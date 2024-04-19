بث مباشر لمقابلة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وكالة "سبوتنيك"
09:05 GMT 19.04.2024 (تم التحديث: 10:07 GMT 19.04.2024)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، و"كومسومولسكايا برافدا" و"وغافاريت موسكفا".
© Sputnik . Alexey Filippov/
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن تصعيد الغرب لموضوع "هزيمة روسيا" يعكس المعاناة والهستيريا؛ فهم يرون في ذلك تشكيل نظام عالمي جديد متساوٍ.
وقال لافروف في مقابلة مع "سبوتنيك" و"موسكو تتحدث" و"كومسومولسكايا برافدا": "إن تعزيز موضوع هزيمة روسيا، والتأكيد على الأهمية الوجودية لهذه الهزيمة بالنسبة لمستقبل الغرب، لا يعكس مزاجًا نضاليًا بقدر ما يعكس المعاناة والهستيريا".
وأضاف الوزير أن تصريحات الغرب بشأن الخسارة الوشيكة لنفوذه وإعادة تنظيم العالم من قبل روسيا وشركائها تعكس فهماً للتشكيل المستمر لنظام عالمي جديد وعادل.
وتابع لافروف: "بالإضافة إلى هذا الخوف من فقدان الهيمنة، فإنه (الغرب) أيضًا بشكل علني جدًا، ربما دون أن يشك في نفسه، وبصراحة يوضح أن الولايات المتحدة هي المسؤولة، وأنهم جميعًا وقعوا تحت سيطرة الولايات المتحدة".
وأشار الوزير إلى أن الغرب يزيد بلا تفكير العقوبات ضد روسيا، دون النظر إلى نتيجة هذه الإجراءات.
"إنهم يزيدون هذه العقوبات بلا تفكير، حتى دون التفكير في النتيجة التي ستكون عليها. وكانت النتيجة واضحة بالفعل منذ الأيام الأولى، حتى قبل العملية العسكرية الخاصة، عندما دخلت عقوبات "القرم" وغيرها حيز التنفيذ. لقد اجتمعنا وقررنا عدم الاعتماد عليهم في جميع المجالات التي يمكنهم فيها الحد من تنميتنا، ويفضل أن يكون ذلك في جميع المجالات الأخرى".
وبخصوص أوكرانيا والمفاوضات، أكد لافروف أن بلاده لن توقف الأعمال العسكرية في حال وجود مفاوضات بشأن أوكرانيا.
وقال لافروف: "كما يذكرنا دائماً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نفضل دائماً المفاوضات على المنازعات والحروب"، مضيفا أنه في حال حصول أي مفاوضات بشأن أوكرانيا، فذلك لن يوقف الأعمال العسكرية الروسية.
كما أكد أن روسيا مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا، لكن التحدث مع رئيس هذا البلد، فلاديمير زيلينسكي، لا طائل من ورائه لأسباب عديدة.
وشدد لافروف أن سويسرا ليست مناسبة لروسيا كمنصة للمفاوضات بشأن أوكرانيا؛ فقد تحولت إلى دولة معادية بشكل علني.