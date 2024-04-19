https://sputnikarabic.ae/20240419/العراق-ينفي-حدوث-انفجارات-في-محافظة-بابل-بالتزامن-مع-الهجوم-على-إيران-1088107246.html
العراق ينفي حدوث انفجارات في محافظة بابل بالتزامن مع الهجوم على إيران
العراق ينفي حدوث انفجارات في محافظة بابل بالتزامن مع الهجوم على إيران
سبوتنيك عربي
نفت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن وقوع انفجارات في بابل وبغداد بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على إيران، فجر اليوم. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T10:58+0000
2024-04-19T10:58+0000
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وحسب موقع "السومرية نيوز"، قالت قيادة الشرطة في بابل في بيان، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت معلومات مغلوطة حول سماع أصوات انفجارات في المحافظة.وناشدت الشرطة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.وشددت على أن الوضع الأمني في محافظة بابل مستقر تماما، وأن القوات الأمنية تواصل مهامها في حفظ الأمن والنظام العام.كانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن البلاد تعرضت لهجوم دفع السلطات لإغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات الجوية.وأوضحت أنه جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في البلاد لاعتراض ما يشتبه في أنها "طائرات مسيرة".فيما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الحديث يجري عن ضربة إسرائيلية ضد أهداف إيرانية، ردًا على الهجوم الإيراني، الذي وقع قبل 5 أيام، الذي كان بدوره ردًا على ضربة إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20240419/الدفاعات-الجوية-السورية-تعلن-التصدي-لاعتداء-إسرائيلي-تزامنا-مع-ضربة-أصفهان-1088099605.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, إيران, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
العراق, إيران, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
العراق ينفي حدوث انفجارات في محافظة بابل بالتزامن مع الهجوم على إيران
نفت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن وقوع انفجارات في بابل وبغداد بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على إيران، فجر اليوم.
وحسب موقع
"السومرية نيوز"، قالت قيادة الشرطة في بابل في بيان، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت معلومات مغلوطة حول سماع أصوات انفجارات في المحافظة.
وأكد البيان أن "هذه المعلومات كاذبة ولا أساس لها من الصحة".
وناشدت الشرطة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.
وشددت على أن الوضع الأمني في محافظة بابل مستقر تماما، وأن القوات الأمنية تواصل مهامها في حفظ الأمن والنظام العام.
كانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن البلاد تعرضت لهجوم دفع السلطات لإغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات الجوية.
وأوضحت أنه جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في البلاد لاعتراض ما يشتبه في أنها "طائرات مسيرة".
فيما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الحديث يجري عن ضربة إسرائيلية ضد أهداف إيرانية
، ردًا على الهجوم الإيراني، الذي وقع قبل 5 أيام، الذي كان بدوره ردًا على ضربة إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.