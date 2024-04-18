https://sputnikarabic.ae/20240418/بريطانيا-تفرض-عقوبات-على-7-أفراد-و6-كيانات-في-إيران-1088088079.html

بريطانيا تفرض عقوبات على 7 أفراد و6 كيانات في إيران

بريطانيا تفرض عقوبات على 7 أفراد و6 كيانات في إيران

سبوتنيك عربي

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 7 أفراد و6 كيانات في إيران، بعد اتهام بعض الهيئات والأفراد بالعمل على زعزعة الأمن في إسرائيل. 18.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-18T14:52+0000

2024-04-18T14:52+0000

2024-04-18T14:52+0000

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وذكرت وثيقة العقوبات الصادرة عن الحكومة البريطانية، أنه "تم فرض عقوبات على 7 أفراد بينهم وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، ومدير الشركة المصنعة لطائرات شاهد المسيرة، محمد غلام، بالإضافة إلى إدراج مدير منظمة الصناعات الفضائية الجوية الإيرانية إلى القائمة".وشملت قائمة العقوبات أيضا "هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وبحرية الحرس الثوري الإيراني".وأوضحت الحكومة البريطانية أن الأفراد المعاقبين يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول، فيما تخضع الكيانات لتجميد الأصول.وفي وقت سابق من اليوم، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت أفرادا وكيانات إيرانية، في مجال صناعة الطائرات المسيرة وصناعة الصلب والسيارات.تصويت... برأيك هل تنجر المنطقة إلى حرب تستهدف المنشآت النووية بين إيران وإسرائيل؟وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز.وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعيةً جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

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