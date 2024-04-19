https://sputnikarabic.ae/20240419/الدفاعات-الجوية-السورية-تعلن-التصدي-لاعتداء-إسرائيلي-تزامنا-مع-ضربة-أصفهان-1088099605.html
الدفاعات الجوية السورية تعلن التصدي لاعتداء إسرائيلي تزامنا مع أنباء "ضربة أصفهان"
الدفاعات الجوية السورية تعلن التصدي لاعتداء إسرائيلي تزامنا مع أنباء "ضربة أصفهان"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم الجمعة، بتصدي الدفاعات الجوية لهجوم صاروخي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية في البلاد، بالتزامن مع الأنباء التي تحدثت عن... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T07:16+0000
2024-04-19T07:16+0000
2024-04-19T07:39+0000
العالم العربي
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وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "حوالي الساعة 2:55 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً مواقع دفاعنا الجوي في المنطقة الجنوبية، وأدى العدوان إلى وقوع خسائر مادية".وفي 1 نيسان/أبريل الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن عدوان جوي إسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل، استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق؛ ما أسفر عن تدمير المبنى بالكامل، ومقتل وإصابة كل من كان بداخله.وردت إيران، في 13 نيسان/أبريل، على استهداف القنصلية الإيرانية، بإطلاق مئات المسيرات والصواريخ على أهداف داخل إسرائيل.وفجر اليوم، أفادت تقارير بأن إسرائيل هاجمت بطائرات مسيرة، منشآت إيرانية في مدينة أصفهان.
https://sputnikarabic.ae/20240413/مراسل-سبوتنيك-أصوات-انفجارات-جنوب-العاصمة-السورية-دمشق-1087956077.html
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العالم العربي
الدفاعات الجوية السورية تعلن التصدي لاعتداء إسرائيلي تزامنا مع أنباء "ضربة أصفهان"
07:16 GMT 19.04.2024 (تم التحديث: 07:39 GMT 19.04.2024)
أفادت وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم الجمعة، بتصدي الدفاعات الجوية لهجوم صاروخي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية في البلاد، بالتزامن مع الأنباء التي تحدثت عن تنفيذ تل أبيب ضربة استهدفت أصفهان الإيرانية.
وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "حوالي الساعة 2:55 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً مواقع دفاعنا الجوي في المنطقة الجنوبية، وأدى العدوان إلى وقوع خسائر مادية".
وفي 1 نيسان/أبريل الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن عدوان جوي إسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل، استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق
؛ ما أسفر عن تدمير المبنى بالكامل، ومقتل وإصابة كل من كان بداخله.
وردت إيران، في 13 نيسان/أبريل، على استهداف القنصلية الإيرانية، بإطلاق مئات المسيرات والصواريخ على أهداف داخل إسرائيل.
وفجر اليوم، أفادت تقارير بأن إسرائيل هاجمت بطائرات مسيرة، منشآت إيرانية في مدينة أصفهان.