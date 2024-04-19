https://sputnikarabic.ae/20240419/الأمين-العام-للحزب-الشيوعي-اللبناني-التغيير-الحقيقي-للسلطة-هو-معركتنا-الحقيقية-1088112980.html

الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني: التغيير الحقيقي للسلطة هو معركتنا الحقيقية

الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني: التغيير الحقيقي للسلطة هو معركتنا الحقيقية

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام للحزب الشيوعي في لبنان، حنّا غريب، أنّ "مسألة الانقسامات تاريخية في لبنان، فالأزمة واضحة، والحلول معروفة، إلاّ أنّ ما يعيق تحقيقها هي موازين... 19.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-19T13:53+0000

2024-04-19T13:53+0000

2024-04-19T13:53+0000

حصري

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102354/51/1023545169_0:346:3024:2047_1920x0_80_0_0_a25847a80f03392fbb973edf9af5011a.jpg

وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "من كان السّبب الرئيسي وراء كل هذه الأزمات لا يمكن أن يحلّها والخلاص الوحيد يكمن عبر التغيير الحقيقي للسلطة اللبنانية وهذه معركتنا الحقيقية"، مستغرباً "غياب أي ممثل عن الحزب الشيوعي داخل البرلمان اللبناني لاسيما بحضور قاعدته الشعبية الكبرى".واعتبر غريب أنّ الحزب الشيوعي هو "أساس المقاومة في لبنان وهو تاريخ هذا المحور، وحرّرنا معظم الأراضي اللبنانية ولنا الفخر بهذه الثقافة التي وصلت إلى هذا الحد، ونحن نتقاطع مع حزب الله اللبناني في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، لكننا نختلف معه في مشروعه السياسي لأننا نبحث عن دولة علمانية لا طائفية ونسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية ودولة مقاومة فيما حزب الله اللبناني لا يفصل بين التحرير والتغيير".وعن دور الجيش اللبناني في هذه المعركة، قال غريب: "الولايات المتحدة الأمريكية تمنع تسليح الجيش اللبناني من خلال أدواتها في الداخل اللبناني".

https://sputnikarabic.ae/20240418/حاكم-مصرف-لبنان-المركزي-أموال-المودعين-ليست-موجودة-ولا-يمكن-إعادتها-بالكامل-1088092469.html

https://sputnikarabic.ae/20240418/وزير-الثقافة-اللبناني-لـسبوتنيك-رد-إيران-مدروس-والحوار-في-لبنان-لا-يمكن-أن-يكون-إلا-برئاسة-بري-1088068063.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك