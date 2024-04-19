https://sputnikarabic.ae/20240419/إصابة-جنديين-إسرائيليين-في-اشتباك-مسلح-مع-فلسطينيين-في-الضفة-الغربية-1088105616.html

إصابة جنديين إسرائيليين في اشتباك مسلح مع فلسطينيين في الضفة الغربية

إصابة جنديين إسرائيليين في اشتباك مسلح مع فلسطينيين في الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة جنديين بجراح في اشتباك مسلح مع فلسطينيين في مخيم نور شمس بالضفة الغربية. 19.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-19T09:32+0000

2024-04-19T09:32+0000

2024-04-19T09:32+0000

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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بإصابة جنديين إسرائيليين خلال الاشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في مخيم نور شمس الواقع بمدينة طولكرم بالضفة الغربية.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، دعت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط والاعتكاف فيه.ونقلت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الجمعة، عن بيان لحركة حماس دعوتها الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية والقدس والداخل الإسرائيلي إلى "الحشد والنفير، وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك".وشددت الحركة في بيانها على "ضرورة الرّباط والاعتكاف في المسجد الأقصى من اليوم، بدءا من صلاة الجمعة، وحتى يوم الاثنين القادم، لحمايته والدفاع عنه"، مضيفة "وإفشالا لمخططات العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه المتطرّفين وما يسمَّى جماعة الهيكل، لتدنيس باحاته وإقامة طقوس ذبح القرابين داخله، يومَي الأحد والإثنين القادمين".ودعت حركة حماس "أمَّتنا والأحرار في كل العالم إلى تفعيل كل أشكال التضامن والنَّصرة للقدس والأقصى وغزَّة، ودعم نضال شعبنا المشروع، حتَّى وقف العدوان، وانتزاع الحقوق وتحرير الأرض والمقدسات".وكانت بعض جماعات المستوطنين وخاصة "جماعة الهيكل" قد دعت إلى إقامة طقوس ذبح القرابين داخل المسجد الأقصى، يومي الأحد والاثنين المقبلين.وصوت مجلس الأمن الدولي، مساء يوم الخميس، على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية في المنظمة الأممية، حيث صوت لصالح القرار 12 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو".من الجدير ذكره، أنه يتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن بعد توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي، يجب أن يوافق عليها 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط أن لا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض.أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء الخميس، وبأشد العبارات، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20240419/حماس-تدعو-الشعب-الفلسطيني-إلى-شد-الرحال-للمسجد-الأقصى-والاعتكاف-فيه--1088099789.html

https://sputnikarabic.ae/20240419/موسكو-واشنطن-بدت-مثيرة-للشفقة-خلال-تفسير-استخدام-الفيتو-ضد-عضوية-فلسطين-بالأمم-المتحدة-1088097472.html

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