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الإنسان والثقافة
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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sputnikarabic.ae/20240418/بريطانيا-تفرض-عقوبات-على-7-أفراد-و6-كيانات-في-إيران-1088088079.html
بريطانيا تفرض عقوبات على 7 أفراد و6 كيانات في إيران
بريطانيا تفرض عقوبات على 7 أفراد و6 كيانات في إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 7 أفراد و6 كيانات في إيران، بعد اتهام بعض الهيئات والأفراد بالعمل على زعزعة الأمن في إسرائيل. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T14:52+0000
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وذكرت وثيقة العقوبات الصادرة عن الحكومة البريطانية، أنه "تم فرض عقوبات على 7 أفراد بينهم وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، ومدير الشركة المصنعة لطائرات شاهد المسيرة، محمد غلام، بالإضافة إلى إدراج مدير منظمة الصناعات الفضائية الجوية الإيرانية إلى القائمة".وشملت قائمة العقوبات أيضا "هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وبحرية الحرس الثوري الإيراني".وأوضحت الحكومة البريطانية أن الأفراد المعاقبين يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول، فيما تخضع الكيانات لتجميد الأصول.وفي وقت سابق من اليوم، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت أفرادا وكيانات إيرانية، في مجال صناعة الطائرات المسيرة وصناعة الصلب والسيارات.تصويت... برأيك هل تنجر المنطقة إلى حرب تستهدف المنشآت النووية بين إيران وإسرائيل؟وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز.وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعيةً جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
https://sputnikarabic.ae/20240418/واشنطن-تفرض-عقوبات-جديدة-على-إيران-ردا-على-قصف-إسرائيل-1088086631.html
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إيران, بريطانيا, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, بريطانيا, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

بريطانيا تفرض عقوبات على 7 أفراد و6 كيانات في إيران

14:52 GMT 18.04.2024
© AFP 2023 / STRالحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© AFP 2023 / STR
تابعنا عبر
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 7 أفراد و6 كيانات في إيران، بعد اتهام بعض الهيئات والأفراد بالعمل على زعزعة الأمن في إسرائيل.
وذكرت وثيقة العقوبات الصادرة عن الحكومة البريطانية، أنه "تم فرض عقوبات على 7 أفراد بينهم وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، ومدير الشركة المصنعة لطائرات شاهد المسيرة، محمد غلام، بالإضافة إلى إدراج مدير منظمة الصناعات الفضائية الجوية الإيرانية إلى القائمة".
وشملت قائمة العقوبات أيضا "هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وبحرية الحرس الثوري الإيراني".
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران ردا على قصف إسرائيل
14:28 GMT
وأوضحت الحكومة البريطانية أن الأفراد المعاقبين يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول، فيما تخضع الكيانات لتجميد الأصول.
وفي وقت سابق من اليوم، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت أفرادا وكيانات إيرانية، في مجال صناعة الطائرات المسيرة وصناعة الصلب والسيارات.
تصويت... برأيك هل تنجر المنطقة إلى حرب تستهدف المنشآت النووية بين إيران وإسرائيل؟
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
الحرس الثوري الإيراني يكشف قاعدة صواريخ بحرية تحت الأرض على طول ساحل الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
الحرس الثوري الإيراني يعلن تحديد مواقع المنشآت النووية الإسرائيلية ويحذر تل أبيب
11:52 GMT
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز.
وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعيةً جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لاجتياح رفح14:07 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:20 GMT
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