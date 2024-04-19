https://sputnikarabic.ae/20240419/تنسيقية-تقدم-السودانية-تعلن-التزام-الجيش-والدعم-السريع-بالعودة-لمفاوضات-جدة-دون-شروط-1088118677.html

تنسيقية "تقدم" السودانية تعلن التزام الجيش و"الدعم السريع" بالعودة لمفاوضات جدة دون شروط

تنسيقية "تقدم" السودانية تعلن التزام الجيش و"الدعم السريع" بالعودة لمفاوضات جدة دون شروط

سبوتنيك عربي

أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية "تقدم"، اليوم الجمعة، التزام طرفي الحرب في البلاد، الجيش وقوات الدعم السريع، بالعودة لمسار المفاوضات في مدينة... 19.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-19T14:28+0000

2024-04-19T14:28+0000

2024-04-19T14:28+0000

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ونقلت وكالة "أنباء العالم العربي"، بيانا مقتضبا للتنسيقية، أكدت فيه التزام طرفي الحرب السودانية، بالعودة لمفاوضات جدة، خلال الأسبوعين المقبلين دون شروط مسبقة.وأوضحت التنسيقية، في بيانها، عودة الطرفين للمفاوضات جاءت "بإرادة أقوى وعزم صادق وأكيد لإيقاف الحرب"، فيما لم يصدر على الفور أي تعليق من الجيش أو الدعم السريع على بيان "تقدم".وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد صرح يوم الجمعة الماضية، بأنه "غير مستعد للتفاوض مع قوات الدعم السريع، طالما الحرب مستمرة"، مشددًا على التزامه بـ"منبر جدة" وعلى ضرورة تنفيذ "الدعم السريع" للالتزامات التي تعهدت بها.جاءت تصريحات البرهان، في كلمة له خلال زيارته منطقة أم درمان العسكرية، قال فيها: "القوات المسلحة ليست لها مشكلة مع التفاوض ولكن كيف تتم هذه العملية وبأي صورة؟ طالما الحرب مستمرة، لن نتفاوض وطالما أن هناك احتلال لمنازل المواطنين ومدن الجنينة ونيالا وزالنجي والخرطوم والضعين والجزيرة، فلن نتفاوض".وأردف البرهان، بالقول: "إذا رغب المتمردون في التفاوض، عليهم أولا إخراج قواتهم خارج هذه المدن وتجميعها في مناطق محددة"، مضيفا: "ملتزمون بمنبر جدة ولكن على الطرف الآخر تنفيذ الالتزامات التي عليه، وفق ما تم التوقيع عليه في جدة".وصادف يوم الاثنين الماضي 15 أبريل/ نيسان الجاري، الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الصراع الواسع النطاق في السودان، وأسفر العنف المندلع في السودان، منذ أبريل العام الماضي، عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين وتدمير الكثير من البنية التحتية للبلاد، وخاصة في العاصمة الخرطوم.

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العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار