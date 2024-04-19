https://sputnikarabic.ae/20240419/الدفاعات-الجوية-الإيرانية-تتصدى-لهجوم-صاروخي-والسلطات-تعلق-حركة-الطيران-في-البلاد-1088097921.html
الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لهجوم صاروخي والسلطات تعلق حركة الطيران في البلاد
الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لهجوم صاروخي والسلطات تعلق حركة الطيران في البلاد
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أن الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لهجوم صاروخي وأن السلطات علقت حركة الطيران في البلاد، وسط أنباء عن هجوم إسرائيلي على منشآت إيرانية يجري... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T03:32+0000
2024-04-19T03:32+0000
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إيران
أخبار إيران
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أبريل - سبوتنيك. وذكرت وسائل الإعلام أنه تم إلغاء رحلات مطار الإمام الخميني الدولي وطلبت السلطات من المسافرين مغادرة المطار فورا.وفي السياق ذكر التلفزيون الإيراني إن الدفاعات الجوية في البلاد أسقطت عدة مسيرات صغيرة فوق أصفهان. ونقلت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن "المنشآت النووية في إيران لم تكن هدفا للضربات الإسرائيلية".وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي قوله، إن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران.وفي السياق، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مطلع قوله، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الخميس أنها تعتزم الرد على الهجوم الإيراني خلال يوم أو يومين .وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن "الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق".على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة، بحسب قول.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز".وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
https://sputnikarabic.ae/20240418/إيران-تتوعد-إسرائيل-بالرد-بشكل-صارم-إذا-استخدمت-تل-أبيب-القوة-ضد-طهران--1088092712.html
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إيران, أخبار إيران
الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لهجوم صاروخي والسلطات تعلق حركة الطيران في البلاد
03:32 GMT 19.04.2024 (تم التحديث: 03:36 GMT 19.04.2024)
أفادت وسائل إعلام أن الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لهجوم صاروخي وأن السلطات علقت حركة الطيران في البلاد، وسط أنباء عن هجوم إسرائيلي على منشآت إيرانية يجري الآن.
أبريل - سبوتنيك
. وذكرت وسائل الإعلام أنه تم إلغاء رحلات مطار الإمام الخميني الدولي وطلبت السلطات من المسافرين مغادرة المطار فورا.
وفي السياق ذكر التلفزيون الإيراني إن الدفاعات الجوية في البلاد أسقطت عدة مسيرات صغيرة فوق أصفهان.
ونقلت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن "المنشآت النووية في إيران لم تكن هدفا للضربات الإسرائيلية".
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي قوله، إن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران.
وفي السياق، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مطلع قوله، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الخميس أنها تعتزم الرد على الهجوم الإيراني خلال يوم أو يومين .
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل
بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن "الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق".
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي
إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة، بحسب قول.
ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز".
وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.