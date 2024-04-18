https://sputnikarabic.ae/20240418/سو-34-الروسية-توجه-ضربة-على-معاقل-القوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1088085060.html
"سو-34" الروسية توجه ضربة على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية جنوب دونيتسك... فيديو
"سو-34" الروسية توجه ضربة على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية جنوب دونيتسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام طاقم المقاتلة الروسية "سو- 34" بتوجيه ضربة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه جنوب جمهورية دونيتسك... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T13:44+0000
2024-04-18T13:44+0000
2024-04-18T13:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأشارت الدفاع الروسية، في بيان، إلى أنه "تم تنفيذ الضربة بقنابل جوية شديدة الانفجار مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.4 مدرعات أوكرانية تقع في "حفرة قنبلة"... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أطقم الهاون الروسية تدك مواقع مشغلي المسيرات الأوكرانية على محور كوبيانسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240418/اختبار-روبوت-شبح-في-منطقة-العملية-الخاصةفيديو-1088069197.html
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روسيا, العالم
"سو-34" الروسية توجه ضربة على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية جنوب دونيتسك... فيديو
13:44 GMT 18.04.2024 (تم التحديث: 13:46 GMT 18.04.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام طاقم المقاتلة الروسية "سو- 34" بتوجيه ضربة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه جنوب جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشارت الدفاع الروسية، في بيان، إلى أنه "تم تنفيذ الضربة بقنابل جوية شديدة الانفجار مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح".
ووفقا للبيان، فإن طاقم المقاتلة عاد إلى المطار الذي انطلق منه بعد التأكد من أنه الضربة حققت الأهداف المحددة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.