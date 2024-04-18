https://sputnikarabic.ae/20240418/الأمم-المتحدة-تطالب-إسرائيل-بإنهاء-دوامة-الانتقام-في-غزة--1088087604.html
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإنهاء "دوامة الانتقام" في غزة
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإنهاء "دوامة الانتقام" في غزة
سبوتنيك عربي
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إنهاء “دوامة الانتقام الدموية” بين إيران وإسرائيل. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T14:28+0000
2024-04-18T14:28+0000
2024-04-18T14:28+0000
العالم
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وقال غوتيريش، في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط: "لقد حان الوقت لإنهاء دائرة الانتقام الدموية. حان الوقت للتوقف".وأضاف أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يعمل معًا لمنع أي أعمال يمكن أن تضع الشرق الأوسط بأكمله على حافة الهاوية وتكون لها عواقب مدمرة على المدنيين".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز.وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
https://sputnikarabic.ae/20240418/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تحديد-مواقع-المنشآت-النووية-الإسرائيلية-ويحذر-تل-أبيب-1088075786.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإنهاء "دوامة الانتقام" في غزة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إنهاء “دوامة الانتقام الدموية” بين إيران وإسرائيل.
وقال غوتيريش، في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط: "لقد حان الوقت لإنهاء دائرة الانتقام الدموية. حان الوقت للتوقف".
وأضاف أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يعمل معًا لمنع أي أعمال يمكن أن تضع الشرق الأوسط بأكمله على حافة الهاوية وتكون لها عواقب مدمرة على المدنيين".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل
بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي
إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز.
وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.