الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لهجوم صاروخي والسلطات تعلق حركة الطيران في البلاد

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باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
17:00 GMT
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:30 GMT
30 د
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السينما والرياضة تحدي وشغف
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08:54 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
09:03 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
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صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
17:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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مرايا العلوم
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https://sputnikarabic.ae/20240419/الدفاعات-الجوية-الإيرانية-تتصدى-لهجوم-صاروخي-والسلطات-تعلق-حركة-الطيران-في-البلاد-1088097921.html
الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لهجوم صاروخي والسلطات تعلق حركة الطيران في البلاد
الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لهجوم صاروخي والسلطات تعلق حركة الطيران في البلاد
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أن الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لهجوم صاروخي وأن السلطات علقت حركة الطيران في البلاد، وسط أنباء عن هجوم إسرائيلي على منشآت إيرانية يجري... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T03:32+0000
2024-04-19T03:36+0000
إيران
أخبار إيران
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أبريل - سبوتنيك. وذكرت وسائل الإعلام أنه تم إلغاء رحلات مطار الإمام الخميني الدولي وطلبت السلطات من المسافرين مغادرة المطار فورا.وفي السياق ذكر التلفزيون الإيراني إن الدفاعات الجوية في البلاد أسقطت عدة مسيرات صغيرة فوق أصفهان. ونقلت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن "المنشآت النووية في إيران لم تكن هدفا للضربات الإسرائيلية".وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي قوله، إن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران.وفي السياق، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مطلع قوله، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الخميس أنها تعتزم الرد على الهجوم الإيراني خلال يوم أو يومين .وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن "الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق".على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة، بحسب قول.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز".وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
https://sputnikarabic.ae/20240418/إيران-تتوعد-إسرائيل-بالرد-بشكل-صارم-إذا-استخدمت-تل-أبيب-القوة-ضد-طهران--1088092712.html
https://sputnikarabic.ae/20240418/إيران-تعتزم-تعزيز-التعاون-العسكري-مع-روسيا-1088091043.html
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إيران, أخبار إيران
إيران, أخبار إيران

الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لهجوم صاروخي والسلطات تعلق حركة الطيران في البلاد

03:32 GMT 19.04.2024 (تم التحديث: 03:36 GMT 19.04.2024)
© AFP 2023 / -صواريخ الجيش الإيراني
صواريخ الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
© AFP 2023 / -
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أفادت وسائل إعلام أن الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لهجوم صاروخي وأن السلطات علقت حركة الطيران في البلاد، وسط أنباء عن هجوم إسرائيلي على منشآت إيرانية يجري الآن.
أبريل - سبوتنيك. وذكرت وسائل الإعلام أنه تم إلغاء رحلات مطار الإمام الخميني الدولي وطلبت السلطات من المسافرين مغادرة المطار فورا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
إيران تتوعد إسرائيل بالرد بشكل "صارم" إذا استخدمت تل أبيب القوة ضد طهران
أمس, 18:10 GMT
وفي السياق ذكر التلفزيون الإيراني إن الدفاعات الجوية في البلاد أسقطت عدة مسيرات صغيرة فوق أصفهان.
ونقلت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن "المنشآت النووية في إيران لم تكن هدفا للضربات الإسرائيلية".
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي قوله، إن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران.
وفي السياق، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مطلع قوله، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الخميس أنها تعتزم الرد على الهجوم الإيراني خلال يوم أو يومين .
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن "الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق".
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
إيران تعتزم تعزيز التعاون العسكري مع روسيا
أمس, 16:53 GMT
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة، بحسب قول.
ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز".
وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
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Люди во время массовой трапезы ифтар (разговение) во время священного месяца Рамадан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لاجتياح رفحأمس, 22:37 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لاجتياح رفحأمس, 14:07 GMT
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