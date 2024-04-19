الدفاع الروسية: تحطم قاذفة استراتيجية من طراز "تو-22 إم3" في إقليم ستافروبول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
08:30 GMT
30 د
من الملعب
باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
09:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
دبلوماسي فلسطيني: نرحب بدعوة روسيا فرض عقوبات على إسرائيل وتصويت العضوية امتحان للغرب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
15:33 GMT
30 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:18 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
08:44 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
08:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
09:00 GMT
303 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
17:29 GMT
13 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240419/الدفاع-الروسية-تحطم-قاذفة-استراتيجية-من-طراز-تو-22-إم3-في-إقليم-ستافروبول-1088099019.html
الدفاع الروسية: تحطم قاذفة استراتيجية من طراز "تو-22 إم3" في إقليم ستافروبول
الدفاع الروسية: تحطم قاذفة استراتيجية من طراز "تو-22 إم3" في إقليم ستافروبول
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تحطم قاذفة استراتيجية روسية من طراز "تو-22 إم 3" في إقليم ستافروبول؛ وذلك خلال عودتها إلى المطار، بعد إكمال مهمتها... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T06:28+0000
2024-04-19T06:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061870057_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_326e59edd586ecf1d94547847ef90613.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "في إقليم ستافروبول، تحطمت قاذفة روسية من طراز "تو-22 إم 3" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، بعد إكمال مهمة قتالية أثناء عودتها إلى المطار، الطيار قفز بمظلته من الطائرة، وتم إجلاء ثلاثة من أفراد الطاقم من قبل فريق البحث والإنقاذ".وأضاف: "يجري حاليا البحث عن طيار فُقد أثناء تحطم الطائرة. ولم تكن على متن الطائرة أي ذخيرة، وتحطمت في منطقة خالية؛ ولم يحدث أي دمار على الأرض في مكان سقوط الطائرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20231116/القاذفات-الروسية-تو-160-وتو--22-تحلق-فوق-بحر-بارنتس-والنرويجي-والبحر-الأسود-1083216776.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061870057_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_6e93ac367fee80f03fc1dadf3a162bcc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الدفاع الروسية: تحطم قاذفة استراتيجية من طراز "تو-22 إم3" في إقليم ستافروبول

06:28 GMT 19.04.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورقاذفات بعيدة المدى التي تحمل صواريخ تفوق سرعة الصوت تو-22 إم3 في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022
قاذفات بعيدة المدى التي تحمل صواريخ تفوق سرعة الصوت تو-22 إم3 في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تحطم قاذفة استراتيجية روسية من طراز "تو-22 إم 3" في إقليم ستافروبول؛ وذلك خلال عودتها إلى المطار، بعد إكمال مهمتها القتالية.
وجاء في بيان الوزارة: "في إقليم ستافروبول، تحطمت قاذفة روسية من طراز "تو-22 إم 3" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، بعد إكمال مهمة قتالية أثناء عودتها إلى المطار، الطيار قفز بمظلته من الطائرة، وتم إجلاء ثلاثة من أفراد الطاقم من قبل فريق البحث والإنقاذ".
وأضاف: "يجري حاليا البحث عن طيار فُقد أثناء تحطم الطائرة. ولم تكن على متن الطائرة أي ذخيرة، وتحطمت في منطقة خالية؛ ولم يحدث أي دمار على الأرض في مكان سقوط الطائرة".
قاذفة الصواريخ تو-160 الأسرع من الصوت قاعدة إنغلز الجوية بالقرب من مدينة ساراتوف، روسيا 12 سبتمبر 2008 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
القاذفات الروسية "تو-160" و"تو- 22" تحلق فوق بحر بارنتس والنرويجي والبحر الأسود
16 نوفمبر 2023, 17:03 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди во время массовой трапезы ифтар (разговение) во время священного месяца Рамадан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لاجتياح رفحأمس, 22:37 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لاجتياح رفحأمس, 14:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала