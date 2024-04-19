الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني: التغيير الحقيقي للسلطة هو معركتنا الحقيقية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
08:30 GMT
30 د
من الملعب
باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
09:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
دبلوماسي فلسطيني: نرحب بدعوة روسيا فرض عقوبات على إسرائيل وتصويت العضوية امتحان للغرب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
15:33 GMT
30 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
08:18 GMT
27 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:45 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
09:00 GMT
303 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
14:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي محدود على قاعدة عسكرية في إيران
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
17:29 GMT
13 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240419/الأمين-العام-للحزب-الشيوعي-اللبناني-التغيير-الحقيقي-للسلطة-هو-معركتنا-الحقيقية-1088112980.html
الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني: التغيير الحقيقي للسلطة هو معركتنا الحقيقية
الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني: التغيير الحقيقي للسلطة هو معركتنا الحقيقية
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام للحزب الشيوعي في لبنان، حنّا غريب، أنّ "مسألة الانقسامات تاريخية في لبنان، فالأزمة واضحة، والحلول معروفة، إلاّ أنّ ما يعيق تحقيقها هي موازين... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T13:53+0000
2024-04-19T13:53+0000
حصري
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102354/51/1023545169_0:346:3024:2047_1920x0_80_0_0_a25847a80f03392fbb973edf9af5011a.jpg
وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "من كان السّبب الرئيسي وراء كل هذه الأزمات لا يمكن أن يحلّها والخلاص الوحيد يكمن عبر التغيير الحقيقي للسلطة اللبنانية وهذه معركتنا الحقيقية"، مستغرباً "غياب أي ممثل عن الحزب الشيوعي داخل البرلمان اللبناني لاسيما بحضور قاعدته الشعبية الكبرى".واعتبر غريب أنّ الحزب الشيوعي هو "أساس المقاومة في لبنان وهو تاريخ هذا المحور، وحرّرنا معظم الأراضي اللبنانية ولنا الفخر بهذه الثقافة التي وصلت إلى هذا الحد، ونحن نتقاطع مع حزب الله اللبناني في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، لكننا نختلف معه في مشروعه السياسي لأننا نبحث عن دولة علمانية لا طائفية ونسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية ودولة مقاومة فيما حزب الله اللبناني لا يفصل بين التحرير والتغيير".وعن دور الجيش اللبناني في هذه المعركة، قال غريب: "الولايات المتحدة الأمريكية تمنع تسليح الجيش اللبناني من خلال أدواتها في الداخل اللبناني".
https://sputnikarabic.ae/20240418/حاكم-مصرف-لبنان-المركزي-أموال-المودعين-ليست-موجودة-ولا-يمكن-إعادتها-بالكامل-1088092469.html
https://sputnikarabic.ae/20240418/وزير-الثقافة-اللبناني-لـسبوتنيك-رد-إيران-مدروس-والحوار-في-لبنان-لا-يمكن-أن-يكون-إلا-برئاسة-بري-1088068063.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102354/51/1023545169_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_aa771a5153db24923aa2b4bc483d4c64.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك

الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني: التغيير الحقيقي للسلطة هو معركتنا الحقيقية

13:53 GMT 19.04.2024
© Sputnik . Ekaterina chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورلبنان
لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
© Sputnik . Ekaterina chesnakova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد الأمين العام للحزب الشيوعي في لبنان، حنّا غريب، أنّ "مسألة الانقسامات تاريخية في لبنان، فالأزمة واضحة، والحلول معروفة، إلاّ أنّ ما يعيق تحقيقها هي موازين القوى الداخلية، التي لن تسمح بتغيير هذا الواقع، إضافة إلى أزمة النظام اللبناني المبني على الاقتتال والحروب ومن الصعب جداً الخروج منه نتيجة الخطاب الطائفي القائم في البلد".
وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "من كان السّبب الرئيسي وراء كل هذه الأزمات لا يمكن أن يحلّها والخلاص الوحيد يكمن عبر التغيير الحقيقي للسلطة اللبنانية وهذه معركتنا الحقيقية"، مستغرباً "غياب أي ممثل عن الحزب الشيوعي داخل البرلمان اللبناني لاسيما بحضور قاعدته الشعبية الكبرى".

وكشف غريب أنّ "هناك "فيتو" من المنظومة السياسية اللبنانية على الحزب الشيوعي لأنه يشكل خرقًا للنظام اللبناني والشرط الوحيد للحصول على مقعد في مجلس النواب هو الالتحاق ببعض الأحزاب وهو ما يعاكس تطلعاتنا، وندفع أثمانًا باهظة نتيجة مواقفنا في هذا الإطار، وهذه السلطة سرقت أصوات الناس كما سرقت أموالهم".

مصرف لبنان المركزي في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
حاكم مصرف لبنان: أموال المودعين ليست موجودة ولا يمكن إعادتها بالكامل
أمس, 17:45 GMT
واعتبر غريب أنّ الحزب الشيوعي هو "أساس المقاومة في لبنان وهو تاريخ هذا المحور، وحرّرنا معظم الأراضي اللبنانية ولنا الفخر بهذه الثقافة التي وصلت إلى هذا الحد، ونحن نتقاطع مع حزب الله اللبناني في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، لكننا نختلف معه في مشروعه السياسي لأننا نبحث عن دولة علمانية لا طائفية ونسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية ودولة مقاومة فيما حزب الله اللبناني لا يفصل بين التحرير والتغيير".

وتحدّث غريب عن التطورات في غزة، موضحًا أنّ "في 7 أكتوبر تم التواصل مع الجبهة الشعبية لدعم القضية الفلسطينية، وبدأت الدعوات للاعتصام، إضافة إلى لقاءات الأحزاب الشيوعية في تركيا، حيث تبنّى 120 حزبًا هذا القرار وبدأت المظاهرات حول العالم، إلا أن مستوى التحركات في العالم العربي لم يكن متقدمًا نتيجة لعدة عوامل منها هامش الحريات في تلك الدول إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة مثل لبنان".

وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى في لقاء مع وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
وزير الثقافة اللبناني لـ"سبوتنيك": رد إيران مدروس والحوار في لبنان لا يمكن أن يكون إلا برئاسة بري
أمس, 11:04 GMT

وأشار غريب إلى أنّه "من الصعب جداً فصل ما يحدث في الإقليم عن الأحداث الداخلية اللبنانية، ولكننا نرفض الخطاب الطائفي العنصري، خصوصًا في ما يتعلق بأزمة النزوح السوري في لبنان، وحذّر من عودة إحياء الاصطفافات الداخلية اللبنانية التي بدأت تظهر بشكل واضح بين فريقيّ 8 و14 آذار، فلبنان مدمر نتيجة هذا النهج وهذه الاصطفافات".

وعن دور الجيش اللبناني في هذه المعركة، قال غريب: "الولايات المتحدة الأمريكية تمنع تسليح الجيش اللبناني من خلال أدواتها في الداخل اللبناني".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... روسيا: إقامة دولة فلسطينية هو الحل الوحيد لمشاكل الشرق الأوسط14:27 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لاجتياح رفحأمس, 14:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала