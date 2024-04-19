دبلوماسي إيراني لـ"سبوتنيك": العملية العسكرية ضد إسرائيل حققت كل أهدافها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
08:30 GMT
30 د
من الملعب
باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
09:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
دبلوماسي فلسطيني: نرحب بدعوة روسيا فرض عقوبات على إسرائيل وتصويت العضوية امتحان للغرب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
15:33 GMT
30 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
08:18 GMT
27 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:45 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
09:00 GMT
303 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
17:29 GMT
13 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240419/دبلوماسي-إيراني-لـسبوتنيك-العملية-العسكرية-ضد-إسرائيل-حققت-كل-أهدافها-1088101899.html
دبلوماسي إيراني لـ"سبوتنيك": العملية العسكرية ضد إسرائيل حققت كل أهدافها
دبلوماسي إيراني لـ"سبوتنيك": العملية العسكرية ضد إسرائيل حققت كل أهدافها
سبوتنيك عربي
بعد العملية العسكرية المباشرة التي نفذتها ايران ضد إسرائيل باستخدام أكثر من 300 صاروخ باليستي وطائرة مُسيرة، نقلت إيران خلافها مع الجانب الإسرائيلي من "حرب... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T08:10+0000
2024-04-19T08:12+0000
حوارات
حصري
إيران
إسرائيل
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/13/1088100553_0:98:640:458_1920x0_80_0_0_23f65d7f11f07bbe289a307a1f962f71.jpg
هذه العملية، تقول إيران إنها بمثابة "رسالة تحذيرية" لإسرائيل بعد الهجوم على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق واستهداف أبرز قياداتها.فهل حققت هذه العملية العسكرية أهدافها، وفقا للقراءة الإيرانية، وما هي الرسالة التي حاولت إيران إيصالها عبر هذا الهجوم، وما هي السيناريوهات الإيرانية المحتملة في حال ردت إسرائيل على هذا الهجوم.هذه الأسئلة وغيرها يجب عنها سفير إيران لدى تونس، مير مسعود حسينيان، في حوار مع وكالة "سبوتنيك".إلى نص الحوار...هل تعتبر أن العملية العسكرية التي نفذتها ايران أخيرا بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد إسرائيل حققت أهدافها وهل كان هذا الهجوم مدروسا؟هذه العملية العسكرية كانت مدروسة ومضبوطة ودقيقة من الجانب الإيراني بعد الهجوم الذي نفذته إسرائيل على الجزء القنصلي في سفارة إيران بدمشق.. ثم إن إيران كانت قد أعلنت بأنها سترد في الوقت المناسب وهذه المناسبة قد جاء وقتها.رسالتنا من العملية العسكرية الأخيرة واضحة وهي رسالة تحذيرية بأنه على إسرائيل أن تدرك جيدا بأن قوة إيران كبيرة.هذه العملية العسكرية ليست إلا جزءا من قوة إيران وقدراتها الدفاعية التي ستستعملها في حال صعدت إسرائيل ردّها الذي قد يكون مدعوما من الغرب.السبب المعلن للرد على الهجوم هو استهداف سفارتكم في دمشق.. هل يمكن أن يكون هناك جانب آخر وهو دعمكم للمقاومة؟العملية العسكرية هي رد على الهجوم الذي شنته إسرائيل على سفارتنا في دمشق، ولكن هذا لا يخفي أن إيران تدعم المقاومة في فلسطين، بعد الثورة الإسلامية استمرت إيران في دعم المقاومة، وهي أول دولة غيرت السفارة الإسرائيلية إلى سفارة فلسطينية في طهران وتم تقديم مفتاحها إلى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ودعمنا للمقاومة الفلسطينية هو أمر إنساني وخال من السياسة.لطالما أعربت إيران عن عدائها لإسرائيل بطريقة غير مباشرة عبر حلفائها الحوثيين في اليمن وعن طريق "حزب الله" في لبنان.. لماذا اختارت هذه المرة شن الهجوم المباشر؟نحن صبرنا صبرا جميلا في السنوات الأخيرة على الهجمات الإسرائيلية، ولكن خلال الأشهر الستة المنقضية كثفت إسرائيل من هجماتها التي بلغت حد اغتيال أبرز قياداتنا في سوريا والذين كانوا حاضرين بدعوة رسمية من قبل الحكومة السورية.لقد تجاوزت إسرائيل باستهدافها لسفارتنا في دمشق الخط الأحمر ويجب وضع حد لها ولذلك اخترنا الرد المباشر.أي دولة أخرى لو تعرضت لهجوم شبيه بالذي تعرضت إليه سفارتنا في دمشق لن تظل صامتة وستختار طريقة أشد عنفا، فمثلا شاهدنا التصريح الإعلامي لوزير خارجية بريطانيا والذي قال فيه بأنه لو تعرضت سفارتهم إلى قصف سيردون بشدة.كيف تفسرون تغير الموقف الأمريكي بالتخلي عن دعم إسرائيل في الرد على إيران؟بعد العملية العسكرية التي نفذتها إيران على الجانب الاسرائيلي لاحظنا بأن الموقف الأمريكي قد تغير حيث ترى كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا بأنه لايمكن الرد على إيران في الوقت الحالي.. هذا ببساطة يدل أن هذه الدول استوعبت أن إيران قوية وردها سيكون أقوى من قبل.ثم إن أمريكا تخشى أن تكون مستهدفة، لأن القواعد العسكرية الأمريكية كثيفة في الأردن والعراق والبحرين.. هم يخافون بأن تكون الحرب موسعة لأنهم سيخسرون كثيرا .الكل بات متخوفا من الرد الإيراني خاصة بعد تصريح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أفاد بأن طهران حذرت واشنطن من أنه إذا أقدمت إسرائيل على أي مغامرة جديدة فسيكون ردنا أسرع وأقوى وأوسع خلال ثوان.ما هي توقعاتكم من قرارات مجلس الحرب الإسرائيلي؟نحن نستبعد أن يكون هناك تصعيد عسكري جديد من قبل الطرف الإسرائيلي ونتوقع بأن يكون الرد محدودا جدا لأنهم يخافون توسعة الحرب التي لن ينتصروا فيها.كيف تتابعون الداخل الإسرائيلي؟بعد عمليتنا العسكرية الأخيرة لاحظنا تغير الوضع في الداخل الإسرائيلي لأن إسرائيل تبدو مرتبكة وغير قادرة على الخروج بموقف واضح حول ما أن كانت سترد على العملية العسكرية التي نفذتها إيران ضدهم. وهذا دليل على أن الضربة العسكرية زعزت الداخل الإسرائيلي .. وحسب رأيي الشخصي فإن إسرائيل فهمت أنه إذا أرادت أن تقوم بعملية عسكرية ضد إيران وتستهدف أبرز قياداتها يجب أن تفكر ألف مرة كيف سيكون الرد الإيراني.وبرأيي فان أمريكا وبريطانيا وفرنسا سيغيرون سياساتهم مع إسرائيل أثناء الحرب.ما هي الدول التي شاركت إيران نفس الموقف ودعمتكم؟الكثير من دول العالم والمنظمات الدولية ساندت إيران بعد الاستهداف الأخير الذي تعرضت له سفارتها في دمشق عبر بيانات رسمية وبعض رؤساء الدول اختاروا التواصل مباشرة مع الرئيس الإيراني لإبداء موقفهم المساند.هل تهدد إيران باستعمال القوة النووية في حال ردت إسرائيل على العملية العسكرية الأخيرة؟نحن لدينا طرق أخرى للرد على إسرائيل من خلال استعمال أسلحة متطورة ولا يمكن اللجوء إلى استعمال القوة النووية لأنها محرمة شرعا ولأن استعمالها سيلحق الضرر بملايين البشر في بضع ثوان وهذا ما ترفضه إيران.كيف تتابعون الوضع اليوم في قطاع غزة وما هي قراءتكم لمستقبل الأحداث هناك؟العملية العسكرية التي نفذتها إيران ضد إسرائيل كانت إيجابية وساعدت في تقليص الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة .. نحن نتوقع أن تنتهي الحرب قريبا لصالح الفلسطينيين، لأن إسرائيل عجزت عن تحقيق هدفها منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وهو القضاء على حماس والسيطرة على قطاع غزة كليا.ونحن نرى أيضا بأن تعثر عملية تبادل الأسرى هي دليل على فشل الجانب الإسرائيلي الذي سينسحب قريبا من القطاع ليكون الانتصار للفلسطينيين بأي الطرق.أجرى الحوار: مريم جمال
https://sputnikarabic.ae/20240419/الدفاعات-الجوية-الإيرانية-تتصدى-لهجوم-صاروخي-والسلطات-تعلق-حركة-الطيران-في-البلاد-1088097921.html
https://sputnikarabic.ae/20240419/الإذاعة-الإسرائيلية-قاعدة-جوية-إيرانية-في-أصفهان-تعرضت-للقصف--1088099214.html
https://sputnikarabic.ae/20240419/-مشاهد-تظهر-حالة-المنشآت-النووية-الإيرانية-عقب-الضربة-الإسرائيلية-فيديو-1088099453.html
https://sputnikarabic.ae/20240419/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تؤكد-سلامة-منشآت-إيران-النووية-عقب-الهجوم-الإسرائيلي-1088100000.html
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/13/1088100553_0:38:640:518_1920x0_80_0_0_082caa105465709e5cb37313eec7910e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حوارات, حصري, إيران, إسرائيل, العالم
حوارات, حصري, إيران, إسرائيل, العالم

