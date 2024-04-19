https://sputnikarabic.ae/20240419/البيت-الأبيض-يعد-باستئناف-الإمدادات-العسكرية-إلى-كييف-حال-موافقة-الكونغرس-1088127422.html
البيت الأبيض يعد باستئناف الإمدادات العسكرية إلى كييف حال موافقة الكونغرس
البيت الأبيض يعد باستئناف الإمدادات العسكرية إلى كييف حال موافقة الكونغرس
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، بأن "الولايات المتحدة الأمريكية، ستستأنف على الفور الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا، إذا خصص الكونغرس (السلطة... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T19:27+0000
2024-04-19T19:27+0000
2024-04-19T19:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأجابت بيير، ردا على سؤال أحد الصحفيين عن موعد استئناف المساعدات لأوكرانيا (في حال خصص الكونغرس الأموال)، قائلة: "على الفور".ويعتزم مجلس النواب الأمريكي، الذي أوقف تخصيص الأموال لحلفاء أمريكا، لأشهر عدة، يوم غد السبت، النظر في حزمة من مشاريع القوانين بشأن مساعدات بمليارات الدولارات لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في إنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، بل سيكون له تأثيرا سلبيا.وصرح لافروف، أيضا، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا التدريب على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ودول أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20240419/خبير-عسكري-الوحدات-الأوكرانية-التي-أرسلت-إلى-تشاسوف-يار-ترفض-القتال-وتتراجع-من-مواقعها-1088122694.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض يعد باستئناف الإمدادات العسكرية إلى كييف حال موافقة الكونغرس
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، بأن "الولايات المتحدة الأمريكية، ستستأنف على الفور الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا، إذا خصص الكونغرس (السلطة التشريعية) أموالا لذلك".
وأجابت بيير، ردا على سؤال أحد الصحفيين عن موعد استئناف المساعدات لأوكرانيا (في حال خصص الكونغرس الأموال)، قائلة: "على الفور".
ويعتزم مجلس النواب الأمريكي، الذي أوقف تخصيص الأموال لحلفاء أمريكا، لأشهر عدة، يوم غد السبت، النظر في حزمة من مشاريع القوانين بشأن مساعدات بمليارات الدولارات لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا.
وتقول السلطات الأمريكية، إنها استنفدت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مخصصات الميزانية "لدعم" كييف، وإلى أن يوافق الكونغرس على مخصصات جديدة، فإنها لن تكون قادرة على توفير إمدادات جديدة من الأسلحة والذخيرة.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا
.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في إنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، بل سيكون له تأثيرا سلبيا.
وصرح لافروف، أيضا، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا التدريب على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ودول أخرى".