https://sputnikarabic.ae/20240419/كوريا-الشمالية-تجري-تجربة-إطلاق-لصاروخ-جديد-مضاد-للطائرات-1088129307.html
كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق لصاروخ جديد مضاد للطائرات
كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق لصاروخ جديد مضاد للطائرات
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، بأن بيونغ يانغ، أجرت اختبارًا جديدًا لصاروخ مضاد للطائرات، وشمل أيضًا رأسًا حربيًا لصاروخ من طراز "كروز". 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T22:01+0000
2024-04-19T22:01+0000
2024-04-19T22:01+0000
كوريا الشمالية
العالم
تجربة صاروخية
تجربة إطلاق صاروخ
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة، إن "كوريا الشمالية أجرت تجربة لرأس حربي لصاروخ كروز واختبار إطلاق صاروخ جديد مضاد للطائرات".يشار إلى أن كوريا الشمالية زادت، هذا العام، من اختبارات الأسلحة، بما في ذلك إطلاق صواريخ "كروز" من البحر والبر، وإجراء تدريبات إطلاق نار تشمل منصات إطلاق صواريخ فضائية متعددة.والأسبوع الماضي، قالت كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخًا بالستيًا جديدًا متوسط المدى مزودًا برأس حربي فائق السرعة، مضيفة أن جميع الصواريخ التي طورتها البلاد تعمل بالوقود الصلب وقادرة على حمل رؤوس نووية مع قدرة على التحكم فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240410/زعيم-كوريا-الشمالية-حان-الوقت-للاستعداد-للحرب-أكثر-من-أي-وقت-مضى-1087880710.html
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كوريا الشمالية, العالم, تجربة صاروخية, تجربة إطلاق صاروخ
كوريا الشمالية, العالم, تجربة صاروخية, تجربة إطلاق صاروخ
كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق لصاروخ جديد مضاد للطائرات
أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، بأن بيونغ يانغ، أجرت اختبارًا جديدًا لصاروخ مضاد للطائرات، وشمل أيضًا رأسًا حربيًا لصاروخ من طراز "كروز".
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة، إن "كوريا الشمالية أجرت تجربة لرأس حربي لصاروخ كروز واختبار إطلاق صاروخ جديد مضاد للطائرات".
يشار إلى أن كوريا الشمالية زادت، هذا العام، من اختبارات الأسلحة
، بما في ذلك إطلاق صواريخ "كروز" من البحر والبر، وإجراء تدريبات إطلاق نار تشمل منصات إطلاق صواريخ فضائية متعددة.
والأسبوع الماضي، قالت كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخًا بالستيًا جديدًا متوسط المدى مزودًا برأس حربي فائق السرعة، مضيفة أن جميع الصواريخ التي طورتها البلاد تعمل بالوقود الصلب وقادرة على حمل رؤوس نووية مع قدرة على التحكم فيها.