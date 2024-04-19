https://sputnikarabic.ae/20240419/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تؤكد-سلامة-منشآت-إيران-النووية-عقب-الهجوم-الإسرائيلي-1088100000.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد سلامة منشآت إيران النووية عقب أنباء الهجوم الإسرائيلي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد سلامة منشآت إيران النووية عقب أنباء الهجوم الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، عدم وقوع أي ضرر في المواقع النووية الإيرانية عقب أنباء عن هجوم شنته إسرائيل على إيران. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T07:28+0000
2024-04-19T07:28+0000
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وقالت الوكالة في منشور على "إكس" إنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس بأقصى درجة.وشددت على أن المنشآت النووية لا ينبغي أن تكون أبدا هدفا في الصراعات العسكرية.وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت في وقت سابق بأن المنشآت النووية "آمنة تماما" في أصفهان.فيما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الحديث يجري عن ضربة إسرائيلية ضد أهداف إيرانية، رداً على الهجوم الإيراني، الذي وقع قبل 5 أيام، الذي كان بدوره رداً على ضربة إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.في حين قال مسؤول أمريكي لشبكة "سي إن إن"، إن إسرائيل "نفذت ضربة داخل إيران ولم يكن هدفها نوويا".
https://sputnikarabic.ae/20240419/-مشاهد-تظهر-حالة-المنشآت-النووية-الإيرانية-عقب-الضربة-الإسرائيلية-فيديو-1088099453.html
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إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد سلامة منشآت إيران النووية عقب أنباء الهجوم الإسرائيلي
07:28 GMT 19.04.2024 (تم التحديث: 07:39 GMT 19.04.2024)
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، عدم وقوع أي ضرر في المواقع النووية الإيرانية عقب أنباء عن هجوم شنته إسرائيل على إيران.
وقالت الوكالة في منشور على "إكس" إنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس بأقصى درجة.
وشددت على أن المنشآت النووية لا ينبغي أن تكون أبدا هدفا في الصراعات العسكرية.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت في وقت سابق بأن المنشآت النووية "آمنة تماما" في أصفهان.
وأوضحت أن البلاد تعرضت لهجوم دفع السلطات لإغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات الجوية، تزامنا مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض ما يشتبه في أنها "طائرات مسيرة".
فيما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الحديث يجري عن ضربة إسرائيلية ضد أهداف إيرانية
، رداً على الهجوم الإيراني، الذي وقع قبل 5 أيام، الذي كان بدوره رداً على ضربة إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.
في حين قال مسؤول أمريكي لشبكة "سي إن إن"، إن إسرائيل "نفذت ضربة داخل إيران ولم يكن هدفها نوويا".