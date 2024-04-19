https://sputnikarabic.ae/20240419/كوريا-الشمالية-تجري-تجربة-إطلاق-لصاروخ-جديد-مضاد-للطائرات-1088129307.html

كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق لصاروخ جديد مضاد للطائرات

كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق لصاروخ جديد مضاد للطائرات

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، بأن بيونغ يانغ، أجرت اختبارًا جديدًا لصاروخ مضاد للطائرات، وشمل أيضًا رأسًا حربيًا لصاروخ من طراز "كروز". 19.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-19T22:01+0000

2024-04-19T22:01+0000

2024-04-19T22:01+0000

كوريا الشمالية

العالم

تجربة صاروخية

تجربة إطلاق صاروخ

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة، إن "كوريا الشمالية أجرت تجربة لرأس حربي لصاروخ كروز واختبار إطلاق صاروخ جديد مضاد للطائرات".يشار إلى أن كوريا الشمالية زادت، هذا العام، من اختبارات الأسلحة، بما في ذلك إطلاق صواريخ "كروز" من البحر والبر، وإجراء تدريبات إطلاق نار تشمل منصات إطلاق صواريخ فضائية متعددة.والأسبوع الماضي، قالت كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخًا بالستيًا جديدًا متوسط المدى مزودًا برأس حربي فائق السرعة، مضيفة أن جميع الصواريخ التي طورتها البلاد تعمل بالوقود الصلب وقادرة على حمل رؤوس نووية مع قدرة على التحكم فيها.

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كوريا الشمالية, العالم, تجربة صاروخية, تجربة إطلاق صاروخ