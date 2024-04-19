https://sputnikarabic.ae/20240419/قائد-الجيش-الإيراني-الدفاعات-الجوية-استهدفت-جسما-مشبوها-دون-خسائر-1088108829.html

قائد الجيش الإيراني: الدفاعات الجوية استهدفت جسما مشبوها دون خسائر

قائد الجيش الإيراني: الدفاعات الجوية استهدفت جسما مشبوها دون خسائر

سبوتنيك عربي

قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الجمعة، إنه تم استهداف عدد من الأجسام الطائرة. 19.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-19T11:54+0000

2024-04-19T11:54+0000

2024-04-19T11:54+0000

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ونقلت وكالة "إرنا" عن موسوي تعليقه على سماع دوي انفجار في محافظة أصفهان الإيرانية، حيث أشار إلى أن الانفجار كان ناجما عن تصدي أنظمة الدفاعات الجوية واستهدافها لجسم مشبوه والذي لم يتسبب في أي أضرار أو خسائر.وأضاف موسوي أن الخبراء المعنيين يحققون في أبعاد الموضوع وسيطلعون الرأي العام بالنتائج التي يتم التوصل إليها.تأتي تصريحات موسوي متوافقة مع تصريحات القائد الرفيع المستوى في الجيش الإيراني، العميد ميهن دوست، عقب سماع صوت قوي شرق أصفهان، حيث أكد أن الصوت ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية في المحافظة لهدف مشكوك ولم تسجل أي أضرار أو خسائر.يذكر أنه عند حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم الجمعة، تم تفعيل الدفاعات الجوية لقاعدة "شكاري 8" الجوية في الجيش الإيراني في أصفهان لاعتراض جسم مشبوه وقد سمع صوت قوي من الجهة الشمالية الشرقية لأصفهان.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تؤيد ضبط النفس بين أطراف النزاع الإيراني الإسرائيلي وترفض القرارات التي قد تؤدي إلى التصعيد.وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "على أية حال، نحن لا نزال نفضل ضبط النفس من الجانبين (الإيراني والإسرائيلي)، ونرفض أي إجراءات يمكن أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوتر".وفي 1 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن عدوان جوي إسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل، استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق؛ ما أسفر عن تدمير المبنى بالكامل، ومقتل وإصابة كل من كان بداخله.وردّت إيران، في 13 أبريل، على استهداف القنصلية الإيرانية، بإطلاق مئات المسيرات والصواريخ على أهداف داخل إسرائيل.

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