع روسيا، وفقا للقانون الدولي".وأكد جلالي أن التعاون بين روسيا وإيران، ليس موجهًا ضد دول ثالثة.وفي 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، عن الإعداد لتوقيع اتفاق كبير بين روسيا وإيران، وسوف يلاحظ الاتفاق الاحترام غير المشروط لسيادة كل منهما وسلامة أراضيه.وصرحت الدفاع الروسية، في بيانها، بعقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني، محمد أشتياني.وأوضحت الدفاع الروسية، قائلة: "شدد الطرفان على التزامهما بالمبادئ الأساسية للعلاقات الروسية الإيرانية، بما في ذلك الاحترام غير المشروط لسيادة كل منهما وسلامة أراضيه، وهو ما سيتم تأكيده في التوقيع المرتقب على اتفاق كبير بين روسيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية".
https://sputnikarabic.ae/20240418/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تحديد-مواقع-المنشآت-النووية-الإسرائيلية-ويحذر-تل-أبيب-1088075786.html
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إيران, روسيا, العالم
إيران تعتزم تعزيز التعاون العسكري مع روسيا
أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الخميس، أن طهران تعتزم تعزيز التعاون العسكري مع موسكو.
وقال جلالي، خلال فعالية بمناسبة يوم الجيش الإيراني: "كل الشائعات حول التعاون الدفاعي الإيراني الروسي، واستخدام المعدات الإيرانية في بعض الصراعات في المنطقة غير صحيحة، وتعتزم إيران مواصلة تعزيز العلاقات الدفاعية مع روسيا، وفقا للقانون الدولي".
وأكد جلالي أن التعاون بين روسيا وإيران، ليس موجهًا ضد دول ثالثة.
وفي 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، عن الإعداد لتوقيع اتفاق كبير بين روسيا وإيران
، وسوف يلاحظ الاتفاق الاحترام غير المشروط لسيادة كل منهما وسلامة أراضيه.
وصرحت الدفاع الروسية، في بيانها، بعقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني، محمد أشتياني.
وأوضحت الدفاع الروسية، قائلة: "شدد الطرفان على التزامهما بالمبادئ الأساسية للعلاقات الروسية الإيرانية، بما في ذلك الاحترام غير المشروط لسيادة كل منهما وسلامة أراضيه، وهو ما سيتم تأكيده في التوقيع المرتقب على اتفاق كبير بين روسيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية".