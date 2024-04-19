https://sputnikarabic.ae/20240419/الدفاع-الروسية-إسقاط-عشرات-الصواريخ-الأوكرانية-خلال-هجوم-على-الأراضي-الروسية-ليلا-1088098329.html
الدفاع الروسية: إسقاط عشرات الصواريخ الأوكرانية خلال هجوم ليلي على أراضي البلاد
الدفاع الروسية: إسقاط عشرات الصواريخ الأوكرانية خلال هجوم ليلي على أراضي البلاد
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجوم صاروخي أوكراني فوق البحر الأسود. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T04:38+0000
2024-04-19T04:38+0000
2024-04-19T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثلاثة صواريخ من طراز "أتاكمز" فوق البحر الأسود، بالإضافة إلى 25 صاروخ تشيكي من طراز "فامبير".وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا
الدفاع الروسية: إسقاط عشرات الصواريخ الأوكرانية خلال هجوم ليلي على أراضي البلاد
04:38 GMT 19.04.2024 (تم التحديث: 05:02 GMT 19.04.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجوم صاروخي أوكراني فوق البحر الأسود.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثلاثة صواريخ من طراز "أتاكمز" فوق البحر الأسود، بالإضافة إلى 25 صاروخ تشيكي من طراز "فامبير".
وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.