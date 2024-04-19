https://sputnikarabic.ae/20240419/البيت-الأبيض-يعد-باستئناف-الإمدادات-العسكرية-إلى-كييف-حال-موافقة-الكونغرس-1088127422.html

البيت الأبيض يعد باستئناف الإمدادات العسكرية إلى كييف حال موافقة الكونغرس

البيت الأبيض يعد باستئناف الإمدادات العسكرية إلى كييف حال موافقة الكونغرس

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، بأن "الولايات المتحدة الأمريكية، ستستأنف على الفور الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا، إذا خصص الكونغرس (السلطة... 19.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-19T19:27+0000

2024-04-19T19:27+0000

2024-04-19T19:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأجابت بيير، ردا على سؤال أحد الصحفيين عن موعد استئناف المساعدات لأوكرانيا (في حال خصص الكونغرس الأموال)، قائلة: "على الفور".ويعتزم مجلس النواب الأمريكي، الذي أوقف تخصيص الأموال لحلفاء أمريكا، لأشهر عدة، يوم غد السبت، النظر في حزمة من مشاريع القوانين بشأن مساعدات بمليارات الدولارات لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في إنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، بل سيكون له تأثيرا سلبيا.وصرح لافروف، أيضا، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا التدريب على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ودول أخرى".

https://sputnikarabic.ae/20240419/خبير-عسكري-الوحدات-الأوكرانية-التي-أرسلت-إلى-تشاسوف-يار-ترفض-القتال-وتتراجع-من-مواقعها-1088122694.html

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