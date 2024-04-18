الجيش السوداني: قائد الدعم السريع هو من مهد لكل ما تعاني منه البلاد الآن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
08:30 GMT
30 د
من الملعب
باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
09:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
دبلوماسي فلسطيني: نرحب بدعوة روسيا فرض عقوبات على إسرائيل وتصويت العضوية امتحان للغرب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
15:33 GMT
30 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240418/الجيش-السوداني-قائد-الدعم-السريع-هو-من-مهد-لكل-ما-تعاني-منه-البلاد-الآن-1088084519.html
الجيش السوداني: قائد الدعم السريع هو من مهد لكل ما تعاني منه البلاد الآن
الجيش السوداني: قائد الدعم السريع هو من مهد لكل ما تعاني منه البلاد الآن
سبوتنيك عربي
اتهم المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بأنه من مهّد لكل الأزمات التي يعاني منها السودان... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T13:40+0000
2024-04-18T13:40+0000
العالم العربي
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/13/1085180482_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ab60e82f42c7e43258e06b9f5cb1e8f2.jpg
ونقلت قناة "العربية" عن عبد الله تصريحات شدد فيها على أن حميدتي متهم بإشعال الحرب في البلاد، حيث سعى لحكم السودان دون أن يمتلك أي مؤهلات لذلك.ووصف المتحدث باسم الجيش السوداني تعليقات سابقة لحميدتي بأنها "مضللة"، لافتًا إلى أن "السودانيين وكل العالم يعلمون من هي ميليشيا الدعم السريع والخطوات التي عملتها، والأطماع التي حركتها ودفعتها لإدخال البلاد في هذه المحرقة، وكذلك طبيعة الممارسات التي كانوا يقومون بها قبل هذه الحرب، وما يمتازون به من نزعة توسعية وسلطوية يمكن أن تقود إلى هذه المأساة التي يعاني منها الشعب السوداني".وتابع المتحدث، مهاجمًا قائد قوات الدعم السريع، قائلا إنه "ليس له أي رصيد من المصداقية لدى الشعب السوداني كما أنه سعى لحكم البلاد دون أن يمتلك أدنى المؤهلات التي تؤهله لأداء هذا الدور، وهو الذي أشعل هذه الحرب، وهو من مهّد لكل ما يجري الآن وتعاني منه البلاد".تأتي تصريحات عبد الله تعليقًا على تصريحات لحميدتي بمناسبة مرور عام على اندلاع الحرب في السودان: قال فيها إن الصراع الذي تشهده البلاد لم يكن خيار قوات الدعم السريع، مؤكدًا أن موقف الدعم السريع "كان وما زال مع السلام والحكم المدني والديمقراطي".وتتواصل منذ 15 أبريل/نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20240415/الجامعة-العربية-تدعو-لاصطفاف-عربي-ودولي-لإنهاء-الصراع-في-السودان-1088002279.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/13/1085180482_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bd78c2b4e3804e196add134384675ba6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار
العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار

الجيش السوداني: قائد الدعم السريع هو من مهد لكل ما تعاني منه البلاد الآن

13:40 GMT 18.04.2024
© AP Photo / Marwan Aliتصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم إثر عمليات قتالية بين الجيش السوداني والدعم السريع
تصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم إثر عمليات قتالية بين الجيش السوداني والدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
اتهم المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بأنه من مهّد لكل الأزمات التي يعاني منها السودان حاليا.
ونقلت قناة "العربية" عن عبد الله تصريحات شدد فيها على أن حميدتي متهم بإشعال الحرب في البلاد، حيث سعى لحكم السودان دون أن يمتلك أي مؤهلات لذلك.
ووصف المتحدث باسم الجيش السوداني تعليقات سابقة لحميدتي بأنها "مضللة"، لافتًا إلى أن "السودانيين وكل العالم يعلمون من هي ميليشيا الدعم السريع والخطوات التي عملتها، والأطماع التي حركتها ودفعتها لإدخال البلاد في هذه المحرقة، وكذلك طبيعة الممارسات التي كانوا يقومون بها قبل هذه الحرب، وما يمتازون به من نزعة توسعية وسلطوية يمكن أن تقود إلى هذه المأساة التي يعاني منها الشعب السوداني".
منظمة أطباء بلا حدود تطالب بتوسيع عاجل وسريع للاستجابة الإنسانية في السودان بعد مرور عام على الحرب بها - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
الجامعة العربية تدعو لاصطفاف عربي ودولي لإنهاء الصراع في السودان
15 أبريل, 21:56 GMT
وتابع المتحدث، مهاجمًا قائد قوات الدعم السريع، قائلا إنه "ليس له أي رصيد من المصداقية لدى الشعب السوداني كما أنه سعى لحكم البلاد دون أن يمتلك أدنى المؤهلات التي تؤهله لأداء هذا الدور، وهو الذي أشعل هذه الحرب، وهو من مهّد لكل ما يجري الآن وتعاني منه البلاد".
تأتي تصريحات عبد الله تعليقًا على تصريحات لحميدتي بمناسبة مرور عام على اندلاع الحرب في السودان: قال فيها إن الصراع الذي تشهده البلاد لم يكن خيار قوات الدعم السريع، مؤكدًا أن موقف الدعم السريع "كان وما زال مع السلام والحكم المدني والديمقراطي".
وتتواصل منذ 15 أبريل/نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لاجتياح رفح14:07 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала