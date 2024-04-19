https://sputnikarabic.ae/20240419/إعلام-أمريكي-إسرائيل-استهدفت-نظام-دفاع-جوي-تابع-لموقع-نووي-إيراني-1088125317.html

إعلام أمريكي: إسرائيل استهدفت نظام دفاع جوي تابع لموقع نووي إيراني

إعلام أمريكي: إسرائيل استهدفت نظام دفاع جوي تابع لموقع نووي إيراني

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية، أن "إسرائيل استهدفت النظام الدفاعي لمنشأة نطنز النووية في إيران"، خلال ضرباتها على مدينة أصفهان الإيرانية، فجر اليوم الجمعة. 19.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-19T18:00+0000

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي كبير، قوله: "كان الإسرائيليون يستهدفون موقع رادار للدفاع الجوي بالقرب من أصفهان، وهو جزء من حماية منشأة نطنز النووية"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وأضاف: "التقييم الأول هو أن الغارة استهدفت الموقع، لكن التقييم لم يكتمل بعد".ومع ذلك، فقد أشار المسؤول الأمريكي، الذي لم يذكر اسمه، إلى أن "الضربة كانت تهدف إلى إرسال إشارة إلى إيران، بشأن القدرات الإسرائيلية، ولكن ليس لتصعيد الوضع".وفي الساعات التي تلت الغارات في إيران، صباح اليوم الجمعة، قللت طهران من تأثيرها وأهميتها، ورفضت توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى إسرائيل، وأعلنت أنه لم يلحق أي ضرر بأي مواقع نووية.كما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه" لم يتم إلحاق أي أضرار بالمواقع النووية، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت الإذاعة الإسرائيلية، بتعرض قاعدة عسكرية جوية إيرانية للقصف الإسرائيلي، حيث أوضحت بشأن الهجوم على إيران والمنسوب لإسرائيل، أن "القاعدة العسكرية التي تعرضت للقصف هي قاعدة جوية إيرانية تقع على بعد 22 كيلومترا من مدينة أصفهان".ولفتت الإذاعة على موقعها الإلكتروني إلى أن "إسرائيل معروفة جيدا بقدرتها على تجنب قصف المناطق السكانية"، على حد وصفها، ونقلت عن جميع شبكات الأخبار الإيرانية بثها أن "كل شيء يسير كالمعتاد في إيران".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إسرئيل تقوم بتقييم مدى فعالية الهجوم الأخير على إيران. وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية عقدوا اجتماعا للتشاور بشأن تقييم مدى فعالية الضربة على إيران صباح اليوم.ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، نفذت إسرائيل "ضربة انتقامية محدودة" على أهداف في إيران، فيما ذكر التلفزيون الإيراني أن الدفاعات الجوية في البلاد أسقطت عدة مسيرات صغيرة فوق أصفهان. ونقلت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن "المنشآت النووية في إيران لم تكن هدفا للضربات الإسرائيلية".وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي، قوله إن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران.ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مطّلع، قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة، أمس الخميس، أنها تعتزم الرد على الهجوم الإيراني خلال يوم أو يومين.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

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