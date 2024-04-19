https://sputnikarabic.ae/20240419/بث-مباشر-لمقابلة-لافروف-مع-وكالة-سبوتنيك-1088104239.html

بث مباشر لمقابلة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وكالة "سبوتنيك"

بث مباشر لمقابلة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وكالة "سبوتنيك"

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن تصعيد الغرب لموضوع "هزيمة روسيا" يعكس المعاناة والهستيريا؛ فهم يرون في ذلك تشكيل نظام عالمي جديد متساوٍ. 19.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-19T09:05+0000

2024-04-19T09:05+0000

2024-04-19T10:07+0000

روسيا

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وقال لافروف في مقابلة مع "سبوتنيك" و"موسكو تتحدث" و"كومسومولسكايا برافدا": "إن تعزيز موضوع هزيمة روسيا، والتأكيد على الأهمية الوجودية لهذه الهزيمة بالنسبة لمستقبل الغرب، لا يعكس مزاجًا نضاليًا بقدر ما يعكس المعاناة والهستيريا". وتابع لافروف: "بالإضافة إلى هذا الخوف من فقدان الهيمنة، فإنه (الغرب) أيضًا بشكل علني جدًا، ربما دون أن يشك في نفسه، وبصراحة يوضح أن الولايات المتحدة هي المسؤولة، وأنهم جميعًا وقعوا تحت سيطرة الولايات المتحدة".وأشار الوزير إلى أن الغرب يزيد بلا تفكير العقوبات ضد روسيا، دون النظر إلى نتيجة هذه الإجراءات. وبخصوص أوكرانيا والمفاوضات، أكد لافروف أن بلاده لن توقف الأعمال العسكرية في حال وجود مفاوضات بشأن أوكرانيا.وقال لافروف: "كما يذكرنا دائماً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نفضل دائماً المفاوضات على المنازعات والحروب"، مضيفا أنه في حال حصول أي مفاوضات بشأن أوكرانيا، فذلك لن يوقف الأعمال العسكرية الروسية.وشدد لافروف أن سويسرا ليست مناسبة لروسيا كمنصة للمفاوضات بشأن أوكرانيا؛ فقد تحولت إلى دولة معادية بشكل علني.

https://sputnikarabic.ae/20240419/لافروف-لن-نوقف-الأعمال-العسكرية-في-حال-وجود-مفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1088106068.html

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