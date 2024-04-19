https://sputnikarabic.ae/20240419/الدفاع-الروسية-تحطم-قاذفة-استراتيجية-من-طراز-تو-22-إم3-في-إقليم-ستافروبول-1088099019.html
الدفاع الروسية: تحطم قاذفة استراتيجية من طراز "تو-22 إم3" في إقليم ستافروبول
الدفاع الروسية: تحطم قاذفة استراتيجية من طراز "تو-22 إم3" في إقليم ستافروبول
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تحطم قاذفة استراتيجية روسية من طراز "تو-22 إم 3" في إقليم ستافروبول؛ وذلك خلال عودتها إلى المطار، بعد إكمال مهمتها... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T06:28+0000
2024-04-19T06:28+0000
2024-04-19T06:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "في إقليم ستافروبول، تحطمت قاذفة روسية من طراز "تو-22 إم 3" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، بعد إكمال مهمة قتالية أثناء عودتها إلى المطار، الطيار قفز بمظلته من الطائرة، وتم إجلاء ثلاثة من أفراد الطاقم من قبل فريق البحث والإنقاذ".وأضاف: "يجري حاليا البحث عن طيار فُقد أثناء تحطم الطائرة. ولم تكن على متن الطائرة أي ذخيرة، وتحطمت في منطقة خالية؛ ولم يحدث أي دمار على الأرض في مكان سقوط الطائرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20231116/القاذفات-الروسية-تو-160-وتو--22-تحلق-فوق-بحر-بارنتس-والنرويجي-والبحر-الأسود-1083216776.html
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روسيا
الدفاع الروسية: تحطم قاذفة استراتيجية من طراز "تو-22 إم3" في إقليم ستافروبول
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تحطم قاذفة استراتيجية روسية من طراز "تو-22 إم 3" في إقليم ستافروبول؛ وذلك خلال عودتها إلى المطار، بعد إكمال مهمتها القتالية.
وجاء في بيان الوزارة: "في إقليم ستافروبول، تحطمت قاذفة روسية من طراز "تو-22 إم 3" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، بعد إكمال مهمة قتالية أثناء عودتها إلى المطار، الطيار قفز بمظلته من الطائرة، وتم إجلاء ثلاثة من أفراد الطاقم من قبل فريق البحث والإنقاذ".
وأضاف: "يجري حاليا البحث عن طيار فُقد أثناء تحطم الطائرة. ولم تكن على متن الطائرة أي ذخيرة، وتحطمت في منطقة خالية؛ ولم يحدث أي دمار على الأرض في مكان سقوط الطائرة".
16 نوفمبر 2023, 17:03 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.