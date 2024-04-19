لماذا يعتبر وضع الحرس الثوري الإيراني في "قائمة الإرهاب" الأوروبية "أمرا رمزيا"؟... مسؤول يجيب

عربي
بث مباشر لمقابلة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وكالة "سبوتنيك"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
08:30 GMT
30 د
من الملعب
باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
09:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
دبلوماسي فلسطيني: نرحب بدعوة روسيا فرض عقوبات على إسرائيل وتصويت العضوية امتحان للغرب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
15:33 GMT
30 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
08:18 GMT
27 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:45 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
09:00 GMT
303 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
17:29 GMT
13 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240419/لماذا-يعتبر-وضع-الحرس-الثوري-الإيراني-في-قائمة-الإرهاب-الأوروبية-أمرا-رمزيا؟-مسؤول-يجيب-1088104466.html
لماذا يعتبر وضع الحرس الثوري الإيراني في "قائمة الإرهاب" الأوروبية "أمرا رمزيا"؟... مسؤول يجيب
لماذا يعتبر وضع الحرس الثوري الإيراني في "قائمة الإرهاب" الأوروبية "أمرا رمزيا"؟... مسؤول يجيب
سبوتنيك عربي
صرح مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل بأن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب سيكون له أهمية رمزية بحتة، لأن أنظمة... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T09:12+0000
2024-04-19T09:12+0000
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0f/1087999719_0:92:3313:1956_1920x0_80_0_0_1e730946847bc500e1a93559a541e9e6.jpg
وقال المصدر الأوروبي في بروكسل إن "إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب سيكون له أهمية رمزية بحتة".وأشار المصدر إلى أن الحرس الثوري الإيراني مدرج بالفعل في أنظمة العقوبات المختلفة للاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن هذه القضية تمت مناقشتها منذ عام، ولا تزال هذه المناقشات ذات طابع تقني إلى حد ما.فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم أمس الخميس، عقوبات جديدة استهدفت أفرادا وكيانات إيرانية، في مجال صناعة الطائرات المسيرة وصناعة الصلب والسيارات.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها عبر موقعها الرسمي: "اليوم (الخميس)، ردًا على الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل، في 13 أبريل(نيسان الجاري)، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة 16 فردًا وكيانين يعملان على تمكين إنتاج الطائرات المسيرة الإيرانية، بما في ذلك أنواع المحركات التي تعمل على تشغيل الطائرات دون طيار الإيرانية، من نوع "شاهد"، والتي تم استخدامها في هجوم 13 أبريل".وأضاف البيان أن الوزارة قامت أيضًا "بتصنيف 5 شركات تقوم بتوفير المواد الخام لإنتاج الصلب لشركة "خوزستان" للصلب الإيرانية، أحد أكبر منتجي الصلب في إيران، أو شراء منتجات الصلب النهائية لشركة "خوزستان" للصلب".
https://sputnikarabic.ae/20240418/واشنطن-تفرض-عقوبات-جديدة-على-إيران-ردا-على-قصف-إسرائيل-1088086631.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0f/1087999719_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_8f45c8da10cded042f65d89e1a67d057.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

لماذا يعتبر وضع الحرس الثوري الإيراني في "قائمة الإرهاب" الأوروبية "أمرا رمزيا"؟... مسؤول يجيب

09:12 GMT 19.04.2024
© AFP 2023 / STRالحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
© AFP 2023 / STR
تابعنا عبر
صرح مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل بأن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب سيكون له أهمية رمزية بحتة، لأن أنظمة العقوبات موجودة بالفعل.
وقال المصدر الأوروبي في بروكسل إن "إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب سيكون له أهمية رمزية بحتة".
وأشار المصدر إلى أن الحرس الثوري الإيراني مدرج بالفعل في أنظمة العقوبات المختلفة للاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن هذه القضية تمت مناقشتها منذ عام، ولا تزال هذه المناقشات ذات طابع تقني إلى حد ما.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم أمس الخميس، عقوبات جديدة استهدفت أفرادا وكيانات إيرانية، في مجال صناعة الطائرات المسيرة وصناعة الصلب والسيارات.
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران ردا على قصف إسرائيل
أمس, 14:28 GMT
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها عبر موقعها الرسمي: "اليوم (الخميس)، ردًا على الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل، في 13 أبريل(نيسان الجاري)، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة 16 فردًا وكيانين يعملان على تمكين إنتاج الطائرات المسيرة الإيرانية، بما في ذلك أنواع المحركات التي تعمل على تشغيل الطائرات دون طيار الإيرانية، من نوع "شاهد"، والتي تم استخدامها في هجوم 13 أبريل".
وأضاف البيان أن الوزارة قامت أيضًا "بتصنيف 5 شركات تقوم بتوفير المواد الخام لإنتاج الصلب لشركة "خوزستان" للصلب الإيرانية، أحد أكبر منتجي الصلب في إيران، أو شراء منتجات الصلب النهائية لشركة "خوزستان" للصلب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:24 GMTЛюди во время массовой трапезы ифтар (разговение) во время священного месяца Рамадан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لاجتياح رفحأمس, 22:37 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لاجتياح رفحأمس, 14:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала