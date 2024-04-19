https://sputnikarabic.ae/20240419/روسيا-الدول-المتقدمة-اقتصاديا-تشهد-تدهورا-بسبب-تسييس-أعمالها-الاقتصادية-1088126640.html
روسيا: الدول المتقدمة اقتصاديا تشهد تدهورا بسبب تسييس أعمالها الاقتصادية
روسيا: الدول المتقدمة اقتصاديا تشهد تدهورا بسبب تسييس أعمالها الاقتصادية
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفيرتشوك، اليوم الجمعة، أن الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، بما فيها الاتحاد الأوروبي، تمر بمناخ اقتصادي متدهور بسبب تسييس... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T18:58+0000
2024-04-19T18:58+0000
2024-04-19T18:58+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال أوفيرتشوك، في اجتماع لجنة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي: "تعاني الاقتصادات المتقدمة الكبرى، وخاصة بلدان الاتحاد الأوروبي، من تدهور المناخ الاقتصادي، ويرجع ذلك أساسًا إلى تسييس جدول أعمالها الاقتصادية، والحلول الاقتصادية غير الملائمة، بما في ذلك توقف سلاسل توريد الطاقة الموثوقة والاعتماد على الإنفاق العسكري".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20240419/وزير-المالية-الروسي-يكشف-عن-تهديد-رئيسي-للاقتصاد-العالمي-1088124456.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا: الدول المتقدمة اقتصاديا تشهد تدهورا بسبب تسييس أعمالها الاقتصادية
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفيرتشوك، اليوم الجمعة، أن الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، بما فيها الاتحاد الأوروبي، تمر بمناخ اقتصادي متدهور بسبب تسييس جدول أعمالها الاقتصادية والقرارات غير الملائمة التي تتخذها.
وقال أوفيرتشوك، في اجتماع لجنة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي: "تعاني الاقتصادات المتقدمة الكبرى، وخاصة بلدان الاتحاد الأوروبي، من تدهور المناخ الاقتصادي، ويرجع ذلك أساسًا إلى تسييس جدول أعمالها الاقتصادية، والحلول الاقتصادية غير الملائمة، بما في ذلك توقف سلاسل توريد الطاقة الموثوقة والاعتماد على الإنفاق العسكري".
ودعا وزراء خارجية "مجموعة السبع"، في وقت سابق من اليوم الجمعة، قادة بلدانهم إلى النظر في خيارات تقليل الاعتماد على روسيا، في مجال الطاقة النووية السلمية.
وصرحت روسيا مرارًا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ سنوات عدة و التي ما زالت تتزايد، وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية. وفي الدول الغربية ذاتها، تم التعبير مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين من الناس.