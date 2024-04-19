https://sputnikarabic.ae/20240419/الصين-التاريخ-والعالم-لن-ينسوا-تصرف-أمريكا-اللامعقول-تجاه-فلسطين-ورفض-عضويتها-في-الأمم-المتحدة-1088123844.html
الصين: التاريخ والعالم لن ينسوا تصرف أمريكا "اللامعقول" تجاه فلسطين ورفض عضويتها في الأمم المتحدة
الصين: التاريخ والعالم لن ينسوا تصرف أمريكا "اللامعقول" تجاه فلسطين ورفض عضويتها في الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن "الفيتو" الأمريكي، عاد بعد مرور 13 عاما لكي يحرم فلسطين مرة أخرى من نيل عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T17:21+0000
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وشدد المتحدث باسم الوزارة، لين جيان، في مؤتمر صحفي، بأن "التاريخ وشعوب العالم لن ينسوا هذا العمل غير المعقول".وأضاف: "لقد رفضت أمريكا حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنها لا تستطيع أن تنكر دعوة المنطقة إلى وقف إطلاق النار الفوري، وحاجة أهل غزة إلى المساعدات الإنسانية، والرغبة العالمية في التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية فلسطين".وأردف جيان، قائلا: "يحتاج المجتمع الدولي إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والاحترام الكامل لإرادة الشعب الفلسطيني، والعودة إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة في وقت مبكر، ومن خلال تلك الإجراءات فقط يمكن أن يتحقق السلام بين فلسطين وإسرائيل، والوئام بين الشعبين العربي واليهودي، والسلام الدائم في الشرق الأوسط".وأكد جيان أن "الصين تدعم بقوة العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وستواصل العمل بلا هوادة وبشكل بناء مع الأطراف المعنية لوضع نهاية مبكرة للقتال في غزة، وتخفيف الكارثة الإنسانية، وتنفيذ حل الدولتين".وكانت أمريكا قد استخدمت حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، ضد طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في خطوة منعت الهيئة الدولية من الاعتراف الفعلي بدولة فلسطينية. وصوّت لصالح مشروع هذا القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية، 12 عضواً، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.ولموافقة المجلس على أي قرار، يلزم تأييد 9 دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).
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الصين, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الصين, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الصين: التاريخ والعالم لن ينسوا تصرف أمريكا "اللامعقول" تجاه فلسطين ورفض عضويتها في الأمم المتحدة
صرحت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن "الفيتو" الأمريكي، عاد بعد مرور 13 عاما لكي يحرم فلسطين مرة أخرى من نيل عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك بعد أن عارضتها للمرة الأولى في عام 2011.
وشدد المتحدث باسم الوزارة، لين جيان، في مؤتمر صحفي
، بأن "التاريخ وشعوب العالم لن ينسوا هذا العمل غير المعقول".
وأضاف: "لقد رفضت أمريكا حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنها لا تستطيع أن تنكر دعوة المنطقة إلى وقف إطلاق النار الفوري، وحاجة أهل غزة إلى المساعدات الإنسانية، والرغبة العالمية في التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية فلسطين".
وأردف جيان، قائلا: "يحتاج المجتمع الدولي إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والاحترام الكامل لإرادة الشعب الفلسطيني، والعودة إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة في وقت مبكر، ومن خلال تلك الإجراءات فقط يمكن أن يتحقق السلام بين فلسطين وإسرائيل، والوئام بين الشعبين العربي واليهودي، والسلام الدائم في الشرق الأوسط".
وأكد جيان أن "الصين تدعم بقوة العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وستواصل العمل بلا هوادة وبشكل بناء مع الأطراف المعنية لوضع نهاية مبكرة للقتال في غزة، وتخفيف الكارثة الإنسانية، وتنفيذ حل الدولتين".
وكانت أمريكا قد استخدمت حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي
، أمس الخميس، ضد طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في خطوة منعت الهيئة الدولية من الاعتراف الفعلي بدولة فلسطينية. وصوّت لصالح مشروع هذا القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية، 12 عضواً، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.
ولموافقة المجلس على أي قرار، يلزم تأييد 9 دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).