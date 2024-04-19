https://sputnikarabic.ae/20240419/القوات-الروسية-توجه-ضربات-مشتركة-لمنشآت-الوقود-والطاقة-والمجمعات-الصناعية-الأوكراني-1088110557.html
القوات الروسية توجه ضربات مشتركة لمنشآت الوقود والطاقة والمجمعات الصناعية الأوكرانية
القوات الروسية توجه ضربات مشتركة لمنشآت الوقود والطاقة والمجمعات الصناعية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت على مدار أسبوع، 34 هجومًا صاروخيًا وباستخدام الطائرات المسيرة على منشآت عسكرية ومنشآت... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T12:46+0000
2024-04-19T12:46+0000
2024-04-19T12:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: "في الفترة من 13 إلى 19 أبريل/نيسان، نفذت القوات المسلحة الروسية، ردًا على محاولات نظام كييف لتدمير منشآت الطاقة والصناعة الروسية، 34 ضربة مشتركة بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى. وأشارت إلى أنه: "تم قصف مراكز تدريب مشغلي الطائرات المسيرة ونقاط الانتشار المؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب أيضا".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240419/جنود-أوكرانيون-يعبرون-نهر-دنيبر-سباحة-ويستسلمون-للجيش-الروسي-فيديو-1088101283.html
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رصد عسكري
القوات الروسية توجه ضربات مشتركة لمنشآت الوقود والطاقة والمجمعات الصناعية الأوكرانية
12:46 GMT 19.04.2024 (تم التحديث: 12:50 GMT 19.04.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت على مدار أسبوع، 34 هجومًا صاروخيًا وباستخدام الطائرات المسيرة على منشآت عسكرية ومنشآت طاقة في أوكرانيا ردًا على محاولات نظام كييف تدمير منشآت الطاقة والصناعة الروسية.
وقالت الوزارة في بيان: "في الفترة من 13 إلى 19 أبريل/نيسان، نفذت القوات المسلحة الروسية، ردًا على محاولات نظام كييف لتدمير منشآت الطاقة والصناعة الروسية، 34 ضربة مشتركة بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى.
وأضافت الوزارة أن الطائرات المسيرة أصابت منشآت صناعة الطاقة وشركات المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للسكك الحديدية في أوكرانيا وأنظمة الدفاع الجوي والترسانات ومرافق تخزين الوقود للمعدات العسكرية.
وأشارت إلى أنه: "تم قصف مراكز تدريب مشغلي الطائرات المسيرة ونقاط الانتشار المؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب أيضا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.