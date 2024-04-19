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بث مباشر لمقابلة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وكالة "سبوتنيك"
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240419/جنود-أوكرانيون-يعبرون-نهر-دنيبر-سباحة-ويستسلمون-للجيش-الروسي-فيديو-1088101283.html
جنود أوكرانيون يعبرون نهر دنيبر سباحة ويستسلمون للجيش الروسي... فيديو
جنود أوكرانيون يعبرون نهر دنيبر سباحة ويستسلمون للجيش الروسي... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن ثلاثة جنود من القوات الأوكرانية سبحوا عبر نهر الدنيبر واستسلموا للقوات المسلحة الروسية. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T08:40+0000
2024-04-19T08:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء إعلان سالدو من خلال منشور على قناته على منصة "تلغرام": "في وقت مبكر من صباح يوم 17 أبريل/ نيسان، عبر ثلاثة جنود أوكرانيون نهر الدنيبر واستسلموا للجيش الروسي، حيث أبلغوا قيادتنا بنواياهم مسبقا، وتم تنسيق عملية الانتقال إلى الجانب الروسي بشكل مشترك وسار الأمر على ما يرام".وأضاف سالدو بالقول: "سيبقون على قيد الحياة بعد انتصار روسيا في الشمال وسيعودون بهدوء إلى عائلاتهم بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية.ونشر سالدو مقطع فيديو لاستسلام الجيش الأوكراني، دعا فيه الجنود الأوكرانيين عدم الموت من أجل زيلينسكي والاستسلام والانتقال إلى الجانب الروسي.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240418/اختبار-روبوت-شبح-في-منطقة-العملية-الخاصةفيديو-1088069197.html
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روسيا

جنود أوكرانيون يعبرون نهر دنيبر سباحة ويستسلمون للجيش الروسي... فيديو

08:40 GMT 19.04.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernovالجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبر
الجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
تابعنا عبر
أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن ثلاثة جنود من القوات الأوكرانية سبحوا عبر نهر الدنيبر واستسلموا للقوات المسلحة الروسية.
وجاء إعلان سالدو من خلال منشور على قناته على منصة "تلغرام": "في وقت مبكر من صباح يوم 17 أبريل/ نيسان، عبر ثلاثة جنود أوكرانيون نهر الدنيبر واستسلموا للجيش الروسي، حيث أبلغوا قيادتنا بنواياهم مسبقا، وتم تنسيق عملية الانتقال إلى الجانب الروسي بشكل مشترك وسار الأمر على ما يرام".
وأضاف سالدو بالقول: "سيبقون على قيد الحياة بعد انتصار روسيا في الشمال وسيعودون بهدوء إلى عائلاتهم بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية.
ونشر سالدو مقطع فيديو لاستسلام الجيش الأوكراني، دعا فيه الجنود الأوكرانيين عدم الموت من أجل زيلينسكي والاستسلام والانتقال إلى الجانب الروسي.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اختبار روبوت "شبح" في منطقة العملية الخاصة...فيديو
أمس, 12:15 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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