دبلوماسي إيراني لـ"سبوتنيك": العملية العسكرية ضد إسرائيل حققت كل أهدافها

08:10 GMT 19.04.2024 (تم التحديث: 08:12 GMT 19.04.2024)
© Sputnik . Mariam Gaderaالسفير الإيراني لدى تونس، مير مسعود حسينيان
السفير الإيراني لدى تونس، مير مسعود حسينيان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
© Sputnik . Mariam Gadera
تابعنا عبر
حصري
بعد العملية العسكرية المباشرة التي نفذتها ايران ضد إسرائيل باستخدام أكثر من 300 صاروخ باليستي وطائرة مُسيرة، نقلت إيران خلافها مع الجانب الإسرائيلي من "حرب الظل" أو ما يعرف بـ "الحرب الخفية" إلى المواجهة المباشرة.
هذه العملية، تقول إيران إنها بمثابة "رسالة تحذيرية" لإسرائيل بعد الهجوم على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق واستهداف أبرز قياداتها.
فهل حققت هذه العملية العسكرية أهدافها، وفقا للقراءة الإيرانية، وما هي الرسالة التي حاولت إيران إيصالها عبر هذا الهجوم، وما هي السيناريوهات الإيرانية المحتملة في حال ردت إسرائيل على هذا الهجوم.
هذه الأسئلة وغيرها يجب عنها سفير إيران لدى تونس، مير مسعود حسينيان، في حوار مع وكالة "سبوتنيك".
صواريخ الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
إعلام: الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لهجوم صاروخي والسلطات تعلق حركة الطيران في البلاد
03:32 GMT

إلى نص الحوار...

هل تعتبر أن العملية العسكرية التي نفذتها ايران أخيرا بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد إسرائيل حققت أهدافها وهل كان هذا الهجوم مدروسا؟

هذه العملية العسكرية كانت مدروسة ومضبوطة ودقيقة من الجانب الإيراني بعد الهجوم الذي نفذته إسرائيل على الجزء القنصلي في سفارة إيران بدمشق.. ثم إن إيران كانت قد أعلنت بأنها سترد في الوقت المناسب وهذه المناسبة قد جاء وقتها.
رسالتنا من العملية العسكرية الأخيرة واضحة وهي رسالة تحذيرية بأنه على إسرائيل أن تدرك جيدا بأن قوة إيران كبيرة.
هذه العملية العسكرية ليست إلا جزءا من قوة إيران وقدراتها الدفاعية التي ستستعملها في حال صعدت إسرائيل ردّها الذي قد يكون مدعوما من الغرب.

السبب المعلن للرد على الهجوم هو استهداف سفارتكم في دمشق.. هل يمكن أن يكون هناك جانب آخر وهو دعمكم للمقاومة؟

العملية العسكرية هي رد على الهجوم الذي شنته إسرائيل على سفارتنا في دمشق، ولكن هذا لا يخفي أن إيران تدعم المقاومة في فلسطين، بعد الثورة الإسلامية استمرت إيران في دعم المقاومة، وهي أول دولة غيرت السفارة الإسرائيلية إلى سفارة فلسطينية في طهران وتم تقديم مفتاحها إلى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ودعمنا للمقاومة الفلسطينية هو أمر إنساني وخال من السياسة.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
الإذاعة الإسرائيلية: قاعدة جوية إيرانية في أصفهان تعرضت للقصف
06:44 GMT

لطالما أعربت إيران عن عدائها لإسرائيل بطريقة غير مباشرة عبر حلفائها الحوثيين في اليمن وعن طريق "حزب الله" في لبنان.. لماذا اختارت هذه المرة شن الهجوم المباشر؟

نحن صبرنا صبرا جميلا في السنوات الأخيرة على الهجمات الإسرائيلية، ولكن خلال الأشهر الستة المنقضية كثفت إسرائيل من هجماتها التي بلغت حد اغتيال أبرز قياداتنا في سوريا والذين كانوا حاضرين بدعوة رسمية من قبل الحكومة السورية.
لقد تجاوزت إسرائيل باستهدافها لسفارتنا في دمشق الخط الأحمر ويجب وضع حد لها ولذلك اخترنا الرد المباشر.
أي دولة أخرى لو تعرضت لهجوم شبيه بالذي تعرضت إليه سفارتنا في دمشق لن تظل صامتة وستختار طريقة أشد عنفا، فمثلا شاهدنا التصريح الإعلامي لوزير خارجية بريطانيا والذي قال فيه بأنه لو تعرضت سفارتهم إلى قصف سيردون بشدة.

