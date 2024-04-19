https://sputnikarabic.ae/20240419/لافروف-لن-نوقف-الأعمال-العسكرية-في-حال-وجود-مفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1088106068.html
لافروف: لن نوقف الأعمال العسكرية في حال وجود مفاوضات بشأن أوكرانيا
لافروف: لن نوقف الأعمال العسكرية في حال وجود مفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده لن توقف الأعمال العسكرية في حال وجود مفاوضات بشأن أوكرانيا. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T09:46+0000
2024-04-19T09:46+0000
2024-04-19T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال لافروف خلال مقابلة مع المحطات الإذاعية الروسية "راديو سبوتنيك" و"كومسومولسكايا برافدا" و"غوفو ريت موسكفا": "كما يذكرنا دائماً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نفضل دائماً المفاوضات على المنازعات والحروب"، مضيفا أنه في حال حصول أي مفاوضات بشأن أوكرانيا، فذلك لن يوقف الأعمال العسكرية الروسية.
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روسيا
لافروف: لن نوقف الأعمال العسكرية في حال وجود مفاوضات بشأن أوكرانيا
09:46 GMT 19.04.2024 (تم التحديث: 09:56 GMT 19.04.2024)
يتبع
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده لن توقف الأعمال العسكرية في حال وجود مفاوضات بشأن أوكرانيا.
وقال لافروف خلال مقابلة مع المحطات الإذاعية الروسية "راديو سبوتنيك" و"كومسومولسكايا برافدا" و"غوفو ريت موسكفا": "كما يذكرنا دائماً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نفضل دائماً المفاوضات على المنازعات والحروب"، مضيفا أنه في حال حصول أي مفاوضات بشأن أوكرانيا، فذلك لن يوقف الأعمال العسكرية الروسية.