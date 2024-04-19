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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد سلامة منشآت إيران النووية عقب أنباء الهجوم الإسرائيلي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد سلامة منشآت إيران النووية عقب أنباء الهجوم الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، عدم وقوع أي ضرر في المواقع النووية الإيرانية عقب أنباء عن هجوم شنته إسرائيل على إيران. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T07:28+0000
2024-04-19T07:39+0000
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وقالت الوكالة في منشور على "إكس" إنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس بأقصى درجة.وشددت على أن المنشآت النووية لا ينبغي أن تكون أبدا هدفا في الصراعات العسكرية.وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت في وقت سابق بأن المنشآت النووية "آمنة تماما" في أصفهان.فيما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الحديث يجري عن ضربة إسرائيلية ضد أهداف إيرانية، رداً على الهجوم الإيراني، الذي وقع قبل 5 أيام، الذي كان بدوره رداً على ضربة إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.في حين قال مسؤول أمريكي لشبكة "سي إن إن"، إن إسرائيل "نفذت ضربة داخل إيران ولم يكن هدفها نوويا".
https://sputnikarabic.ae/20240419/-مشاهد-تظهر-حالة-المنشآت-النووية-الإيرانية-عقب-الضربة-الإسرائيلية-فيديو-1088099453.html
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إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد سلامة منشآت إيران النووية عقب أنباء الهجوم الإسرائيلي

07:28 GMT 19.04.2024 (تم التحديث: 07:39 GMT 19.04.2024)
© AP Photo / Lisa Leutnerالوكالة الدولية للطاقة الذرية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Lisa Leutner
تابعنا عبر
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، عدم وقوع أي ضرر في المواقع النووية الإيرانية عقب أنباء عن هجوم شنته إسرائيل على إيران.
وقالت الوكالة في منشور على "إكس" إنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس بأقصى درجة.
وشددت على أن المنشآت النووية لا ينبغي أن تكون أبدا هدفا في الصراعات العسكرية.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت في وقت سابق بأن المنشآت النووية "آمنة تماما" في أصفهان.
وأوضحت أن البلاد تعرضت لهجوم دفع السلطات لإغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات الجوية، تزامنا مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض ما يشتبه في أنها "طائرات مسيرة".
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
مشاهد تظهر حالة المنشآت النووية الإيرانية عقب أنباء عن ضربة إسرائيلية.. فيديو
07:13 GMT
فيما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الحديث يجري عن ضربة إسرائيلية ضد أهداف إيرانية، رداً على الهجوم الإيراني، الذي وقع قبل 5 أيام، الذي كان بدوره رداً على ضربة إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.
في حين قال مسؤول أمريكي لشبكة "سي إن إن"، إن إسرائيل "نفذت ضربة داخل إيران ولم يكن هدفها نوويا".
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