كيف تفسرون تغير الموقف الأمريكي بالتخلي عن دعم إسرائيل في الرد على إيران؟

بعد العملية العسكرية التي نفذتها إيران على الجانب الاسرائيلي لاحظنا بأن الموقف الأمريكي قد تغير حيث ترى كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا بأنه لايمكن الرد على إيران في الوقت الحالي.. هذا ببساطة يدل أن هذه الدول استوعبت أن إيران قوية وردها سيكون أقوى من قبل.
ثم إن أمريكا تخشى أن تكون مستهدفة، لأن القواعد العسكرية الأمريكية كثيفة في الأردن والعراق والبحرين.. هم يخافون بأن تكون الحرب موسعة لأنهم سيخسرون كثيرا .
الكل بات متخوفا من الرد الإيراني خاصة بعد تصريح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أفاد بأن طهران حذرت واشنطن من أنه إذا أقدمت إسرائيل على أي مغامرة جديدة فسيكون ردنا أسرع وأقوى وأوسع خلال ثوان.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
مشاهد تظهر حالة المنشآت النووية الإيرانية عقب أنباء عن ضربة إسرائيلية.. فيديو
07:13 GMT

ما هي توقعاتكم من قرارات مجلس الحرب الإسرائيلي؟

نحن نستبعد أن يكون هناك تصعيد عسكري جديد من قبل الطرف الإسرائيلي ونتوقع بأن يكون الرد محدودا جدا لأنهم يخافون توسعة الحرب التي لن ينتصروا فيها.

كيف تتابعون الداخل الإسرائيلي؟

بعد عمليتنا العسكرية الأخيرة لاحظنا تغير الوضع في الداخل الإسرائيلي لأن إسرائيل تبدو مرتبكة وغير قادرة على الخروج بموقف واضح حول ما أن كانت سترد على العملية العسكرية التي نفذتها إيران ضدهم. وهذا دليل على أن الضربة العسكرية زعزت الداخل الإسرائيلي .. وحسب رأيي الشخصي فإن إسرائيل فهمت أنه إذا أرادت أن تقوم بعملية عسكرية ضد إيران وتستهدف أبرز قياداتها يجب أن تفكر ألف مرة كيف سيكون الرد الإيراني.
وبرأيي فان أمريكا وبريطانيا وفرنسا سيغيرون سياساتهم مع إسرائيل أثناء الحرب.

ما هي الدول التي شاركت إيران نفس الموقف ودعمتكم؟

الكثير من دول العالم والمنظمات الدولية ساندت إيران بعد الاستهداف الأخير الذي تعرضت له سفارتها في دمشق عبر بيانات رسمية وبعض رؤساء الدول اختاروا التواصل مباشرة مع الرئيس الإيراني لإبداء موقفهم المساند.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد سلامة منشآت إيران النووية عقب أنباء الهجوم الإسرائيلي
07:28 GMT

هل تهدد إيران باستعمال القوة النووية في حال ردت إسرائيل على العملية العسكرية الأخيرة؟

نحن لدينا طرق أخرى للرد على إسرائيل من خلال استعمال أسلحة متطورة ولا يمكن اللجوء إلى استعمال القوة النووية لأنها محرمة شرعا ولأن استعمالها سيلحق الضرر بملايين البشر في بضع ثوان وهذا ما ترفضه إيران.

كيف تتابعون الوضع اليوم في قطاع غزة وما هي قراءتكم لمستقبل الأحداث هناك؟

العملية العسكرية التي نفذتها إيران ضد إسرائيل كانت إيجابية وساعدت في تقليص الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة .. نحن نتوقع أن تنتهي الحرب قريبا لصالح الفلسطينيين، لأن إسرائيل عجزت عن تحقيق هدفها منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وهو القضاء على حماس والسيطرة على قطاع غزة كليا.
ونحن نرى أيضا بأن تعثر عملية تبادل الأسرى هي دليل على فشل الجانب الإسرائيلي الذي سينسحب قريبا من القطاع ليكون الانتصار للفلسطينيين بأي الطرق.
أجرى الحوار: مريم جمال
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:24 GMTЛюди во время массовой трапезы ифтар (разговение) во время священного месяца Рамадан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لاجتياح رفحأمس, 22:37 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لاجتياح رفحأمس, 14:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала