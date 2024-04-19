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https://sputnikarabic.ae/20240419/شويغو-يوجه-بزيادة-وسائل-الحماية-والتدريع-ما-هي-أنواع-دروع-الدبابات-1088124021.html
شويغو يوجه بزيادة وسائل الحماية للمدرعات.. ما هي أنواع دروع الدبابات الروسية؟
شويغو يوجه بزيادة وسائل الحماية للمدرعات.. ما هي أنواع دروع الدبابات الروسية؟
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا نحو 15 ألف دبابة تجعلها في المرتبة الأولى عالميا في هذا السلاح، من حيث الحجم، إضافة إلى تاريخ من الانتصارات سجلته الدبابات الروسية مع الجيش الروسي... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T17:35+0000
2024-04-19T17:35+0000
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وأصبحت دبابات "تي - 14" (أرماتا)، و"تي 90 إم إس" مصدر رعب لجيوش الغرب، لأنها تجمع بين خفة الوزن والقوة النيرانية الهائلة والتدريع العالي، وهي أهم 3 صفات يتم اللجوء إليها عند المقارنة بين قوة الأنواع المختلفة من دبابات القتال الرئيسية في العالم.ورغم التطور الكبير الذي أصبحت عليه قوة الدبابات الروسية، إلا أن موسكو تواصل العمل للحفاظ على تفوقها العالمي في هذا السلاح، الذي يمثل رأس الحربة في الحروب البرية الحديثة، سواء كانت دفاعية أو هجومية.تمتلك الدبابات الروسية قدرة كبيرة على المناورة بفضل كفاءة محركاتها وخفة وزنها والتصميم الذي يمكنها من العمل في التضاريس الوعرة والعوائق الطبيعية.كما تمتلك الدبابات الروسية قوة نيرانة هائلة بفضل نظام تسليح يشمل المدفع الرئيسي والمدافع الرشاشة المحورية المرتبطة مع البرج أو المثبتة على هيكل الدبابة، إضافة إلى الأنظمة الصاروخية المضادة للدروع والمضادة للطائرات ووسائل الرصد المتطورة، التي تسمح لها برصد الأهداف من مسافات كبيرة وتدميرها بأنظمة تصويب تعمل بدقة في وضع الثبات والحركة على السواء.التدريعرغم أهمية العنصرين السابقين (القوة النيرانية والمناورة) في المهام الهجومية والدفاعية، إلا أن تطور القذائف والصواريخ المضادة للدروع بمستويات كبيرة جعلت روسيا تتخذ خطوات مهمة لزيادة مستويات الحماية والتدريع الخاصة بدباباتها، حتى تتمكن من مواجهة أشد القذائف فتكا.وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمر بزيادة معدل إنتاج وسائل الحماية الإضافية للدبابات، أثناء قيامه بفحص حجوزات دفاع الدولة لدى مؤسسة دفاعية تنتج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، في مقاطعة أومسك.وقال شويغو، وفقا لبيان الوزارة: "عندما بدأنا برنامجًا كبيرًا لتوفير حماية إضافية للدبابات، كنا نبحث عن السبائك والحلول التقنية. لقد فعلنا كل هذا، والآن نحن بحاجة إلى زيادة وتيرة الإنتاج".وتمتلك الدبابات الروسية أنظمة تدريع متعددة تشمل الدروع الفولاذية المصنوعة من سبائك ذات مستويات صلابة عالية تقلل بصورة كبيرة من قدرة القذائف المضادة للدروع على اختراقها.وإضافة إلى ذلك، أصبحت الدبابات الروسية مزودة بأنظمة حماية متطورة تشمل الدروع التفاعلية ذات الكفاءة العالية جدا في التصدي للقذائف والصواريخ الخارقة للدروع، التي تمثل أخطر تهديد للدبابات.وتظهر الدروع التفاعلية على شكل قوالب تحمل شحنة متفجرة موزعة بطريقة هندسية على الدرع الفولاذي للدبابة من الخارج، حيث تتصدى للقذائف عن طريق انفجار يبدد قوة القذيفة، التي تستهدف الدبابة وتحد من قدرتها على اختراق الدرع الفولاذي، وبالتالي توفير أكبر قدر من الحماية للدبابة، خاصة خلال المهام الهجومية.
https://sputnikarabic.ae/20240226/بعد-تصديها-لـهجوم-ثلاثي-ما-هو-سر-تفوق-دبابات-تي---90-الروسية-1086427035.html
https://sputnikarabic.ae/20221026/ما-هو-الدرع-التفاعلي-الذي-يحمي-الدبابات-من-الصواريخ-الخارقة-للدروع-1069510460.html
https://sputnikarabic.ae/20240419/شويغو-يوجه-بتعزيز-وزيادة-تدريع-وحماية-الدبابات-1088104342.html
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رصد عسكري, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

