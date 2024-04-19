https://sputnikarabic.ae/20240419/ماسك-واشنطن-ضربت-أموالا-أمريكية-في-إيران-1088108576.html
ماسك: واشنطن ضربت "أموالا أمريكية" في إيران
ماسك: واشنطن ضربت "أموالا أمريكية" في إيران
سبوتنيك عربي
أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أنه تم استخدام المساعدات الأمريكية لإسرائيل لمهاجمة "الأموال" الأمريكية في إيران. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T11:40+0000
2024-04-19T11:40+0000
2024-04-19T11:40+0000
إيلون ماسك
العالم
إيران
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وكتب ماسك ذلك عبر صفحته الرسمية على "إكس"، ردًا على تقرير مفاده أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم على الأرجح القاعدة الجوية الثامنة لسلاح الجو الإيراني، التي تتمركز على أراضيها مقاتلات "إف-14" الأمريكية الصنع.وكان معروفاً في وقت سابق، أن مشروع قانون تم إعداده في مجلس النواب الأمريكي سيخصص 26.38 مليار دولار من الميزانية الأمريكية لدعم إسرائيل فيما يتعلق بتصعيد الصراع في الشرق الأوسط.وذكرت وكالة "تسنيم" أن المنشآت النووية في محافظة أصفهان آمنة تمامًا. وفي الوقت نفسه، أكد ثلاثة مسؤولين إيرانيين لـ "صحيفة نيويورك تايمز" أن هدف الضربات كان قاعدة جوية بالقرب من أصفهان، وجاءت هذه الضربة بعد أسبوع تقريبا من شن إيران هجوما صاروخيا واسع النطاق على إسرائيل.لافروف: روسيا أبلغت إسرائيل بعدم رغبة إيران بالتصعيد
https://sputnikarabic.ae/20240419/دبلوماسي-إيراني-لـسبوتنيك-العملية-العسكرية-ضد-إسرائيل-حققت-كل-أهدافها-1088101899.html
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إيلون ماسك, العالم, إيران
إيلون ماسك, العالم, إيران
ماسك: واشنطن ضربت "أموالا أمريكية" في إيران
أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أنه تم استخدام المساعدات الأمريكية لإسرائيل لمهاجمة "الأموال" الأمريكية في إيران.
وكتب ماسك ذلك عبر صفحته الرسمية على "إكس"، ردًا على تقرير مفاده أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم على الأرجح القاعدة الجوية الثامنة لسلاح الجو الإيراني، التي تتمركز على أراضيها مقاتلات "إف-14" الأمريكية الصنع.
وكان معروفاً في وقت سابق، أن مشروع قانون تم إعداده في مجلس النواب الأمريكي سيخصص 26.38 مليار دولار من الميزانية الأمريكية لدعم إسرائيل فيما يتعلق بتصعيد الصراع في الشرق الأوسط.
ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، نفذت إسرائيل، اليوم الجمعة، ضربة انتقامية "محدودة" على أهداف في إيران، ووردت أنباء عن انفجارات قرب مدينة أصفهان.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (IRIB) أنه في عدد من محافظات البلاد، تصدت أنظمة الدفاع الجوي لاقتراب طائرات مسيرة.
وذكرت وكالة "تسنيم" أن المنشآت النووية في محافظة أصفهان آمنة تمامًا. وفي الوقت نفسه، أكد ثلاثة مسؤولين إيرانيين لـ "صحيفة نيويورك تايمز" أن هدف الضربات كان قاعدة جوية بالقرب من أصفهان، وجاءت هذه الضربة بعد أسبوع تقريبا من شن إيران هجوما صاروخيا واسع النطاق على إسرائيل.