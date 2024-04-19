https://sputnikarabic.ae/20240419/الخارجية-الإيرانية-الفيتو-الأمريكي-ضد-فلسطين-يعكس-عزلة-الولايات-المتحدة-تجاه-المجتمع-الدولي-1088119700.html

الخارجية الإيرانية: "الفيتو" الأمريكي ضد فلسطين يعكس عزلة الولايات المتحدة تجاه المجتمع الدولي

الخارجية الإيرانية: "الفيتو" الأمريكي ضد فلسطين يعكس عزلة الولايات المتحدة تجاه المجتمع الدولي

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة، اليوم الجمعة، تصويت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. 19.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-19T14:28+0000

2024-04-19T14:28+0000

2024-04-19T14:28+0000

منظمة الأمم المتحدة

أخبار فلسطين اليوم

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/08/1076779310_0:0:2610:1469_1920x0_80_0_0_58cfeae2b06792edd6956fda2025d5a4.jpg

واعتبر المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، تصرف أمريكا بأنه "غير مسؤول وغير بناء"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وتابع كنعاني أن "الإجراء الذي اتخذته واشنطن كشف عن الطبيعة الاحتيالية للسياسة الخارجية الأمريكية، وعكس عزلة موقف هذا البلد تجاه المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى أمام الرأي العام العالمي".وذكّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في تعليقه، بأن "الدعم الأحادي واللامحدود الذي يقدمه النظام الأمريكي للكيان الصهيوني في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والقانونية والدولية على حساب الشعب الأمريكي وعلى حساب التضحية بالسلام والأمن الإقليميين والدوليين في العقود السبعة الماضية، لم يفقد وظيفة أمريكا فحسب، وإنما أفقد أيضا مصداقية الإدارة الأمريكية الحاكمة أكثر من أي وقت مضى أمام الرأي العام العالمي، وقد أثبت أن هذا البلد ليس طرفا محايدا وناشطا مسؤولا في المجتمع الدولي".كما أكد كنعاني مجددًا على "حق الشعب الفلسطيني المشروع، والذي لا يمكن إنكاره في تشكيل دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف على كامل أرض فلسطين التاريخية من البحر الى النهر".وأضاف بأن "إيران تؤمن بأن إرادة الشعب الفلسطيني المقاوم البطل ستنتصر في نهاية المطاف على إرادة أعداء الشعب الفلسطيني، وخاصة كيان الفصل العنصري والتطهير العرقي الصهيوني المزيف والمجرم".وصوّت مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الخميس، على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية في المنظمة الأممية، حيث صوّت لصالح القرار 12 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو".من الجدير ذكره، أنه يتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن بعد توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي، يجب أن يوافق عليها 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط ألا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض.

https://sputnikarabic.ae/20240419/موسكو-واشنطن-بدت-مثيرة-للشفقة-خلال-تفسير-استخدام-الفيتو-ضد-عضوية-فلسطين-بالأمم-المتحدة-1088097472.html

https://sputnikarabic.ae/20240418/أمريكا-تستخدم-الفيتو-لمنع-فلسطين-من-الحصول-على-العضوية-الكاملة-في-الأمم-المتحدة-1088096303.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن