https://sputnikarabic.ae/20240419/إعلام-مقاتلة-إسرائيلية-أطلقت-3-صواريخ-خلال-هجوم-محدود-للغاية-على-إيران-1088123142.html
إعلام: مقاتلة إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ خلال هجوم "محدود للغاية" على إيران
إعلام: مقاتلة إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ خلال هجوم "محدود للغاية" على إيران
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن "طائرة مقاتلة إسرائيلية، أطلقت 3 صواريخ خلال هجوم على إيران". 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T16:36+0000
2024-04-19T16:36+0000
2024-04-19T16:36+0000
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وجاء في منشور على الموقع الإلكتروني لقناة تلفزيونية أمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير، أنه "أطلقت 3 صواريخ من طائرة مقاتلة إسرائيلية، خارج إيران، خلال ضربة محدودة للغاية، صباح اليوم الجمعة".ووفقا له، فإن الضربة استهدفت موقع رادار للدفاع الجوي بالقرب من أصفهان، وبحسب التقديرات الأولية فقد تم تدمير الرادار.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن "إسرئيل تقوم بتقييم مدى فعالية الهجوم الأخير على إيران"، وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، أن "مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، عقدوا اجتماعا للتشاور بشأن تقييم مدى فعالية الضربة على إيران صباح اليوم".ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مطّلع، قوله إن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة، أمس الخميس، أنها تعتزم الرد على الهجوم الإيراني خلال يوم أو يومين".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن "الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق".
https://sputnikarabic.ae/20240419/بن-غفير-يواجه-اتهامات-بالإضرار-باستراتيجية-إسرائيل-تجاه-إيران-بسبب-تغريدة-1088121247.html
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إسرائيل, رصد عسكري, العالم, إيران
إسرائيل, رصد عسكري, العالم, إيران
إعلام: مقاتلة إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ خلال هجوم "محدود للغاية" على إيران
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن "طائرة مقاتلة إسرائيلية، أطلقت 3 صواريخ خلال هجوم على إيران".
وجاء في منشور على الموقع الإلكتروني لقناة تلفزيونية أمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير، أنه "أطلقت 3 صواريخ من طائرة مقاتلة إسرائيلية، خارج إيران، خلال ضربة محدودة للغاية، صباح اليوم الجمعة".
ووفقا له، فإن الضربة استهدفت موقع رادار للدفاع الجوي بالقرب من أصفهان، وبحسب التقديرات الأولية فقد تم تدمير الرادار.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام أمريكية
، بأن "إسرئيل تقوم بتقييم مدى فعالية الهجوم الأخير على إيران"، وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، أن "مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، عقدوا اجتماعا للتشاور بشأن تقييم مدى فعالية الضربة على إيران صباح اليوم".
ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، نفذت إسرائيل "ضربة انتقامية محدودة" على أهداف في إيران، فيما ذكر التلفزيون الإيراني أن الدفاعات الجوية في البلاد أسقطت مسيرات عدة صغيرة فوق أصفهان، ونقلت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن "المنشآت النووية في إيران لم تكن هدفا للضربات الإسرائيلية".
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي، قوله إن "صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران".
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مطّلع، قوله إن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة، أمس الخميس، أنها تعتزم الرد على الهجوم الإيراني خلال يوم أو يومين".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل
بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن "الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق".