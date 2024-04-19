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https://sputnikarabic.ae/20240419/مسبار-جونو-يلتقط-صورا-لبراكين-وبحيرة-حمم-بركانية-على-قمر-المشتري-1088118889.html
مسبار "جونو" يلتقط صورا لبراكين وبحيرة حمم بركانية على قمر المشتري
مسبار "جونو" يلتقط صورا لبراكين وبحيرة حمم بركانية على قمر المشتري
سبوتنيك عربي
قدم المشاركون في مهمة "جونو" التابعة لـ"ناسا" صورا جديدة لقمر المشتري آيو. هذا الجسم هو الجسم الأكثر نشاطًا بركانيًا في النظام الشمسي. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T14:13+0000
2024-04-19T14:13+0000
مجتمع
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وقام المسبار الفضائي برحلتين قريبتين من آيو: في ديسمبر/كانون الأول 2023 وفبراير/شباط 2024. وفي الوقت نفسه، اقترب من سطح القمر على مسافة 1500 كيلومتر.لاحظ العلماء أن آيو ببساطة "مليء" بالبراكين. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بفحص بحيرة الحمم البركانية لوكي باتيرا، التي يبلغ طولها نحو 200 كيلومتر، وهي عبارة عن منخفض يضم العديد من الجزر المليئة بالصهارة ومحاطة بالحمم المنصهرة.ورصدت الأجهزة انعكاس المرآة على سطح البحيرة. وخلص العلماء إلى أن جزءًا من سطح آيو أملس كالزجاج ويشبه حجر السج، وهو صخرة بركانية أرضية.ووجدت الدراسة أيضًا أن قطبي آيو أكثر برودة بكثير من خطوط العرض الوسطى. وحلق جونو بالقرب من قطبي المشتري، خلال مهمته الفضائية الطويلة.يعتزم العلماء دراسة الأعاصير القطبية الشمالية لعملاق الغاز بعناية. وبالتالي، فإن الإعصار المركزي يكون مرئيًا بوضوح في كل من الضوء تحت الأحمر والعادي، ولكن لديه إشارة موجات صغيرة ضعيفة. يشير هذا إلى أن هيكلها المخفي يختلف بشكل كبير عن هيكل العواصف الأخرى. والهدف الآخر للمهمة، هو الكشف عن سبب وفرة المياه على كوكب المشتري. تسجل أدوات "جونو" وجود جزيئات الأكسجين والهيدروجين، التي تشكل الماء، في الغلاف الجوي للكوكب لتقدير كميتها، حسبما ذكرت وكالة "ناسا".
https://sputnikarabic.ae/20240126/اكتشاف-ثوري-قد-يقلب-التاريخ-في-كوكب-صغير-خارج-نظامنا-الشمسي-صور-وفيديو--1085429288.html
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علوم, الفضاء
علوم, الفضاء

مسبار "جونو" يلتقط صورا لبراكين وبحيرة حمم بركانية على قمر المشتري

14:13 GMT 19.04.2024
© Photo / NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gillصورة جديدة لكوكب المشتري من قبل مسبار جونو لوكالة "ناسا"، 25 فبراير/ شباط 2019
صورة جديدة لكوكب المشتري من قبل مسبار جونو لوكالة ناسا، 25 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
© Photo / NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill
تابعنا عبر
قدم المشاركون في مهمة "جونو" التابعة لـ"ناسا" صورا جديدة لقمر المشتري آيو. هذا الجسم هو الجسم الأكثر نشاطًا بركانيًا في النظام الشمسي.
وقام المسبار الفضائي برحلتين قريبتين من آيو: في ديسمبر/كانون الأول 2023 وفبراير/شباط 2024. وفي الوقت نفسه، اقترب من سطح القمر على مسافة 1500 كيلومتر.
لاحظ العلماء أن آيو ببساطة "مليء" بالبراكين. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بفحص بحيرة الحمم البركانية لوكي باتيرا، التي يبلغ طولها نحو 200 كيلومتر، وهي عبارة عن منخفض يضم العديد من الجزر المليئة بالصهارة ومحاطة بالحمم المنصهرة.
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ورصدت الأجهزة انعكاس المرآة على سطح البحيرة. وخلص العلماء إلى أن جزءًا من سطح آيو أملس كالزجاج ويشبه حجر السج، وهو صخرة بركانية أرضية.
ووجدت الدراسة أيضًا أن قطبي آيو أكثر برودة بكثير من خطوط العرض الوسطى. وحلق جونو بالقرب من قطبي المشتري، خلال مهمته الفضائية الطويلة.
يعتزم العلماء دراسة الأعاصير القطبية الشمالية لعملاق الغاز بعناية. وبالتالي، فإن الإعصار المركزي يكون مرئيًا بوضوح في كل من الضوء تحت الأحمر والعادي، ولكن لديه إشارة موجات صغيرة ضعيفة. يشير هذا إلى أن هيكلها المخفي يختلف بشكل كبير عن هيكل العواصف الأخرى.
والهدف الآخر للمهمة، هو الكشف عن سبب وفرة المياه على كوكب المشتري. تسجل أدوات "جونو" وجود جزيئات الأكسجين والهيدروجين، التي تشكل الماء، في الغلاف الجوي للكوكب لتقدير كميتها، حسبما ذكرت وكالة "ناسا".
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