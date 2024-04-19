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https://sputnikarabic.ae/20240419/الخارجية-الإيرانية-الفيتو-الأمريكي-ضد-فلسطين-يعكس-عزلة-الولايات-المتحدة-تجاه-المجتمع-الدولي-1088119700.html
الخارجية الإيرانية: "الفيتو" الأمريكي ضد فلسطين يعكس عزلة الولايات المتحدة تجاه المجتمع الدولي
الخارجية الإيرانية: "الفيتو" الأمريكي ضد فلسطين يعكس عزلة الولايات المتحدة تجاه المجتمع الدولي
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة، اليوم الجمعة، تصويت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T14:28+0000
2024-04-19T14:28+0000
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واعتبر المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، تصرف أمريكا بأنه "غير مسؤول وغير بناء"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وتابع كنعاني أن "الإجراء الذي اتخذته واشنطن كشف عن الطبيعة الاحتيالية للسياسة الخارجية الأمريكية، وعكس عزلة موقف هذا البلد تجاه المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى أمام الرأي العام العالمي".وذكّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في تعليقه، بأن "الدعم الأحادي واللامحدود الذي يقدمه النظام الأمريكي للكيان الصهيوني في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والقانونية والدولية على حساب الشعب الأمريكي وعلى حساب التضحية بالسلام والأمن الإقليميين والدوليين في العقود السبعة الماضية، لم يفقد وظيفة أمريكا فحسب، وإنما أفقد أيضا مصداقية الإدارة الأمريكية الحاكمة أكثر من أي وقت مضى أمام الرأي العام العالمي، وقد أثبت أن هذا البلد ليس طرفا محايدا وناشطا مسؤولا في المجتمع الدولي".كما أكد كنعاني مجددًا على "حق الشعب الفلسطيني المشروع، والذي لا يمكن إنكاره في تشكيل دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف على كامل أرض فلسطين التاريخية من البحر الى النهر".وأضاف بأن "إيران تؤمن بأن إرادة الشعب الفلسطيني المقاوم البطل ستنتصر في نهاية المطاف على إرادة أعداء الشعب الفلسطيني، وخاصة كيان الفصل العنصري والتطهير العرقي الصهيوني المزيف والمجرم".وصوّت مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الخميس، على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية في المنظمة الأممية، حيث صوّت لصالح القرار 12 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو".من الجدير ذكره، أنه يتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن بعد توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي، يجب أن يوافق عليها 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط ألا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض.
https://sputnikarabic.ae/20240419/موسكو-واشنطن-بدت-مثيرة-للشفقة-خلال-تفسير-استخدام-الفيتو-ضد-عضوية-فلسطين-بالأمم-المتحدة-1088097472.html
https://sputnikarabic.ae/20240418/أمريكا-تستخدم-الفيتو-لمنع-فلسطين-من-الحصول-على-العضوية-الكاملة-في-الأمم-المتحدة-1088096303.html
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الإيرانية: "الفيتو" الأمريكي ضد فلسطين يعكس عزلة الولايات المتحدة تجاه المجتمع الدولي

14:28 GMT 19.04.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
 المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة، اليوم الجمعة، تصويت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
واعتبر المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، تصرف أمريكا بأنه "غير مسؤول وغير بناء"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وتابع كنعاني أن "الإجراء الذي اتخذته واشنطن كشف عن الطبيعة الاحتيالية للسياسة الخارجية الأمريكية، وعكس عزلة موقف هذا البلد تجاه المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى أمام الرأي العام العالمي".
وذكّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في تعليقه، بأن "الدعم الأحادي واللامحدود الذي يقدمه النظام الأمريكي للكيان الصهيوني في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والقانونية والدولية على حساب الشعب الأمريكي وعلى حساب التضحية بالسلام والأمن الإقليميين والدوليين في العقود السبعة الماضية، لم يفقد وظيفة أمريكا فحسب، وإنما أفقد أيضا مصداقية الإدارة الأمريكية الحاكمة أكثر من أي وقت مضى أمام الرأي العام العالمي، وقد أثبت أن هذا البلد ليس طرفا محايدا وناشطا مسؤولا في المجتمع الدولي".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
موسكو: واشنطن بدت مثيرة للشفقة خلال تفسير استخدام "الفيتو" ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
01:46 GMT
كما أكد كنعاني مجددًا على "حق الشعب الفلسطيني المشروع، والذي لا يمكن إنكاره في تشكيل دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف على كامل أرض فلسطين التاريخية من البحر الى النهر".
وأضاف بأن "إيران تؤمن بأن إرادة الشعب الفلسطيني المقاوم البطل ستنتصر في نهاية المطاف على إرادة أعداء الشعب الفلسطيني، وخاصة كيان الفصل العنصري والتطهير العرقي الصهيوني المزيف والمجرم".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
أمريكا تستخدم "الفيتو" لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
أمس, 21:39 GMT
وصوّت مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الخميس، على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية في المنظمة الأممية، حيث صوّت لصالح القرار 12 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو".
من الجدير ذكره، أنه يتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن بعد توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي، يجب أن يوافق عليها 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط ألا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض.
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