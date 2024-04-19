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https://sputnikarabic.ae/20240419/أداة-ذكاء-اصطناعي-جديدة-تتنبأ-بـموعد-استقالة-الموظفين-من-أعمالهم-1088122911.html
أداة ذكاء اصطناعي جديدة تتنبأ بـ"موعد استقالة الموظفين" من أعمالهم
أداة ذكاء اصطناعي جديدة تتنبأ بـ"موعد استقالة الموظفين" من أعمالهم
سبوتنيك عربي
ابتكر باحثون يابانيون أداة ذكاء اصطناعي جديدة من شأنها تمكين أصحاب العمل من التنبؤ بـ"موعد استقالة الموظفين والمدة التي سيبقى خلالها الموظف في منصبه". 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T16:27+0000
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وقال موقع قناة "العربية"، إنه يمكن الاعتماد قريبا على أداة تستند إلى الذكاء الاصطناعي لتحديد الموظفين، الذين تُحتمل مغادرتهم للشركة، حيث تساعد الأداة الشركات على تقديم دعم لموظفيها لإقناعهم بالبقاء في الشركات.صمم الأداة الجديدة البروفيسور ناروهيكو شيراتوري، الأستاذ في جامعة طوكيو سيتي، بالتعاون مع شركة محلية ناشئة، تقوم فكرة الأداة على تحليل بيانات موظفين في شركة معينة، بدءا من معدل حضورهم إلى العمل وصولاً إلى معلومات شخصية عنهم كعمرهم وجنسهم، كما تحلل بيانات لموظفين سابقين تركوا العمل من الشركة.وأوضح شيراتوري، أنه من خلال كل هذه البيانات، تتوقع الأداة معدل استقالة الموظفين الجدد ضمن نسبة مئوية، وتابع: "نحن في مرحلة اختبار هذه الأداة في شركات كثيرة، من خلال إنشاء نموذج لكل منها".واستند مصممو هذه الأداة إلى دراسة سابقة استخدمت الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بملف طلاب الجامعات، الذين يُحتمل أن يتركوا الدراسة.يشار إلى أنه عادة ما توظف الشركات اليابانية الخريجين الشباب، في شهر أبريل/ نيسان من كل عام، إلا أن نحو 10% من هؤلاء الموظفين يتركون وظائفهم خلال العام الأول، في حين يستقيل نحو 30% منهم ضمن السنوات الثلاث الأولى، بحسب بيانات حكومية.
https://sputnikarabic.ae/20240407/الذكاء-الاصطناعي-يساعد-في-تحسين-حركة-القطارات-في-كازاخستان-1087766892.html
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منوعات, علوم, الأخبار, العالم, أخبار اليابان
منوعات, علوم, الأخبار, العالم, أخبار اليابان

أداة ذكاء اصطناعي جديدة تتنبأ بـ"موعد استقالة الموظفين" من أعمالهم

16:27 GMT 19.04.2024
© AP Photo / Rodrigo Abdموظفون داخل البنك المركزي الليبي، يونيو 2011
موظفون داخل البنك المركزي الليبي، يونيو 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Rodrigo Abd
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ابتكر باحثون يابانيون أداة ذكاء اصطناعي جديدة من شأنها تمكين أصحاب العمل من التنبؤ بـ"موعد استقالة الموظفين والمدة التي سيبقى خلالها الموظف في منصبه".
وقال موقع قناة "العربية"، إنه يمكن الاعتماد قريبا على أداة تستند إلى الذكاء الاصطناعي لتحديد الموظفين، الذين تُحتمل مغادرتهم للشركة، حيث تساعد الأداة الشركات على تقديم دعم لموظفيها لإقناعهم بالبقاء في الشركات.
صمم الأداة الجديدة البروفيسور ناروهيكو شيراتوري، الأستاذ في جامعة طوكيو سيتي، بالتعاون مع شركة محلية ناشئة، تقوم فكرة الأداة على تحليل بيانات موظفين في شركة معينة، بدءا من معدل حضورهم إلى العمل وصولاً إلى معلومات شخصية عنهم كعمرهم وجنسهم، كما تحلل بيانات لموظفين سابقين تركوا العمل من الشركة.
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وأوضح شيراتوري، أنه من خلال كل هذه البيانات، تتوقع الأداة معدل استقالة الموظفين الجدد ضمن نسبة مئوية، وتابع: "نحن في مرحلة اختبار هذه الأداة في شركات كثيرة، من خلال إنشاء نموذج لكل منها".
واستند مصممو هذه الأداة إلى دراسة سابقة استخدمت الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بملف طلاب الجامعات، الذين يُحتمل أن يتركوا الدراسة.
يشار إلى أنه عادة ما توظف الشركات اليابانية الخريجين الشباب، في شهر أبريل/ نيسان من كل عام، إلا أن نحو 10% من هؤلاء الموظفين يتركون وظائفهم خلال العام الأول، في حين يستقيل نحو 30% منهم ضمن السنوات الثلاث الأولى، بحسب بيانات حكومية.
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