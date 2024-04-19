https://sputnikarabic.ae/20240419/عملية-مكافحة-الإرهاب-على-أراضي-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1088106967.html
عملية مكافحة الإرهاب على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
عملية مكافحة الإرهاب على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
سبوتنيك عربي
عملية مكافحة الإرهاب على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
2024-04-19T10:44+0000
2024-04-19T10:44+0000
2024-04-19T10:44+0000
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عملية مكافحة الإرهاب على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
عملية مكافحة الإرهاب على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
عملية مكافحة الإرهاب على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
قبل 10 سنوات، وبالتحديد في 13 أبريل/ نيسان عام 2014، أطلق أولئك الذين وصلوا إلى السلطة في أوكرانيا بعد انقلاب، ما يسمى "عملية مكافحة الإرهاب" ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعارضين لتغيير النظام في كييف. يستذكر هذا الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" الأحداث التي شهدتها البلاد منذ بداية "عملية مكافحة الإرهاب".