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https://sputnikarabic.ae/20240419/رئيس-سابق-للموساد-بشأن-الهجوم-المنسوب-لإسرائيل-على-إيران-الأمر-لم-ينته-بعد-1088101473.html
رئيس سابق للموساد بشأن الهجوم المنسوب لإسرائيل على إيران: الأمر لم ينته بعد
رئيس سابق للموساد بشأن الهجوم المنسوب لإسرائيل على إيران: الأمر لم ينته بعد
سبوتنيك عربي
قال رئيس سابق لجهاز الموساد الإسرائيلي بشأن الهجوم المنسوب لبلاده على إيران، اليوم الجمعة، إن الأمر لم ينته بعد. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T08:07+0000
2024-04-19T08:07+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن إفرايم هاليفي، رئيس جهاز الموساد، أنه من السابق لأوانه القول بأن الأمر قد انتهى بشأن الهجوم المنسوب لإسرائيل في إيران.وأوضح أفرايم هاليفي الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي السابق أيضا في بلاده، أن "هناك فرقا بين الهجوم الإيراني على إسرائيل في الرابع عشر من الشهر الجاري، والرد الإسرائيلي اليوم الجمعة، الذي كان يهدف إلى إيصال رسالة وليس نتيجة موسعة ومهمة"، على حد قوله.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بتعرض قاعدة عسكرية جوية إيرانية للقصف الإسرائيلي، حيث أوضحت بشأن الهجوم على إيران والمنسوب لإسرائيل، أن القاعدة العسكرية التي تعرضت للقصف هي قاعدة جوية إيرانية تقع على بعد 22 كيلومترا من مدينة أصفهان.ولفتت الإذاعة على موقعها الإلكتروني إلى أن "إسرائيل معروفة جيدا بقدرتها على تجنب قصف المناطق السكانية"، على حد وصفها. ونقلت عن جميع شبكات الأخبار الإيرانية بثها أن "كل شيء يسير كالمعتاد في إيران".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إسرئيل تقوم بتقييم مدى فعالية الهجوم الأخير على إيران. وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية عقدوا اجتماعا للتشاور بشأن تقييم مدى فعالية الضربة على إيران صباح اليوم.ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، نفذت إسرائيل "ضربة انتقامية محدودة" على أهداف في إيران، فيما ذكر التلفزيون الإيراني أن الدفاعات الجوية في البلاد أسقطت عدة مسيرات صغيرة فوق أصفهان. ونقلت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن "المنشآت النووية في إيران لم تكن هدفا للضربات الإسرائيلية".وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي، قوله إن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران.ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مطّلع، قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة، أمس الخميس، أنها تعتزم الرد على الهجوم الإيراني خلال يوم أو يومين.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20240419/الإذاعة-الإسرائيلية-قاعدة-جوية-إيرانية-في-أصفهان-تعرضت-للقصف--1088099214.html
https://sputnikarabic.ae/20240419/الدفاعات-الجوية-الإيرانية-تتصدى-لهجوم-صاروخي-والسلطات-تعلق-حركة-الطيران-في-البلاد-1088097921.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران

رئيس سابق للموساد بشأن الهجوم المنسوب لإسرائيل على إيران: الأمر لم ينته بعد

08:07 GMT 19.04.2024
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
© flickr.com / Izhar Laufer
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قال رئيس سابق لجهاز الموساد الإسرائيلي بشأن الهجوم المنسوب لبلاده على إيران، اليوم الجمعة، إن الأمر لم ينته بعد.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن إفرايم هاليفي، رئيس جهاز الموساد، أنه من السابق لأوانه القول بأن الأمر قد انتهى بشأن الهجوم المنسوب لإسرائيل في إيران.
وأوضح أفرايم هاليفي الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي السابق أيضا في بلاده، أن "هناك فرقا بين الهجوم الإيراني على إسرائيل في الرابع عشر من الشهر الجاري، والرد الإسرائيلي اليوم الجمعة، الذي كان يهدف إلى إيصال رسالة وليس نتيجة موسعة ومهمة"، على حد قوله.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
الإذاعة الإسرائيلية: قاعدة جوية إيرانية في أصفهان تعرضت للقصف
06:44 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بتعرض قاعدة عسكرية جوية إيرانية للقصف الإسرائيلي، حيث أوضحت بشأن الهجوم على إيران والمنسوب لإسرائيل، أن القاعدة العسكرية التي تعرضت للقصف هي قاعدة جوية إيرانية تقع على بعد 22 كيلومترا من مدينة أصفهان.
ولفتت الإذاعة على موقعها الإلكتروني إلى أن "إسرائيل معروفة جيدا بقدرتها على تجنب قصف المناطق السكانية"، على حد وصفها. ونقلت عن جميع شبكات الأخبار الإيرانية بثها أن "كل شيء يسير كالمعتاد في إيران".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إسرئيل تقوم بتقييم مدى فعالية الهجوم الأخير على إيران. وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية عقدوا اجتماعا للتشاور بشأن تقييم مدى فعالية الضربة على إيران صباح اليوم.
صواريخ الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
إعلام: الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لهجوم صاروخي والسلطات تعلق حركة الطيران في البلاد
03:32 GMT
ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، نفذت إسرائيل "ضربة انتقامية محدودة" على أهداف في إيران، فيما ذكر التلفزيون الإيراني أن الدفاعات الجوية في البلاد أسقطت عدة مسيرات صغيرة فوق أصفهان. ونقلت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن "المنشآت النووية في إيران لم تكن هدفا للضربات الإسرائيلية".
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي، قوله إن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مطّلع، قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة، أمس الخميس، أنها تعتزم الرد على الهجوم الإيراني خلال يوم أو يومين.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
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