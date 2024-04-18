https://sputnikarabic.ae/20240418/العلم-يكشف-عن-3-فوائد-مهمة-للعناق-يحتاجها-الجميع-1088087429.html

العلم يكشف عن 3 فوائد مهمة للعناق "يحتاجها الجميع"

العلم يكشف عن 3 فوائد مهمة للعناق "يحتاجها الجميع"

سبوتنيك عربي

توصل فريق بحثي إلى أن العناق وأشكال اللمس الجسدي الأخرى، يساعد في تحسين الصحة البدنية والعقلية لدى الأشخاص في جميع الأعمار. 18.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-18T14:39+0000

2024-04-18T14:39+0000

2024-04-18T14:52+0000

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وتمكن فريق البحث من جامعة روهر بوخوم في ألمانيا، والمعهد الهولندي لعلم الأعصاب، من الحصول على صورة أوسع حول مدى فائدة اللمس من خلال الجمع بين نتائج دراسات عدة.ثلاث فوائد للمسوقدم هذا البحث الجديد، الذي غطى 12966 مشاركًا في جميع الدراسات المختلفة، نتيجة تفيد بأن اللمس يساعد في تقليل مشاعر الألم والاكتئاب والقلق، ولوحظ التأثير الإيجابي لدى كل من الأطفال والبالغين.ومن المثير للاهتمام أن اللمسات من الأشياء غير الحية مثل البطانيات الثقيلة أو وسائد الجسم أو حتى الروبوتات يمكن أن تساعد من حيث الصحة البدنية، ولكنها ليست جيدة للصحة العقلية، بحسب مجلة "sciencealert".وتابع عالم الأعصاب كريستيان كيسرز، من المعهد الهولندي لعلم الأعصاب، قائلا: "تُظهر الدراسة بوضوح أنه يمكن بالفعل تحسين اللمس، لكن العوامل الأكثر أهمية ليست بالضرورة تلك التي نشك فيها".وأضاف: "كما أن الاستجابات للمس لا تزال تختلف كثيرًا من شخص لآخر"، ويؤكد الباحثون أيضًا أن اللمس يجب أن يكون بالتراضي حتى يكون مفيدًا.يقول باكايزر: "إذا كنت تشعر برغبة في معانقة العائلة أو الأصدقاء، فلا تتراجع، طالما أن الشخص الآخر أعطى موافقته".

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