https://sputnikarabic.ae/20240419/لافروف-يكشف-عن-مشاريع-روسية-صينية-ضخمة-1088109627.html
لافروف يكشف عن مشاريع روسية صينية ضخمة
لافروف يكشف عن مشاريع روسية صينية ضخمة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا والصين تعملان على مشاريع مشتركة، بما فيها إنشاء طائرات حديثة جديدة. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T12:24+0000
2024-04-19T12:24+0000
2024-04-19T12:24+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات لافروف خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" والمحطتين الإذاعيتين الروسيتين "كومسومولسكايا برافدا" و"غوفوريت موسكفا" قال فيها، إن "جزءا كبيرا من تعاوننا الاستثماري تشغله التقنيات العالية، وهذا يشمل الطاقة النووية، وإنشاء طائرات حديثة جديدة، وغير ذلك الكثير".ووفقا له، ستواصل التجارة بين روسيا والصين في النمو بعد تسجيل أرقام قياسية في عام 2023، مضيفا أنه لا يرى أي خطأ في العدد الكبير من البضائع الصينية في روسيا، بما في ذلك السيارات.وتعمل روسيا والصين على مشروع طائرات الركاب العريضة البدن"CR929" للمسافات الطويلة.
https://sputnikarabic.ae/20240416/روسيا-والصين-تعقدان-مشاورات-في-بكين-حول-مكافحة-الإرهاب-الدولي-1088021260.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لافروف يكشف عن مشاريع روسية صينية ضخمة
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا والصين تعملان على مشاريع مشتركة، بما فيها إنشاء طائرات حديثة جديدة.
وجاءت تصريحات لافروف خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" والمحطتين الإذاعيتين الروسيتين "كومسومولسكايا برافدا" و"غوفوريت موسكفا" قال فيها، إن "جزءا كبيرا من تعاوننا الاستثماري تشغله التقنيات العالية، وهذا يشمل الطاقة النووية، وإنشاء طائرات حديثة جديدة، وغير ذلك الكثير".
ووفقا له، ستواصل التجارة بين روسيا والصين في النمو بعد تسجيل أرقام قياسية في عام 2023، مضيفا أنه لا يرى أي خطأ في العدد الكبير من البضائع الصينية في روسيا، بما في ذلك السيارات.
وتعمل روسيا والصين على مشروع طائرات الركاب العريضة البدن"CR929" للمسافات الطويلة.