https://sputnikarabic.ae/20240419/الصحة-العالمية-مستشفيات-السودان-على-شفا-الانهيار-1088107845.html
"الصحة العالمية": مستشفيات السودان على شفا الانهيار
"الصحة العالمية": مستشفيات السودان على شفا الانهيار
سبوتنيك عربي
أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن مستشفيات السودان على شفا الانهيار، في ظل استمرار الحرب التي تشهدها البلاد منذ نحو عام. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T11:10+0000
2024-04-19T11:10+0000
2024-04-19T11:33+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
منظمة الصحة العالمية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0f/1087995714_0:91:972:638_1920x0_80_0_0_a195c8f58a67c526679e816c38ec41f1.jpg
ونقل موقع "أخبار السودان" عن المديرة الإقليمية للصحة العالمية، حنان حسن بلخي، حديثها حول "فجوة دوائية" في السودان في وقت تتفشى فيه الأمراض الوبائية بين السكان.وأضافت بلخي أن "نحو 70 إلى 80 في المئة من المستشفيات في الولايات المتضررة من النزاع لا تعمل، إما بسبب الهجمات التي تطولها، أو نقص اللوازم الطبية ومستلزمات التشغيل، أو نقص العمالة الصحية".واستنكرت المسؤولة اكتظاظ المستشفيات بالمرضى والمصابين مع استمرار تدفق الأشخاص الذين يلتمسون الرعاية، وكثير منهم نازحون داخليا، بينما يتعذر الوصول إلى العديد من المستشفيات.وترى بلخي أن جانبا من الأزمة في المستشفيات سببه انعدام الأمن بالإضافة إلى أن النظام الصحي في السودان، كان مُرهقاً بالفعل قبل الحرب، ما جعله الآن على مشارف الانهيار.وحثت بلخي المجتمع الدولي على تسريع العمل على وصول المساعدات الإنسانية وإنهاء الأعمال العدائية المستمرة في بعض ولايات السودان، مشددةً على الإيفاء بما أقره مؤتمر باريس الأخير، وكاشفةً عن خطط تمويلية، في حال تم الالتزام بالتعهدات الدولية، ذات الصلة.وتتواصل منذ 15 أبريل/نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20240415/الجامعة-العربية-تدعو-لاصطفاف-عربي-ودولي-لإنهاء-الصراع-في-السودان-1088002279.html
https://sputnikarabic.ae/20240412/البرهان-لن-نتفاوض-طالما-الحرب-مستمرة-في-السودان-1087939614.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0f/1087995714_0:0:972:729_1920x0_80_0_0_e6a7ed3d8d206f922767a48f51f60a97.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, منظمة الصحة العالمية
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, منظمة الصحة العالمية
"الصحة العالمية": مستشفيات السودان على شفا الانهيار
11:10 GMT 19.04.2024 (تم التحديث: 11:33 GMT 19.04.2024)
أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن مستشفيات السودان على شفا الانهيار، في ظل استمرار الحرب التي تشهدها البلاد منذ نحو عام.
ونقل موقع
"أخبار السودان" عن المديرة الإقليمية للصحة العالمية، حنان حسن بلخي، حديثها حول "فجوة دوائية" في السودان في وقت تتفشى فيه الأمراض الوبائية بين السكان.
وأضافت بلخي أن "نحو 70 إلى 80 في المئة من المستشفيات في الولايات المتضررة من النزاع لا تعمل، إما بسبب الهجمات التي تطولها، أو نقص اللوازم الطبية ومستلزمات التشغيل، أو نقص العمالة الصحية".
واستنكرت المسؤولة اكتظاظ المستشفيات بالمرضى والمصابين مع استمرار تدفق الأشخاص الذين يلتمسون الرعاية، وكثير منهم نازحون داخليا، بينما يتعذر الوصول إلى العديد من المستشفيات.
وترى بلخي أن جانبا من الأزمة في المستشفيات سببه انعدام الأمن بالإضافة إلى أن النظام الصحي في السودان، كان مُرهقاً بالفعل قبل الحرب، ما جعله الآن على مشارف الانهيار.
وحثت بلخي المجتمع الدولي على تسريع العمل على وصول المساعدات الإنسانية وإنهاء الأعمال العدائية المستمرة في بعض ولايات السودان، مشددةً على الإيفاء بما أقره مؤتمر باريس الأخير، وكاشفةً عن خطط تمويلية، في حال تم الالتزام بالتعهدات الدولية، ذات الصلة.
وتتواصل منذ 15 أبريل/نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية
، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.