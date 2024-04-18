https://sputnikarabic.ae/20240418/تحطم-مروحية-عسكرية-كانت-تقل-رئيس-الأركان-الكيني-و7-عسكريين-آخرين-فيديو-1088090489.html
تحطم مروحية عسكرية على متنها رئيس هيئة أركان الجيش الكيني... فيديو
تحطم مروحية عسكرية على متنها رئيس هيئة أركان الجيش الكيني... فيديو
سبوتنيك عربي
تحطمت طائرة مروحية عسكرية تابعة للجيش الكيني، اليوم الخميس، كان على متنها رئيس هيئة الأركان الكينية، فرانسيس أوغولا، و7 عسكريين آخرين. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T16:04+0000
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وذكرت قناة "سيتيزن" الكينية، أن "المروحية سقطت على حدود كابين- تشبتوليل، بين مقاطعتي إلجيو ماركويت وويست بوكوت".وأضافت أن "سبب تحطم الطائرة المروحية لا يزال غير معروفا".كما أشارت إلى أن الرئيس الكيني، ويليام روتو، دعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في مقر الرئاسة بنيروبي.
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أفريقيا
تحطم مروحية عسكرية على متنها رئيس هيئة أركان الجيش الكيني... فيديو
16:04 GMT 18.04.2024 (تم التحديث: 16:07 GMT 18.04.2024)
تحطمت طائرة مروحية عسكرية تابعة للجيش الكيني، اليوم الخميس، كان على متنها رئيس هيئة الأركان الكينية، فرانسيس أوغولا، و7 عسكريين آخرين.
وذكرت قناة "سيتيزن" الكينية، أن "المروحية سقطت على حدود كابين- تشبتوليل، بين مقاطعتي إلجيو ماركويت وويست بوكوت".
وأضافت أن "سبب تحطم الطائرة المروحية لا يزال غير معروفا".
كما أشارت إلى أن الرئيس الكيني، ويليام روتو، دعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في مقر الرئاسة بنيروبي.