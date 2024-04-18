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مقتل 15 مقاتلا من "لواء القدس" الفلسطيني في هجوم لـ"داعش" وسط سوريا - عاجل
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القوات الروسية تدمر 5 قواعد للمسلحين وسط سوريا
القوات الروسية تدمر 5 قواعد للمسلحين وسط سوريا
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، اللواء يوري بوبوف، أن القوات الجوية الروسية، دمرت 5 قواعد للمسلحين في... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T20:21+0000
2024-04-18T20:21+0000
روسيا
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وقال بوبوف، خلال مؤتمر صحفي: "دمرت القوات الجوية الروسية 5 قواعد للمسلحين، الذين خرجوا من منطقة التنف، وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص".وفي السياق ذاته، صرّح بوبوف، أمس الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية، دمرت 3 قواعد للمسلحين في المناطق، التي يصعب الوصول إليها في محافظة حمص وسط سوريا.وأضاف بوبوف أنه في منطقة التنف، تم تسجيل 8 خروقات يوميا من قبل طائرتين مقاتلتين من طراز "إف 15" و3 أزواج من الطائرات الهجومية من طراز "أي 10 ثاندربولت".وذكر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، في 10 أبريل/ نيسان الجاري، بأن القوات الروسية دمرت 11 قاعدة للمسلحين، الذين غادروا منطقة التنف.وقال بوبوف، في تقرير تم نشره من قبل مركز المصالحة: "دمرت القوات الجوية الروسية 11 قاعدة محددة للمسلحين، الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبل البشري في محافظة دير الزور".
https://sputnikarabic.ae/20240417/القوات-الروسية-تدمر-3-قواعد-للمسلحين-وسط-سوريا-1088055273.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم

القوات الروسية تدمر 5 قواعد للمسلحين وسط سوريا

20:21 GMT 18.04.2024
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الجوية الروسية في قاعدة حميميم
القوات الجوية الروسية في قاعدة حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov
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تابعنا عبر
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، اللواء يوري بوبوف، أن القوات الجوية الروسية، دمرت 5 قواعد للمسلحين في محافظة حمص وسط سوريا.
وقال بوبوف، خلال مؤتمر صحفي: "دمرت القوات الجوية الروسية 5 قواعد للمسلحين، الذين خرجوا من منطقة التنف، وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص".

وأضاف بوبوف، أنه خلال الـ24 الساعة الماضية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، تم تسجيل قصف لمواقع القوات الحكومية السورية من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية (محظورة في روسيا ودول عديدة) في محافظة إدلب.

وفي السياق ذاته، صرّح بوبوف، أمس الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية، دمرت 3 قواعد للمسلحين في المناطق، التي يصعب الوصول إليها في محافظة حمص وسط سوريا.
المقاتلة الروسية سو-24 تحلق من مطار القاعدة العسكرية حميميم في سوريا. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
القوات الروسية تدمر 3 قواعد للمسلحين وسط سوريا
أمس, 19:42 GMT
وأضاف بوبوف أنه في منطقة التنف، تم تسجيل 8 خروقات يوميا من قبل طائرتين مقاتلتين من طراز "إف 15" و3 أزواج من الطائرات الهجومية من طراز "أي 10 ثاندربولت".
وذكر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، في 10 أبريل/ نيسان الجاري، بأن القوات الروسية دمرت 11 قاعدة للمسلحين، الذين غادروا منطقة التنف.
وقال بوبوف، في تقرير تم نشره من قبل مركز المصالحة: "دمرت القوات الجوية الروسية 11 قاعدة محددة للمسلحين، الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبل البشري في محافظة دير الزور".
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