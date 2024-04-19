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https://sputnikarabic.ae/20240419/حماس-تدعو-الشعب-الفلسطيني-إلى-شد-الرحال-للمسجد-الأقصى-والاعتكاف-فيه--1088099789.html
"حماس" تدعو الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال للمسجد الأقصى والاعتكاف فيه
"حماس" تدعو الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال للمسجد الأقصى والاعتكاف فيه
سبوتنيك عربي
دعت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط والاعتكاف فيه. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T07:21+0000
2024-04-19T07:21+0000
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ونقلت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الجمعة، عن بيان لحركة حماس دعوتها الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية والقدس والداخل الإسرائيلي إلى "الحشد والنفير، وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك".وشددت الحركة في بيانها على "ضرورة الرّباط والاعتكاف في المسجد الأقصى من اليوم، بدءا من صلاة الجمعة، وحتى يوم الاثنين القادم، لحمايته والدفاع عنه"، مضيفة "وإفشالا لمخططات العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه المتطرّفين وما يسمَّى جماعة الهيكل، لتدنيس باحاته وإقامة طقوس ذبح القرابين داخله، يومَي الأحد والإثنين القادمين".وباركت الحركة "الجهود الفلسطينية بهذا الشأن وتشد على أيادي المواطنين الفلسطينيين مواصلة مسيرة الدفاع والذَّود عن القدس والأقصى، والتصدي بكل قوة لمحاولات حكومة نتنياهو الفاشية ومجرمي الحرب فيها، النيل من قدسيَّة المسجد الأقصى المبارك".ودعت حركة حماس "أمَّتنا والأحرار في كل العالم إلى تفعيل كل أشكال التضامن والنَّصرة للقدس والأقصى وغزَّة، ودعم نضال شعبنا المشروع، حتَّى وقف العدوان، وانتزاع الحقوق وتحرير الأرض والمقدسات".وصوت مجلس الأمن الدولي، مساء يوم الخميس، على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية في المنظمة الأممية، حيث صوت لصالح القرار 12 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو".من الجدير ذكره، أنه يتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن بعد توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي، يجب أن يوافق عليها 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط أن لا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض.أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء الخميس، وبأشد العبارات، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240322/120-ألفا-يؤدون-الصلاة-في-المسجد-الأقصى-بسلام-في-الجمعة-الثانية-من-رمضان-1087269443.html
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"حماس" تدعو الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال للمسجد الأقصى والاعتكاف فيه

07:21 GMT 19.04.2024
© AP Photo / Mahmoud Illeanفلسطينيون يحضرون احتفالات عيد الفطر عند قبة الصخرة في ساحة المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، 21 أبريل 2023.
فلسطينيون يحضرون احتفالات عيد الفطر عند قبة الصخرة في ساحة المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، 21 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
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دعت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط والاعتكاف فيه.
ونقلت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الجمعة، عن بيان لحركة حماس دعوتها الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية والقدس والداخل الإسرائيلي إلى "الحشد والنفير، وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك".
وشددت الحركة في بيانها على "ضرورة الرّباط والاعتكاف في المسجد الأقصى من اليوم، بدءا من صلاة الجمعة، وحتى يوم الاثنين القادم، لحمايته والدفاع عنه"، مضيفة "وإفشالا لمخططات العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه المتطرّفين وما يسمَّى جماعة الهيكل، لتدنيس باحاته وإقامة طقوس ذبح القرابين داخله، يومَي الأحد والإثنين القادمين".
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وباركت الحركة "الجهود الفلسطينية بهذا الشأن وتشد على أيادي المواطنين الفلسطينيين مواصلة مسيرة الدفاع والذَّود عن القدس والأقصى، والتصدي بكل قوة لمحاولات حكومة نتنياهو الفاشية ومجرمي الحرب فيها، النيل من قدسيَّة المسجد الأقصى المبارك".
ودعت حركة حماس "أمَّتنا والأحرار في كل العالم إلى تفعيل كل أشكال التضامن والنَّصرة للقدس والأقصى وغزَّة، ودعم نضال شعبنا المشروع، حتَّى وقف العدوان، وانتزاع الحقوق وتحرير الأرض والمقدسات".
وكانت بعض جماعات المستوطنين وخاصة "جماعة الهيكل" قد دعت إلى إقامة طقوس ذبح القرابين داخل المسجد الأقصى، يومي الأحد والاثنين المقبلين.
وصوت مجلس الأمن الدولي، مساء يوم الخميس، على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية في المنظمة الأممية، حيث صوت لصالح القرار 12 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو".
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من الجدير ذكره، أنه يتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن بعد توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي، يجب أن يوافق عليها 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط أن لا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض.
أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء الخميس، وبأشد العبارات، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
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