شويغو يوجه بزيادة وسائل الحماية للمدرعات.. ما هي أنواع دروع الدبابات الروسية؟

17:35 GMT 19.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تمتلك روسيا نحو 15 ألف دبابة تجعلها في المرتبة الأولى عالميا في هذا السلاح، من حيث الحجم، إضافة إلى تاريخ من الانتصارات سجلته الدبابات الروسية مع الجيش الروسي أو ضمن جيوش دول أخرى تستخدمها.
وأصبحت دبابات "تي - 14" (أرماتا)، و"تي 90 إم إس" مصدر رعب لجيوش الغرب، لأنها تجمع بين خفة الوزن والقوة النيرانية الهائلة والتدريع العالي، وهي أهم 3 صفات يتم اللجوء إليها عند المقارنة بين قوة الأنواع المختلفة من دبابات القتال الرئيسية في العالم.
دبابة تي-90أ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
بعد تصديها لـ"هجوم ثلاثي".. ما هو سر تفوق دبابات "تي - 90" الروسية؟
26 فبراير, 15:48 GMT
ورغم التطور الكبير الذي أصبحت عليه قوة الدبابات الروسية، إلا أن موسكو تواصل العمل للحفاظ على تفوقها العالمي في هذا السلاح، الذي يمثل رأس الحربة في الحروب البرية الحديثة، سواء كانت دفاعية أو هجومية.
تمتلك الدبابات الروسية قدرة كبيرة على المناورة بفضل كفاءة محركاتها وخفة وزنها والتصميم الذي يمكنها من العمل في التضاريس الوعرة والعوائق الطبيعية.
كما تمتلك الدبابات الروسية قوة نيرانة هائلة بفضل نظام تسليح يشمل المدفع الرئيسي والمدافع الرشاشة المحورية المرتبطة مع البرج أو المثبتة على هيكل الدبابة، إضافة إلى الأنظمة الصاروخية المضادة للدروع والمضادة للطائرات ووسائل الرصد المتطورة، التي تسمح لها برصد الأهداف من مسافات كبيرة وتدميرها بأنظمة تصويب تعمل بدقة في وضع الثبات والحركة على السواء.

التدريع

رغم أهمية العنصرين السابقين (القوة النيرانية والمناورة) في المهام الهجومية والدفاعية، إلا أن تطور القذائف والصواريخ المضادة للدروع بمستويات كبيرة جعلت روسيا تتخذ خطوات مهمة لزيادة مستويات الحماية والتدريع الخاصة بدباباتها، حتى تتمكن من مواجهة أشد القذائف فتكا.
الدبابة أرماتا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
ما هو الدرع التفاعلي الذي يحمي الدبابات من القذائف الصاروخية؟
26 أكتوبر 2022, 16:07 GMT
وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمر بزيادة معدل إنتاج وسائل الحماية الإضافية للدبابات، أثناء قيامه بفحص حجوزات دفاع الدولة لدى مؤسسة دفاعية تنتج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، في مقاطعة أومسك.
وقال شويغو، وفقا لبيان الوزارة: "عندما بدأنا برنامجًا كبيرًا لتوفير حماية إضافية للدبابات، كنا نبحث عن السبائك والحلول التقنية. لقد فعلنا كل هذا، والآن نحن بحاجة إلى زيادة وتيرة الإنتاج".
وتمتلك الدبابات الروسية أنظمة تدريع متعددة تشمل الدروع الفولاذية المصنوعة من سبائك ذات مستويات صلابة عالية تقلل بصورة كبيرة من قدرة القذائف المضادة للدروع على اختراقها.
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
شويغو يوجه بتعزيز وزيادة تدريع وحماية الدبابات
09:10 GMT
وإضافة إلى ذلك، أصبحت الدبابات الروسية مزودة بأنظمة حماية متطورة تشمل الدروع التفاعلية ذات الكفاءة العالية جدا في التصدي للقذائف والصواريخ الخارقة للدروع، التي تمثل أخطر تهديد للدبابات.
وتظهر الدروع التفاعلية على شكل قوالب تحمل شحنة متفجرة موزعة بطريقة هندسية على الدرع الفولاذي للدبابة من الخارج، حيث تتصدى للقذائف عن طريق انفجار يبدد قوة القذيفة، التي تستهدف الدبابة وتحد من قدرتها على اختراق الدرع الفولاذي، وبالتالي توفير أكبر قدر من الحماية للدبابة، خاصة خلال المهام الهجومية.
© Sputnikالدبابة الروسية تي- 90
الدبابة الروسية تي- 90 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
الدبابة الروسية تي- 90
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