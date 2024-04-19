https://sputnikarabic.ae/20240419/لماذا-يعتبر-وضع-الحرس-الثوري-الإيراني-في-قائمة-الإرهاب-الأوروبية-أمرا-رمزيا؟-مسؤول-يجيب-1088104466.html
لماذا يعتبر وضع الحرس الثوري الإيراني في "قائمة الإرهاب" الأوروبية "أمرا رمزيا"؟... مسؤول يجيب
لماذا يعتبر وضع الحرس الثوري الإيراني في "قائمة الإرهاب" الأوروبية "أمرا رمزيا"؟... مسؤول يجيب
سبوتنيك عربي
صرح مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل بأن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب سيكون له أهمية رمزية بحتة، لأن أنظمة... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T09:12+0000
2024-04-19T09:12+0000
2024-04-19T09:12+0000
العالم
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وقال المصدر الأوروبي في بروكسل إن "إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب سيكون له أهمية رمزية بحتة".وأشار المصدر إلى أن الحرس الثوري الإيراني مدرج بالفعل في أنظمة العقوبات المختلفة للاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن هذه القضية تمت مناقشتها منذ عام، ولا تزال هذه المناقشات ذات طابع تقني إلى حد ما.فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم أمس الخميس، عقوبات جديدة استهدفت أفرادا وكيانات إيرانية، في مجال صناعة الطائرات المسيرة وصناعة الصلب والسيارات.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها عبر موقعها الرسمي: "اليوم (الخميس)، ردًا على الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل، في 13 أبريل(نيسان الجاري)، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة 16 فردًا وكيانين يعملان على تمكين إنتاج الطائرات المسيرة الإيرانية، بما في ذلك أنواع المحركات التي تعمل على تشغيل الطائرات دون طيار الإيرانية، من نوع "شاهد"، والتي تم استخدامها في هجوم 13 أبريل".وأضاف البيان أن الوزارة قامت أيضًا "بتصنيف 5 شركات تقوم بتوفير المواد الخام لإنتاج الصلب لشركة "خوزستان" للصلب الإيرانية، أحد أكبر منتجي الصلب في إيران، أو شراء منتجات الصلب النهائية لشركة "خوزستان" للصلب".
https://sputnikarabic.ae/20240418/واشنطن-تفرض-عقوبات-جديدة-على-إيران-ردا-على-قصف-إسرائيل-1088086631.html
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العالم
لماذا يعتبر وضع الحرس الثوري الإيراني في "قائمة الإرهاب" الأوروبية "أمرا رمزيا"؟... مسؤول يجيب
صرح مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل بأن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب سيكون له أهمية رمزية بحتة، لأن أنظمة العقوبات موجودة بالفعل.
وقال المصدر الأوروبي في بروكسل إن "إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب سيكون له أهمية رمزية بحتة".
وأشار المصدر إلى أن الحرس الثوري الإيراني مدرج بالفعل في أنظمة العقوبات المختلفة للاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن هذه القضية تمت مناقشتها منذ عام، ولا تزال هذه المناقشات ذات طابع تقني إلى حد ما.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم أمس الخميس، عقوبات جديدة استهدفت أفرادا وكيانات إيرانية، في مجال صناعة الطائرات المسيرة وصناعة الصلب والسيارات.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها عبر موقعها الرسمي: "اليوم (الخميس)، ردًا على الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل، في 13 أبريل(نيسان الجاري)، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة 16 فردًا وكيانين يعملان على تمكين إنتاج الطائرات المسيرة الإيرانية، بما في ذلك أنواع المحركات التي تعمل على تشغيل الطائرات دون طيار الإيرانية، من نوع "شاهد"، والتي تم استخدامها في هجوم 13 أبريل".
وأضاف البيان أن الوزارة قامت أيضًا "بتصنيف 5 شركات تقوم بتوفير المواد الخام لإنتاج الصلب لشركة "خوزستان" للصلب الإيرانية، أحد أكبر منتجي الصلب في إيران، أو شراء منتجات الصلب النهائية لشركة "خوزستان" للصلب".