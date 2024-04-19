https://sputnikarabic.ae/20240419/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-أمريكا-لا-تسعى-للسلام-أو-حل-الدولتين-ولا-بد-من-مراجعة-علاقاتنا-معها-1088112505.html
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": أمريكا لا تسعى للسلام أو حل الدولتين ولا بد من مراجعة علاقاتنا معها
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": أمريكا لا تسعى للسلام أو حل الدولتين ولا بد من مراجعة علاقاتنا معها
سبوتنيك عربي
صرح الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن "الولايات المتحدة الأمريكية تثبت باستمرار أنها شريكة للاحتلال الإسرائيلي، وأنها... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T13:27+0000
2024-04-19T13:27+0000
2024-04-19T13:27+0000
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وأضاف مجدلاني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "موقف واشنطن، التي أظهرته أمس، بعرقلة حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بدا موقفًا معزولا عن إرادة المجتمع الدولي، التي عبرت بالأغلبية الساحقة عن دعم الحق الفلسطيني بالحصول على عضوية الأمم المتحدة".ومضى، قائلا: "نحن نعتقد أن الإدارة الأمريكية تثبت يوما بعد يوم أنها شريك للاحتلال الإسرائيلي، وأنها ليس فقط داعمة له في حربه العدوانية على شعبنا، بل تسعى بدلا من السلام الإسرائيلي الفلسطيني، إلى إعادة اجترار برنامج وسياسة ترامب (دونالد الرئيس الأمريكي السابق) بالسلام الإقليمي، عبر التطبيع ما بين البلدان العربية وإسرائيل، بديلا عن السلام مع فلسطين".وأكد مجدلاني أن "فلسطين تدرك جيدًا حقيقة الموقف الأمريكي والإدارة الأمريكية، حيث تم التعامل معها في السابق بمنطق البحث عن قواسم مشتركة وحلول وعن التعاون، لكن واضح أن هذه الإدارة تغلب مصلحة إسرائيل على المصالح الأمريكية، رغم إدراكها الشديد بأن هذا الفيتو سوف يلحق بها خسائر كبيرة في عامها الانتخابات الحالية، خاصة في الولايات المتأرجحة والتي تشهد دورا عربيا وإسلاميا وفلسطينيًا مؤثرًا".وقال إن "هذه الإدارة اتخذت القرار في الوقت والزمان الخاطئين"، مشددًا على ضرورة أن "يكون هناك مراجعة فلسطينية للعلاقة مع هذه الإدارة، التي أسمعتنا أقوالا كثيرة ولم نر منها سوى الأفعال، التي أضرت بالشعب الفلسطيني وقضيته، ولم تقدم أي خطوة واحدة من التزاماتها ووعودها للقيادة والشعب الفلسطيني".وفيما يتعلق بالتحركات الفلسطينية المقبلة في موضوع الاعتراف بعضويتها الكاملة، قال مجدلاني إن "هناك جلسة شهرية لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، وستكون فرصة مناسبة لإعادة طرح الموضوع كل شهر على جدول أعمال مجلس الأمن".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد استخدمت أمس الخميس، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، ضد طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في خطوة منعت الهيئة الدولية من الاعتراف الفعلي بدولة فلسطينية. وصوّت لصالح مشروع هذا القرار الذي تقدمت به الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، 12 عضوًا، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.ولموافقة المجلس على أي قرار، يلزم تأييد 9 دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).
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https://sputnikarabic.ae/20240418/أمريكا-تستخدم-الفيتو-لمنع-فلسطين-من-الحصول-على-العضوية-الكاملة-في-الأمم-المتحدة-1088096303.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": أمريكا لا تسعى للسلام أو حل الدولتين ولا بد من مراجعة علاقاتنا معها
حصري
صرح الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن "الولايات المتحدة الأمريكية تثبت باستمرار أنها شريكة للاحتلال الإسرائيلي، وأنها ليست جادة بحل الدولتين، رغم أنها من أكثر الدول التي تتحدث عن حل الدولتين وعن السلام في المنطقة".
وأضاف مجدلاني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "موقف واشنطن، التي أظهرته أمس، بعرقلة حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بدا موقفًا معزولا عن إرادة المجتمع الدولي، التي عبرت بالأغلبية الساحقة عن دعم الحق الفلسطيني بالحصول على عضوية الأمم المتحدة".
ومضى، قائلا: "نحن نعتقد أن الإدارة الأمريكية تثبت يوما بعد يوم أنها شريك للاحتلال الإسرائيلي، وأنها ليس فقط داعمة له في حربه العدوانية على شعبنا، بل تسعى بدلا من السلام الإسرائيلي الفلسطيني، إلى إعادة اجترار برنامج وسياسة ترامب (دونالد الرئيس الأمريكي السابق) بالسلام الإقليمي، عبر التطبيع ما بين البلدان العربية وإسرائيل
، بديلا عن السلام مع فلسطين".
وأكد مجدلاني أن "فلسطين تدرك جيدًا حقيقة الموقف الأمريكي والإدارة الأمريكية
، حيث تم التعامل معها في السابق بمنطق البحث عن قواسم مشتركة وحلول وعن التعاون، لكن واضح أن هذه الإدارة تغلب مصلحة إسرائيل على المصالح الأمريكية، رغم إدراكها الشديد بأن هذا الفيتو سوف يلحق بها خسائر كبيرة في عامها الانتخابات الحالية، خاصة في الولايات المتأرجحة والتي تشهد دورا عربيا وإسلاميا وفلسطينيًا مؤثرًا".
وقال إن "هذه الإدارة اتخذت القرار في الوقت والزمان الخاطئين"، مشددًا على ضرورة أن "يكون هناك مراجعة فلسطينية للعلاقة مع هذه الإدارة، التي أسمعتنا أقوالا كثيرة ولم نر منها سوى الأفعال، التي أضرت بالشعب الفلسطيني وقضيته، ولم تقدم أي خطوة واحدة من التزاماتها ووعودها للقيادة والشعب الفلسطيني".
وفيما يتعلق بالتحركات الفلسطينية المقبلة في موضوع الاعتراف بعضويتها الكاملة، قال مجدلاني إن "هناك جلسة شهرية لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، وستكون فرصة مناسبة لإعادة طرح الموضوع كل شهر على جدول أعمال مجلس الأمن".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد استخدمت أمس الخميس، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن
الدولي، ضد طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في خطوة منعت الهيئة الدولية من الاعتراف الفعلي بدولة فلسطينية. وصوّت لصالح مشروع هذا القرار الذي تقدمت به الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، 12 عضوًا، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.
ولموافقة المجلس على أي قرار، يلزم تأييد 9 دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).