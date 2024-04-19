https://sputnikarabic.ae/20240419/الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-على-المستوطنين-الإسرائيليين-للمرة-الأولى-1088110150.html
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين للمرة الأولى
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين للمرة الأولى
سبوتنيك عربي
للمرة الأولى، فرض الاتحاد الأوروبي قيودًا على 6 متهمين، مستوطنين إسرائيليين ومنظمات استيطانية، بتهمة انتهاك حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية، حسبما جاء في... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T12:36+0000
2024-04-19T12:36+0000
2024-04-19T12:36+0000
العالم
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وتشير الوثيقة إلى أنه "بعد هجمات "حماس"، زاد عنف المستوطنين (ضد السكان الفلسطينيين) بشكل ملحوظ. وفي هذا السياق، قرر الاتحاد الأوروبي فرض قيود على 6 أشخاص متورطين، 4 مستوطنين ومنظمتين". وفرضت العقوبات بشكل خاص على منظمة "شباب التلال"، المعروفة باعتداءاتها على السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وتم فرض العقوبات كجزء من آلية عقوبات الاتحاد الأوروبي على انتهاكات حقوق الإنسان.
https://sputnikarabic.ae/20240419/حماس-تدعو-الشعب-الفلسطيني-إلى-شد-الرحال-للمسجد-الأقصى-والاعتكاف-فيه--1088099789.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين للمرة الأولى
للمرة الأولى، فرض الاتحاد الأوروبي قيودًا على 6 متهمين، مستوطنين إسرائيليين ومنظمات استيطانية، بتهمة انتهاك حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية، حسبما جاء في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وتشير الوثيقة إلى أنه "بعد هجمات "حماس"، زاد عنف المستوطنين (ضد السكان الفلسطينيين) بشكل ملحوظ. وفي هذا السياق، قرر الاتحاد الأوروبي فرض قيود على 6 أشخاص متورطين، 4 مستوطنين ومنظمتين".
وفرضت العقوبات بشكل خاص على منظمة "شباب التلال"، المعروفة باعتداءاتها على السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وتم فرض العقوبات كجزء من آلية عقوبات الاتحاد الأوروبي على انتهاكات حقوق الإنسان.