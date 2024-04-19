https://sputnikarabic.ae/20240419/القوات-الروسية-تتقدم-على-جبهة-جمهورية-دونيتسك-1088112031.html

القوات الروسية تتقدم على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك

القوات الروسية تتقدم على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على خطوط ومواقع أكثر تقدما على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك. 19.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-19T13:15+0000

2024-04-19T13:15+0000

2024-04-19T13:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية أنه "خلال الأسبوع الماضي، سيطر عسكريون روس من مجموعة "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر تقدما في اتجاه دونيتسك، كما هزموا وحدات من 12 لواء أوكرانيا وصدوا 7 هجمات مضادة، فيما بلغت خسائر العدو أكثر من 3550 جنديا، في مناطق بيلوجوروفكا، رازدولوفكا، أوريخوفو-فاسيليفكا، بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتجدر الإشارة إلى أنه تم صد سبع هجمات مضادة من اللواء 46 الجوي، واللواء الهجومي الجبلي العاشر للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي كراسنوغوروفكا ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "العدو خسر أكثر من 3550 عسكريا وأربع دبابات وخمس مركبات قتالية مدرعة و87 مركبة".وأضافت الدفاع الروسية أنه "خلال الأسبوع، أسقطت القوات الصاروخية والمدفعية والمسيرات الجوية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية 3 مقاتلات من طراز "ميغ – 29" و4 طائرات نقل عسكرية من طراز "آن - 26" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في المطار المحلي، دمرت 4 منصات إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس – 300"، بالإضافة إلى منصة إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "آي آر آي إس – تي".ووفقا للدفاع الروسية أنه "أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي 10 صواريخ ATACMS العملياتية التكتيكية المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وستة صواريخ كروز "ستورم شادو"مصنوعة في بريطانيا، وخمس قنابل موجهة من نوع "هامر" مصنوعة في فرنسا، "جدام" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، واثنين من صواريخ "هارم" المضادة للطائرات.وفي اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية بتحسين الوضع التكتيكي، وهزمت تشكيلات المشاة الآلية رقم 58، والألوية الآلية رقم 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية من الدفاع ولواء من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق أوغليدار، وأوروزاينوي، وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبريوتنوي، وميرنوي، ومالينوفكا، ولوجوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه.وفي اتجاه خيرسون، هزمت العمليات المنسقة لوحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية، القوة البشرية والمعدات من الألوية الآلية 65 و117 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين 35 و36 من مشاة البحرية، ولواء الدفاع العسكري 121 و126، واللواء الخامس عشر من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق أوريخوف ورابوتينو وشيرباكي وكامنسكوي في مقاطعة زابوروجيه، وميخائيلوفكا وزميفكا وبيريسلاف وإيفانوفكا ونيكولسكوي في مقاطعة خيرسون.وفقد العدو ما يصل إلى 365 عسكريًا، و24 مركبة، و12 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك ستة مدافع هاوتزر مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبولندا.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية توجه ضربات مشتركة لمنشآت الوقود والطاقة والمجمعات الصناعية الأوكرانية

https://sputnikarabic.ae/20240419/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-3-مقاتلات-ميغ-ـ-29-و4-طائرات-نقل-عسكرية-آن---26-أوكرانية-خلال-أسبوع-1088110916.html

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روسيا, رصد عسكري