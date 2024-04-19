https://sputnikarabic.ae/20240419/الشرطة-الفرنسية-تعتقل-رجلا-هدد-بتفجير-نفسه-بالقرب-من-السفارة-الإيرانية-بباريس-فيديو-1088111923.html
الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا هدد بتفجير نفسه بالقرب من السفارة الإيرانية بباريس... فيديو
الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا هدد بتفجير نفسه بالقرب من السفارة الإيرانية بباريس... فيديو
سبوتنيك عربي
فرضت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، طوقا أمنيا حول القنصلية الإيرانية في باريس، بعد أن هدد رجل بتفجير نفسه. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T13:06+0000
2024-04-19T13:06+0000
2024-04-19T13:08+0000
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أخبار فرنسا , إيران
الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا هدد بتفجير نفسه بالقرب من السفارة الإيرانية بباريس... فيديو
13:06 GMT 19.04.2024 (تم التحديث: 13:08 GMT 19.04.2024)
يتبع
فرضت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، طوقا أمنيا حول القنصلية الإيرانية في باريس، بعد أن هدد رجل بتفجير نفسه.