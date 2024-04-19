https://sputnikarabic.ae/20240419/الأمين-العام-للحزب-الشيوعي-اللبناني-التغيير-الحقيقي-للسلطة-هو-معركتنا-الحقيقية-1088112980.html
الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني: التغيير الحقيقي للسلطة هو معركتنا الحقيقية
الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني: التغيير الحقيقي للسلطة هو معركتنا الحقيقية
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام للحزب الشيوعي في لبنان، حنّا غريب، أنّ "مسألة الانقسامات تاريخية في لبنان، فالأزمة واضحة، والحلول معروفة، إلاّ أنّ ما يعيق تحقيقها هي موازين... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
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وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "من كان السّبب الرئيسي وراء كل هذه الأزمات لا يمكن أن يحلّها والخلاص الوحيد يكمن عبر التغيير الحقيقي للسلطة اللبنانية وهذه معركتنا الحقيقية"، مستغرباً "غياب أي ممثل عن الحزب الشيوعي داخل البرلمان اللبناني لاسيما بحضور قاعدته الشعبية الكبرى".واعتبر غريب أنّ الحزب الشيوعي هو "أساس المقاومة في لبنان وهو تاريخ هذا المحور، وحرّرنا معظم الأراضي اللبنانية ولنا الفخر بهذه الثقافة التي وصلت إلى هذا الحد، ونحن نتقاطع مع حزب الله اللبناني في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، لكننا نختلف معه في مشروعه السياسي لأننا نبحث عن دولة علمانية لا طائفية ونسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية ودولة مقاومة فيما حزب الله اللبناني لا يفصل بين التحرير والتغيير".وعن دور الجيش اللبناني في هذه المعركة، قال غريب: "الولايات المتحدة الأمريكية تمنع تسليح الجيش اللبناني من خلال أدواتها في الداخل اللبناني".
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حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني: التغيير الحقيقي للسلطة هو معركتنا الحقيقية
حصري
أكد الأمين العام للحزب الشيوعي في لبنان، حنّا غريب، أنّ "مسألة الانقسامات تاريخية في لبنان، فالأزمة واضحة، والحلول معروفة، إلاّ أنّ ما يعيق تحقيقها هي موازين القوى الداخلية، التي لن تسمح بتغيير هذا الواقع، إضافة إلى أزمة النظام اللبناني المبني على الاقتتال والحروب ومن الصعب جداً الخروج منه نتيجة الخطاب الطائفي القائم في البلد".
وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "من كان السّبب الرئيسي وراء كل هذه الأزمات لا يمكن أن يحلّها والخلاص الوحيد يكمن عبر التغيير الحقيقي للسلطة اللبنانية وهذه معركتنا الحقيقية"، مستغرباً "غياب أي ممثل عن الحزب الشيوعي داخل البرلمان اللبناني لاسيما بحضور قاعدته الشعبية الكبرى".
وكشف غريب أنّ "هناك "فيتو" من المنظومة السياسية اللبنانية على الحزب الشيوعي لأنه يشكل خرقًا للنظام اللبناني والشرط الوحيد للحصول على مقعد في مجلس النواب هو الالتحاق ببعض الأحزاب وهو ما يعاكس تطلعاتنا، وندفع أثمانًا باهظة نتيجة مواقفنا في هذا الإطار، وهذه السلطة سرقت أصوات الناس كما سرقت أموالهم".
واعتبر غريب أنّ الحزب الشيوعي هو "أساس المقاومة في لبنان وهو تاريخ هذا المحور، وحرّرنا معظم الأراضي اللبنانية ولنا الفخر بهذه الثقافة التي وصلت إلى هذا الحد، ونحن نتقاطع مع حزب الله اللبناني
في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، لكننا نختلف معه في مشروعه السياسي لأننا نبحث عن دولة علمانية لا طائفية ونسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية ودولة مقاومة فيما حزب الله اللبناني لا يفصل بين التحرير والتغيير".
وتحدّث غريب عن التطورات في غزة، موضحًا أنّ "في 7 أكتوبر تم التواصل مع الجبهة الشعبية لدعم القضية الفلسطينية، وبدأت الدعوات للاعتصام، إضافة إلى لقاءات الأحزاب الشيوعية في تركيا، حيث تبنّى 120 حزبًا هذا القرار وبدأت المظاهرات حول العالم، إلا أن مستوى التحركات في العالم العربي لم يكن متقدمًا نتيجة لعدة عوامل منها هامش الحريات في تلك الدول إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة مثل لبنان".
وأشار غريب إلى أنّه "من الصعب جداً فصل ما يحدث في الإقليم عن الأحداث الداخلية اللبنانية، ولكننا نرفض الخطاب الطائفي العنصري، خصوصًا في ما يتعلق بأزمة النزوح السوري في لبنان، وحذّر من عودة إحياء الاصطفافات الداخلية اللبنانية التي بدأت تظهر بشكل واضح بين فريقيّ 8 و14 آذار، فلبنان مدمر نتيجة هذا النهج وهذه الاصطفافات".
وعن دور الجيش اللبناني في هذه المعركة، قال غريب: "الولايات المتحدة الأمريكية تمنع تسليح الجيش اللبناني من خلال أدواتها في الداخل اللبناني".