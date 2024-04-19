https://sputnikarabic.ae/20240419/افتتاح-معرض-الحلال-الروسي-بمدينة-قازان-منتصف-مايو-المقبل-1088120233.html
افتتاح معرض "الحلال الروسي" بمدينة قازان منتصف مايو المقبل
افتتاح معرض "الحلال الروسي" بمدينة قازان منتصف مايو المقبل
سبوتنيك عربي
سيقام معرض "الحلال الروسي" في إطار المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي.. منتدى قازان" على مساحة 30 ألف متر مربع، ويقام المعرض منذ عام 2017، ليصبح... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T14:50+0000
2024-04-19T14:50+0000
2024-04-19T14:50+0000
روسيا
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وستعرض الدول والمناطق الروسية منصاتها، التي توضح إمكانات الاستثمار والإنجازات في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الإسلامي، كما سيتم تقديم الشركات الدولية والشركات الحكومية والبنوك الكبرى والمؤسسات المالية في معرض "الحلال الروسي" الذي سيقام في "قازان إكسبو". وأكدت إيران وماليزيا وتركمانستان وإندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا وقيرغيزستان مشاركتها في معرض "الحلال الروسي"، كما تقدمت المناطق الروسية بطلب للمشاركة في المعرض. ولأول مرة، سيستضيف "منتدى قازان" المعرض العقاري لسوق العقارات الدولية.ويقدم المطورون والمهندسون المعماريون والمستثمرون والمؤسسات المالية والشركات إمكاناتهم وخدماتهم في مجال العقارات والبناء والتصميم والتخطيط الحضري، وستشارك في المعرض العقاري لسوق العقارات الدولية، شركات من دول الشرق وأفريقيا ووسط وشرق آسيا. وسيتم تقديم أحدث حلول الأعمال والتقنيات المتقدمة والتصميم التعاوني والخبرة من البلدان الأخرى على مساحة عرض تبلغ 15 ألف متر مربع في مدينة قازان الروسية. سيوفر المعرض فرصة لمعرفة المزيد عن سوق البناء والعقارات الدولية واتجاهات تطوير الصناعة واكتساب اتصالات تجارية فعالة.وسيقام المعرض في الفترة من 14 إلى 19 مايو/ أيار المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20240219/97-شركة-في-معرض-صنع-في-روسيا-خلال-فعاليات-غولفود-2024-في-دبي-1086212441.html
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روسيا
افتتاح معرض "الحلال الروسي" بمدينة قازان منتصف مايو المقبل
سيقام معرض "الحلال الروسي" في إطار المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي.. منتدى قازان" على مساحة 30 ألف متر مربع، ويقام المعرض منذ عام 2017، ليصبح خلال هذا الوقت أحد أكبر المعارض الدولية في البلاد.
وستعرض الدول والمناطق الروسية منصاتها، التي توضح إمكانات الاستثمار والإنجازات في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الإسلامي، كما سيتم تقديم الشركات الدولية والشركات الحكومية والبنوك الكبرى والمؤسسات المالية في معرض "الحلال الروسي" الذي سيقام في "قازان إكسبو".
وأكدت إيران وماليزيا وتركمانستان وإندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا وقيرغيزستان مشاركتها في معرض "الحلال الروسي"، كما تقدمت المناطق الروسية بطلب للمشاركة في المعرض. ولأول مرة، سيستضيف "منتدى قازان" المعرض العقاري لسوق العقارات الدولية.
ويقدم المطورون والمهندسون المعماريون والمستثمرون والمؤسسات المالية والشركات إمكاناتهم وخدماتهم في مجال العقارات والبناء والتصميم والتخطيط الحضري، وستشارك في المعرض العقاري لسوق العقارات الدولية، شركات من دول الشرق وأفريقيا ووسط وشرق آسيا.
وسيتم تقديم أحدث حلول الأعمال والتقنيات المتقدمة والتصميم التعاوني والخبرة من البلدان الأخرى على مساحة عرض تبلغ 15 ألف متر مربع في مدينة قازان الروسية.
سيوفر المعرض فرصة لمعرفة المزيد عن سوق البناء والعقارات الدولية واتجاهات تطوير الصناعة واكتساب اتصالات تجارية فعالة.
وسيقام المعرض في الفترة من 14 إلى 19 مايو/ أيار المقبل.