https://sputnikarabic.ae/20240419/مصدر-غارة-روسية-تستهدف-مطارا-في-نيكولاييف-1088100302.html
مصدر: غارة روسية تستهدف مطارا في نيكولاييف
مصدر: غارة روسية تستهدف مطارا في نيكولاييف
سبوتنيك عربي
صرح سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، بأن القوات المسلحة الروسية هاجمت مطار مارتينوفكا في المقاطعة. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T07:31+0000
2024-04-19T07:31+0000
2024-04-19T07:31+0000
رصد عسكري
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تم قصف مطار مارتينوفكا في منطقة فوزنيسينكا، في مقاطعة نيكولاييف في حوالي منتصف الليل، وسمع دوي انفجار على بعد عدة كيلومترات، وكتب السكان أن البيوت اهتزت بشكل كبير".وتحدث ليبيديف عن هجوم سابق على مطار مارتينوفكا في 30 مارس/آذار. وقبل أسبوع، على حد قوله، ضربت القوات المسلحة الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-24" كانتا تهاجمان سيفاستوبول.في الآونة الأخيرة، شن الجيش الروسي هجمات صاروخية مستهدفة على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.ويوم الجمعة، فتح الجيش النار في منطقة المصنع الجنوبي لبناء الآلات في دنيبروبيتروفسك. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت مطارات كاناتوفو في كيروفوغراد ولوزوفاتكا في كريفوي روغ للهجوم.كما قصفت القوات المسلحة الروسية مصنعًا للمواد الكيميائية في اتجاه الوحدة العسكرية 3024 التابعة للحرس الوطني الأوكراني في بافلوغراد.
https://sputnikarabic.ae/20240419/الدفاع-الروسية-تحطم-قاذفة-استراتيجية-من-طراز-تو-22-إم3-في-إقليم-ستافروبول-1088099019.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مصدر: غارة روسية تستهدف مطارا في نيكولاييف
صرح سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، بأن القوات المسلحة الروسية هاجمت مطار مارتينوفكا في المقاطعة.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تم قصف مطار مارتينوفكا في منطقة فوزنيسينكا، في مقاطعة نيكولاييف في حوالي منتصف الليل، وسمع دوي انفجار على بعد عدة كيلومترات، وكتب السكان أن البيوت اهتزت بشكل كبير".
وتحدث ليبيديف عن هجوم سابق على مطار مارتينوفكا في 30 مارس/آذار. وقبل أسبوع، على حد قوله، ضربت القوات المسلحة الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-24" كانتا تهاجمان سيفاستوبول.
في الآونة الأخيرة، شن الجيش الروسي هجمات صاروخية مستهدفة على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.
ويوم الجمعة، فتح الجيش النار في منطقة المصنع الجنوبي لبناء الآلات في دنيبروبيتروفسك. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت مطارات كاناتوفو في كيروفوغراد ولوزوفاتكا في كريفوي روغ للهجوم.
كما قصفت القوات المسلحة الروسية مصنعًا للمواد الكيميائية في اتجاه الوحدة العسكرية 3024 التابعة للحرس الوطني الأوكراني في بافلوغراد.