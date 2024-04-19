https://sputnikarabic.ae/20240419/العراق-يحذر-من-التصعيد-العسكري-في-المنطقة-1088129038.html
العراق يحذر من التصعيد العسكري في المنطقة
العراق يحذر من التصعيد العسكري في المنطقة
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية العراقية إن العراق يشعر بقلق شديد ويحذر من مخاطر التصعيد العسكري، الذي يمكن أن يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T21:50+0000
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جاء ذلك في تعليق الخارجية العراقية، على الهجوم الذي استهدف مدينة أصفهان الإيرانية، اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".وحذرت الوزارة من الانشغال بهذا التصعيد، وصرف انتباه العالم عما يحدث في قطاع غزة، نتيجة الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي تسببت في أوضاع إنسانية كارثية، حسب منظمات إغاثية وأممية.وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن وسائل الدفاع الجوية أسقطت عدة مسيرات صغيرة في سماء أصفهان، ونفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وجود أي خسائر بشرية أو مادية،، بينما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إسرائيل نفذت ما وصفته بـ"ضربة محدودة" على أهداف في إيران.
https://sputnikarabic.ae/20240419/نائب-عربي-سابق-بالكنيست-لـسبوتنيك-رد-إسرائيل-على-إيران-ضعيف-ولا-يرقى-لمستوى-تهديدات-قادة-الحرب-1088121683.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
العراق يحذر من التصعيد العسكري في المنطقة
21:50 GMT 19.04.2024 (تم التحديث: 21:52 GMT 19.04.2024)
قالت وزارة الخارجية العراقية إن العراق يشعر بقلق شديد ويحذر من مخاطر التصعيد العسكري، الذي يمكن أن يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.