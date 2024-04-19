https://sputnikarabic.ae/20240419/لافروف-روسيا-أبلغت-إسرائيل-بعدم-رغبة-إيران-بالتصعيد-1088106681.html

لافروف: روسيا أبلغت إسرائيل بعدم رغبة إيران بالتصعيد

لافروف: روسيا أبلغت إسرائيل بعدم رغبة إيران بالتصعيد

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، أجرى ممثلون عن القيادة الروسية ودبلوماسيون اتصالات مع كل من تل أبيب وطهران. 19.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-19T10:59+0000

2024-04-19T10:59+0000

2024-04-19T10:59+0000

روسيا

العالم

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وقال لافروف، اليوم الجمعة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" وإذاعتي "كومسومولسكايا برافدا" و"موسكو تتحدث": "بعد رد إيران على الهجوم غير المقبول على القنصلية الإيرانية، حيث قُتل أشخاص، وردت إيران أول أمس، كانت هناك اتصالات هاتفية بين قيادتي روسيا وإيران وممثلينا والإسرائيليين". وأضاف لافروف: "وقد لاحظنا بوضوح شديد من هذه المحادثات أن إيران لا تريد التصعيد وأبلغنا الإسرائيليين بهذا".وأشار لافروف إلى أن هذه هي بالضبط الطريقة التي قيّم بها جميع الخبراء رد إيران على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في أوائل أبريل/نيسان. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (IRIB) أنه في عدد من محافظات البلاد، تصدت أنظمة الدفاع الجوي لاقتراب طائرات مسيرة.وذكرت وكالة "تسنيم" أن المنشآت النووية في محافظة أصفهان آمنة تمامًا. وفي الوقت نفسه، أكد ثلاثة مسؤولين إيرانيين لـ "صحيفة نيويورك تايمز" أن هدف الضربات كان قاعدة جوية بالقرب من أصفهان، وجاءت هذه الضربة بعد أسبوع تقريبا من شن إيران هجوما صاروخيا واسع النطاق على إسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20240419/لافروف-لن-نوقف-الأعمال-العسكرية-في-حال-وجود-مفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1088106068.html

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