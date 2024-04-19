https://sputnikarabic.ae/20240419/لانتسيت-الروسية-تدمر-دبابتين-و3-مدافع-ذاتية-الدفع-للقوات-الأوكرانية-فيديو--1088126959.html
"لانتسيت" الروسية تدمر دبابتين و3 مدافع ذاتية الحركة للقوات الأوكرانية... فيديو
"لانتسيت" الروسية تدمر دبابتين و3 مدافع ذاتية الحركة للقوات الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لقيام مسيرات "لانتسيت" الروسية، بتدمير دبابتين و3 مدافع ذاتية الحركة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، على الضفة اليمنى من نهر... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T18:59+0000
2024-04-19T18:59+0000
2024-04-19T19:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتبين المشاهد لحظة تدمير الدبابات الأوكرانية من قبل مسيرات "لانتسيت" الروسية، وتحقيق إصابات مباشرة فيها.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على خطوط ومواقع أكثر تقدما على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك.وأضافت الدفاع الروسية أنه "خلال الأسبوع الماضي، سيطر عسكريون روس من مجموعة "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر تقدما في اتجاه دونيتسك، كما هزموا وحدات من 12 لواء أوكرانيا وصدوا 7 هجمات مضادة، فيما بلغت خسائر العدو أكثر من 3550 جنديا، في مناطق بيلوجوروفكا، رازدولوفكا، أوريخوفو-فاسيليفكا، بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "العدو خسر أكثر من 3550 عسكريا وأربع دبابات وخمس مركبات قتالية مدرعة و87 مركبة".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية توجه ضربات مشتركة لمنشآت الوقود والطاقة والمجمعات الصناعية الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20240419/شويغو-يوجه-بزيادة-وسائل-الحماية-والتدريع-ما-هي-أنواع-دروع-الدبابات-1088124021.html
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روسيا, رصد عسكري
"لانتسيت" الروسية تدمر دبابتين و3 مدافع ذاتية الحركة للقوات الأوكرانية... فيديو
18:59 GMT 19.04.2024 (تم التحديث: 19:00 GMT 19.04.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لقيام مسيرات "لانتسيت" الروسية، بتدمير دبابتين و3 مدافع ذاتية الحركة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، على الضفة اليمنى من نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.
وتبين المشاهد لحظة تدمير الدبابات الأوكرانية من قبل مسيرات "لانتسيت" الروسية، وتحقيق إصابات مباشرة فيها.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على خطوط ومواقع أكثر تقدما على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك.
وأضافت الدفاع الروسية أنه "خلال الأسبوع الماضي، سيطر عسكريون روس من مجموعة "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر تقدما في اتجاه دونيتسك، كما هزموا وحدات من 12 لواء أوكرانيا وصدوا 7 هجمات مضادة، فيما بلغت خسائر العدو أكثر من 3550 جنديا، في مناطق بيلوجوروفكا، رازدولوفكا، أوريخوفو-فاسيليفكا، بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم صد سبع هجمات مضادة من اللواء 46 الجوي، واللواء الهجومي الجبلي العاشر للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي كراسنوغوروفكا ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "العدو خسر أكثر من 3550 عسكريا وأربع دبابات وخمس مركبات قتالية مدرعة و87 مركبة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.