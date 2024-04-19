https://sputnikarabic.ae/20240419/العراق-ينفي-حدوث-انفجارات-في-محافظة-بابل-بالتزامن-مع-الهجوم-على-إيران-1088107246.html

العراق ينفي حدوث انفجارات في محافظة بابل بالتزامن مع الهجوم على إيران

العراق ينفي حدوث انفجارات في محافظة بابل بالتزامن مع الهجوم على إيران

سبوتنيك عربي

نفت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن وقوع انفجارات في بابل وبغداد بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على إيران، فجر اليوم. 19.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-19T10:58+0000

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وحسب موقع "السومرية نيوز"، قالت قيادة الشرطة في بابل في بيان، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت معلومات مغلوطة حول سماع أصوات انفجارات في المحافظة.وناشدت الشرطة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.وشددت على أن الوضع الأمني في محافظة بابل مستقر تماما، وأن القوات الأمنية تواصل مهامها في حفظ الأمن والنظام العام.كانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن البلاد تعرضت لهجوم دفع السلطات لإغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات الجوية.وأوضحت أنه جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في البلاد لاعتراض ما يشتبه في أنها "طائرات مسيرة".فيما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الحديث يجري عن ضربة إسرائيلية ضد أهداف إيرانية، ردًا على الهجوم الإيراني، الذي وقع قبل 5 أيام، الذي كان بدوره ردًا على ضربة إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.

https://sputnikarabic.ae/20240419/الدفاعات-الجوية-السورية-تعلن-التصدي-لاعتداء-إسرائيلي-تزامنا-مع-ضربة-أصفهان-1088099605.html

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